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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1011) дифтерія (33) Зоряна Скалецька (34)

 В Україні немає серйозної епідемії дифтерії, все під контролем, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що серйозної епідемії дифтерії в Україні немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС Україна.

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. Минулого року було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон - це і була потреба України у сироватці.

Цього року ми маємо 200 флаконів, ще додатково 150 чи 170 нам передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100 теж як допомогу нададуть посольства, якщо буде така потреба. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки. І цієї кількості ліків достатньо", - сказала Скалецька.

Також вона зазначила, що сироватку застосовують лише для тих, хто захворів.

"Ліки розподілено в регіонах, і області обмінюються між собою", - повідомила Скалецька.

За словами глави МОЗ, на Закарпатті лише минулих вихідних 3,5 тис. осіб вакцинували.

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"Ми маємо зробити все, щоб запобігти захворюванню. Робота проводиться і з губернаторами, і з департаментами охорони здоров'я, інформаційні кампанії запускаються. Кількості вакцин досить, щоб підняти рівень вакцинації. Якщо у вашого сімейного лікаря немає вакцин, це означає, що десь не спрацювала місцева влада - обласна державна адміністрація, департаменти охорони здоров'я. У регіони вакцини розвезли, області мали передати далі на установи. Якщо не передали, це також означає, що головний лікар не подбав, не звернувся, не запитав, чому не передали. Була інформація про відсутність вакцин у деяких районах Київської області, але це питання ми моніторимо і контролюємо.

Я сподіваюся, що в регіонах ми будемо бачити динаміку збільшення вакцинації. Якщо її не буде, то я вже потім буду говорити з губернаторами", - додала Скалецька.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Україні є 6 млн 800 доз вакцини від дифтерії для всіх вікових категорій. Також  є 189 флаконів протидифтерійної сироватки; протягом листопада в Україну буде доставлено ще 150 флаконів сироватки. Також 100 флаконів сироватки надасть як гуманітарну допомогу посольство Індії в Україні.

Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157450
 
 
 Топ коментарі
 
А у цієї кури є медична освіта!?
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а трускавецкие университеты?))
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Чем серьезная єпидемия отличается от "несерьезной" (веселой)?
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Если бы у "этой курвы" было медицинское образование, она бы никогда не сказала "серьезная эпидемия". Подозреваю, она даже не в курсе, когда употребляют термин "эпидемия".да, и скажите даме: типа умное лицо, подпертое рукой, еще не признак уиа. Это ее фотограф из Слуги народа обманул. Ну, тот, что сейчас в парламенте законы пишет-принимает.
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зе-уряд: шо не министр - то златоуст. с такими спецами недолго осталось до "серьезной эпидемии"...
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Чем серьезная єпидемия отличается от "несерьезной" (веселой)?
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тем, чем настоящий министр от медсестры
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Хватит гнать пургу трольчара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8Fhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F

Уляна Супрун - молодший клінічний професор. З 1995 по 1999 роки працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті.[14] З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
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Вадим, брось. У зебенят в методичке записано "Супрун не медик, Скалецкая -врач от Бога". И точка.
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"Несерьёзная", "приятная" - это чесотка.. Чем больше чешешь - тем больше хочется...
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Хорошо, если под контролем, хотя после эпидемии кори, туберкулеза, вспышек других болезней, все что говорится, под большим сомнением.
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Енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" у січні-вересні 2019 року отримала чистий збиток 1 млрд 487,517 млн грн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було отримано 489,508 млн грн чистого прибутку.
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Роттердам + , медреформа, **********, ментреформа, оборонпром, децентрализация, мовный закон и т.д.--всё правильно , ничего менять не надо, Порох всё делал законно...Тогда привлечь всех за клевету на предыдущего преза!
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ты не поверишь - но таки да, все правильно делал. именно поэтому шмаркли не новые реформы делают а продолжают те которые начал порох.
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я правда не понял какое отношение твой пост имеет к моему сообщению что прибыльная в прошлом году компания "вдруг" стала резко убыточной при вазелине шестом
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она не министр, самое большее, что можно было доверить- медсестра в больнице
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Скоро диагностировать некому будет и колоть уколы....
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порохоботы просто неучи ... коменты просто шлак
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Твои же - "гениальны"... Куда, до тебя, "порохоботам...
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та не, они просто отрабатывают за малую копейку, потому как ничего другого делать не умеют. Их гавканье уже никто всерьёз не воспринимает
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заставь дурака Богу молиться .... не зря их с запоребриковыми троллями сравнивают ...одинаковое качество ... сплошные иванушки дурачки
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" у вас несчастные случаи были ?- нет . - будут !"
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Дебилы хотят видеть у власти таких же дебилов
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Та тут взагалі нічого серйозного майже не залишилось.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 16 ч.16 часов назад

В Україні немає серйозної епідемії дифтерії, все під контролем, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6816

Зелибоба продолжает "прославлять" Украину. Известный британский спортивный журнал Сycling Weekly офигевает оттого, что Зеленский сравнил Украину с Лэнсом Армстронгом, который опозорился на весь мир в допинговом скандале и лишен всех 7 медалей победителя Тур де Франс

В Україні немає серйозної епідемії дифтерії, все під контролем, - Скалецька - Цензор.НЕТ 3615
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срать на твиттерского выродка. он у меня давно в ЧС. я холуёв рошеном драных не читаю. они биомусор
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В Багдаде всё спокойно, спокойно, спокойно...
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Зелеботи, а яка медична освіта в світила української медицини Скалєцкой?
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вони насміхались, зелеботва, з Супрун в якої по їх інформації диплома нема.
А тут новий міністр має таке відношення до медицини як я до космонавтики, і все зашибісь.
Телевізор це страшна річ, бидло його дивиться і втрачає здатність аналізувати інформацію.
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Виктор, т. Ленина помнишь? "Из всех искусств для нас важнейшим является кино". Как видишь, мумия таки была права.
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ну якщо ми клянчимо сироватку у світової спільноти то напевно все не так "смішно".
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на цензорі видно редактора змінили. Чому не написати пост, що Зеленський повідомив, що в Україні нема епідемії столбняку. Чи саранча не прилетіла. А як же птички у вирій? Чому нема повідомлень із штабу ідіотів?
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Спасибо!
Спасибо клинике БОРИС, земной поклон!
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Ааааааа вот оно что, то есть ещё бывает средненькая эпидемия и не очень серьезная, и только потом начинают шевелиться?
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А що, бувають "серйозні" і "несерйозні" епідемії ????? 😷

- Зебіли, ви ЦЕ "сделали".... І щоб всіх вас лише серйозні Зє-клоуни лікували від всіх ваших болячок
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