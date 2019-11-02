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Все про:моряки (761) НАТО (2157) Столтенберг Єнс (422)

 У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня"

Українська сторона запропонувала організувати в Одесі зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками, але в Альянсі відмовились від цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA,

Основним противником, за інформацією джерел, була Франція, яка не хоче дратувати Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у "нормандському форматі".

Дивіться також: "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157451
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это и есть "последствия гениальных шагов по прекращению войны" "мирового лидера" по кличке "Моника"....
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А когда НАТО в 2008 году отказало Украине и Грузии это последствие чего?
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Не "включай дурака"!!! Если Президент Украины стал на "капитулянтскую" позицию, почему это Столтенберг и совет НАТО должны "рвать жопу на британский флаг", за интересы Украины?!.........
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Побоялись перевербовки через освобожденных В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 8276
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Це ще один показник того що нам в НАТО поки що зарано! Для чого йти в блок де панують друзі путіна? Краще створити свій військовий блок, агресивний та дієвий, який зможе розбити путіна попри всі небажання Франції та Німеччини!
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Хочется задать вопрос и что.Нато от Украины отказалось и Грузии в 2008.Что жизнь закончилась?
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Тут все просто. Якщо в України сталеві яйця, вона є суб'єктом міжнародної політики. Якщо яйця позеленіли і тухлв, то вона стає об' єктом, який можна продати, розміняти, закласти.
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Вот это и есть "последствия гениальных шагов по прекращению войны" "мирового лидера" по кличке "Моника"....
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А когда НАТО в 2008 году отказало Украине и Грузии это последствие чего?
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Он не в курсе, бо тогда еще в Оренбурге ротой командовал
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Он что и НАТО уже руководит? А писали там во главе Столтенберг а не Моника, врут?
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Не "включай дурака"!!! Если Президент Украины стал на "капитулянтскую" позицию, почему это Столтенберг и совет НАТО должны "рвать жопу на британский флаг", за интересы Украины?!.........
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Да ты что.Читай западную прессу а не пятый канал.
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На каких языках свободно читаете западные издания и какие издания читаете-подписаны ?
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"Эсперанто" для него - "китайская грамота"..... Он, в основном, на "русскоматерном" привык... Там тоже есть "западный " диалект - "калининградский".. Вот на нём он, и читает.........
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такие костики проглядываются с первого взгляда У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 8223
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в лучшем случае ето старые комуняки с партбилетом под подушкой.
в худшем - сепарня напополам с кацапней.... - тот еще замес.
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добавь мое - откенгурированый булавобладатель )))
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Мне тут ещё подсказывают - "булавоносный клоун"...
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У меня знакомые-"А вот на Западе, а вот западная пресса пишет, считает", но я то знаю что то, что считает Запад, пишет Запад им показали через российский пропагандистский первый канал
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А раньше то они так рвали, так рвали...
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А они брали на себя обязательства это делать? (При двадцатилетних заявах украинских властей о "многовекторности" политики и о дружбе с Россией? Они не идиоты - растить своими руками себе противника....).
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Не "включайте дурака" на "капитулянской" позиции с 2014 бессменно находятся наши президенты. А "рвать жопу на британский флаг" должно не НАТО, а некоторые его члены гарантировавшие Украине суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия.
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Россия , что ли ? Она же гарантировала что то там в Будапеште ?
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Росия уже и в НАТО вошла или вы читать не умеете?
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Ах вон оно что, Россия что-то там подписала в Будапеште, забрала все- себе ядерное оружие украинское, но если она не в НАТО, то гарантии недействительны? И пусть теперь страны НАТО отвоевывают у рассее что они там наобещали Украине?
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А вы немного подробней ознакомтесь что и кто подписывал в Будапеште, что б не так бредово выглядела ваша мысль и тогда первый ваш вопрос можно обсудить. А второй таки да и для вас на бис, может со второго раза прочтёте: "не НАТО, а некоторые его члены гарантировавшие Украине суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия."
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Были страны подписанты Будапештского меморандума гарантировавшие Украине что-то, вы туда приплели то, что у вас болит- НАТО и вот давайте ка это пообсуждаем ! А Россию не трожжь !
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Как ты думаешь - почему я, активно "зависающий" на форуме, никогда не вступаю с тобой в длительную полемику, и не поддерживаю тебя "лайками"? Ответ прост - неохота тратить время на дурака....
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Никого не интересует активный вы или пассивный, а очевидные вещи конечно отрицать бессмысленно, вам просто оплаченную глупость печатать достаточно. Кто вы там сейчас волонтёр, духовная особа, партизан и тд.?
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Ну и зебил вы, а к теме то как это относится?
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Западу пофиг на Украину и вообще что происходит не у них,поймите наконец то.Они это все время доказывают.Мы для них буфер от орды.
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Западу не пофиг на Украину, или они получают плацдарм , ресурсы, миллионный опытную армию в борьбе против орды, или орда нас захватывает и нас мобилизовывают завоевывать Запад+ высокобоеспособная армия
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Франция никогда не делала Украине ничего хорошего, это такие же имперцы как и мордор. За всю историю независимости Украины, французы сделали нам десятки гадостей.
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ну на фик нато это нужно, серьезнейшая организация
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кремляндия хлопает потными ладошками франчукам.
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Да-а, а если бы состоялась встреча, КОНЕЦ ВОЙНЕ. ПЭТРУХА ТАК ДЕЛАЛ и помогало.
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Петруха делал так шо санкции оставались и крайними были всегда кацапы не смотря на всё своё бабло шо они на это тратили.
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Какие санкции? Вот эти сегодняшние потешные? Кстати, и эти скоро снимут.
Под санкциями были Иран и КНДР. Под настоящими санкциями. А то, что устроил Запад по отношению к России - это бутафория. Замыливание глаз.
Мы, мол, санкции ввели. А сами СП-2 заканчивают. И закончат.
Вот о чем надо говорить. И о том, как мы максимум следующим летом запоем, оставшись без трёх лярдов в бюджете. И о том, что после этого будет с гривной. Никакие ОВГЗ не спасут.
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Петруха сам торговал с россией, в то время, когда Америка и ЕС вводили санкции.
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Мы страна 3го сорта и виноваты сами, бо суки такие как рашка вокруг нас будут всегда а в позу не нагнуть того кто не нагибается, выбираем воров и упырей и имитируем жизнь а она проходит быстро, Жалко детей и крови таких как Брановицкий , гребаный стыд.
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Шо за прикол постить тут высеры порохоботов на зарплате? Чтоб мы плакали всей маршруткой?
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Я и не знал, что ольгинских ботов возят на работу маршруткой... В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 4607
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В них маршрут один: за монітор, від монітора на підвал, потім в больнічку, потім знову за монітор
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че вопишь? картинку че не выСССрал ЖЫРНЫМЪ ШРИФТОМЪ? У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 8845


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А вас возят на Богдане с надписью на одной стороне- РОШЕН, а на другой ЦЕНЗОР У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 7311
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Шо, гастер, москву бетоном заливать едешь? В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 358
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Вам, ольгинским, бояры вчера многовато наливали....опохмелись... У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 3674
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Nicego stranogo ot franciji.Oni Pariz zdali bez boja nemcam,a teper iz sebia izobrazajet vaznim igrokom v NATO.Na takix malo mozno rascytyvat i v NATO
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Бесполезная контора, которой походу рулит путин.
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НАТО - контора не бесполезная и именно та которая Украине нужна...
франчyки взбрыкивают? - франчуки не НАТО, а ее член.
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Зачем представителю военной организации встречаться с моряками, без боя сдавшими свои корабли?
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умиротворение агрессора или просто побоялисьуслышать прямые и не лицеприятные вопрсы, которые покажут в неприглядном свете всю по сути БЕСПРИНЦИПНУЮ и предательср-барыжную позицию стран запада по отношению к Украине!
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«Слова були висмикнуті з контексту» - посол Франції в Україні пояснив висловлювання Макрона про «українські банди»

«У зв'язку з появою повідомлень у ЗМІ про слова, які приписуються Президенту Франції Е. Макрону, до МЗС був запрошений Посол Франції в Україні для надання розʼяснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е. Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту»

Кто-нибудь понял эти так сказать "разъяснения"? И вот так во всем, включая новость про моряков и НАТО. Французы - проституки *****.
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Скорей все на это решение повлиял статус моряков, с которых никто на расее обвинения не снял, Украина согласилась с этим, и что они должны предстать перед судом, а возможно потом поехать в колонию. Сейчас же просто отпустили повидаться с родными
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Иш как путлер запугал Макрона.Мда,Эманнюэль далеко не Шарль де Голль. В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3044
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Hellis‏ @13Hellis_13 19 ч.19 часов назад

В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3794

Московия легализовывает свою армию на украинском Донбассе, проводя "учения" с террористами. Не скрываясь. Мир молчит.
А чего он будет какие-то заявления делать, если президент Украины в это время решает вопрос, как спиртовые заводы доить и делить?
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Макрон -зеркало большинства французов которые больше симпатизируют русским, чем ближайшим соседям и США. Украинцев французы не отделяют от русских . Французы уверены что события в Украине небольшое недоразумение и скоро Украина и Россия вновь заживут одной счастливой семьей. Сбежавшие в Францию и ФРГ мигранты бросают в Украину какашки из раши тудэй .Раньше-до избрания двухтурового- они гневно требовали чтобы украинцы , сторонники и противники Порошенко, расстреливали, вешали, жгли друг друга.
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Зебилы продолжают надеяться на Нормандский формат))
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В НАТО не водяться з лузерами. НАТО не хоче марати свою репутацію.
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НАТО надо, чтобы Украина воевала с рашей, это им очень выгодно и забавно, с этой целью они и рефалюцию "гидности" замутили......
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"Основным противником, по информации источников, оказалась Франция"...,
А при "старом" Оланде Франция отказалась продать Расии два вертолётоносца....
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Номерной фсбшный Айшер перднул не в попад
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Столтенберг просто приїхав подивитися на Лохнеське Чудо, яке проявляє себе в Києві...
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Всё, что надо знать о Франции.

"...Как сообщает АРМС-ТАСС, сделка стоимостью несколько миллионов евро заключена между ФГУП "Рособоронэкспорт" и французской компанией Thales и предусматривает поставку тепловизоров Catherine для бронетехники российской армии. На данный момент "Рособоронэкспорт" уже закупил более тысячи тепловизоров Catherine для оснащения танков Т-80, Т-90 и бронемашин БМП-3. Как предполагается, в перспективе большая часть российской бронетехники также будет оснащаться французскими системами, обеспечивающими возможность ведения боевых действий в темное время суток..."
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А почему бы не предложить Папе Римскому приехать в Украину для встречи с "зі звільненими"?
А можно к "звыльненим" организовать паломничество и круглосуточный доступ?
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шо за бред, какая нафиг встреча? похоже ******** эту хню придумали!!! У "стороны" должна быть фамилия, и похоже эта фамилиё Сцывочелая-Паскуда, а цензор теряет последний резерв читателей.....накуя спрашивается этому сайту посетители одни боты соевые, если заработок на рекламе?...не нужно быть лауреатом нобелевской премии чтоб понять что цензор продался c потрохами и продал "лайабилити", и ни кому нибудь а нашел самую паршивую крысу Петю.....это шо в ногу выстрелить, очень умнО!
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