 У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA,

Основним противником, за інформацією джерел, була Франція, яка не хоче дратувати Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у "нормандському форматі".

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