 У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA,
Основним противником, за інформацією джерел, була Франція, яка не хоче дратувати Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у "нормандському форматі".
в худшем - сепарня напополам с кацапней.... - тот еще замес.
Под санкциями были Иран и КНДР. Под настоящими санкциями. А то, что устроил Запад по отношению к России - это бутафория. Замыливание глаз.
Мы, мол, санкции ввели. А сами СП-2 заканчивают. И закончат.
Вот о чем надо говорить. И о том, как мы максимум следующим летом запоем, оставшись без трёх лярдов в бюджете. И о том, что после этого будет с гривной. Никакие ОВГЗ не спасут.
франчyки взбрыкивают? - франчуки не НАТО, а ее член.
«У зв'язку з появою повідомлень у ЗМІ про слова, які приписуються Президенту Франції Е. Макрону, до МЗС був запрошений Посол Франції в Україні для надання розʼяснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е. Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту»
Кто-нибудь понял эти так сказать "разъяснения"? И вот так во всем, включая новость про моряков и НАТО. Французы - проституки *****.
Московия легализовывает свою армию на украинском Донбассе, проводя "учения" с террористами. Не скрываясь. Мир молчит.
А чего он будет какие-то заявления делать, если президент Украины в это время решает вопрос, как спиртовые заводы доить и делить?
А при "старом" Оланде Франция отказалась продать Расии два вертолётоносца....
"...Как сообщает АРМС-ТАСС, сделка стоимостью несколько миллионов евро заключена между ФГУП "Рособоронэкспорт" и французской компанией Thales и предусматривает поставку тепловизоров Catherine для бронетехники российской армии. На данный момент "Рособоронэкспорт" уже закупил более тысячи тепловизоров Catherine для оснащения танков Т-80, Т-90 и бронемашин БМП-3. Как предполагается, в перспективе большая часть российской бронетехники также будет оснащаться французскими системами, обеспечивающими возможность ведения боевых действий в темное время суток..."
А можно к "звыльненим" организовать паломничество и круглосуточный доступ?