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 Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів "шалавами"

Народний депутат від "Слуги народу", колишній глава Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко назвав журналістів, які працюють у парламенті, "шалавами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у коментарях під своїм постом у соцмережі "Фейсбук" про складання повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

Один із коментаторів під постом Яременка написав: "Весь час думав, що дипломати старої школи мають бути трошки розвідниками. Бачу, що помилявся. Навіть діти знають, що більшість шалав працюють на спецслужби або готові це зробити".

На що народний депутат від СН відповів: "Я просто не думав, що шалавам акредитацію у ВРУ дають".

Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів шалавами 01

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в  тіндері (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Читайте також: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157449
 
   
 Топ коментарі
 
И это один из так называемых "профи".
Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами" - Цензор.НЕТ 9058
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За что боролись......

зато всем журнализдам порох был плохой и мешал свободе слова. теперь жрите свободу полной ложкой. свободу вас называть овцами, шалавами, заводить на вас уголовные дела....

вы свое отработали - вы свалили пороха вложив в голову быдла псевдозраду. теперь вы не нужны. вы - шалавы
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Дурень, останавливайся. Уже потихоньку забывать начали, и тут ты снова хрюкнул..
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Он уже и в журналистах шалав видит!
Как его коллеги не боятся?!
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дипломат Яременко звучит как гад-кандидат.
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"Чорт ти, висрана твоя морда"©
Теперь уже экс-главе Комитета ВР Боде Яременко, как пожертвовавшему своей должностью во имя достижения высоких целей в жарких политических баталиях за свои непоколебимые принципы, самое время засесть за написание эпической книги
«Хреново быть архимегадолбодятлом».
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А чуваку так хотелось анала.
Ну что ж,мечты сбываются
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Нехай тепер готує свій власний сфінктер для любовних утіх! Порнохряк в ревльності !
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Правильно кто-то писал - этого чудака легко могли завербовать в его поездках. Согласилась агентесса на 50 баксов, да еще и в любимый "орган" ватников - не табу, так он аж бегом завербуется)
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Шакалу из бригады ЗЮ оно конечно виднее.
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Міг би спокійно звільнитися,а так все більше собі шкоди робить.
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Кстати да.Создается впечатление что этот хряк еще и мазохист. Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів "шалавами" - Цензор.НЕТ 5569
Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів "шалавами" - Цензор.НЕТ 4178
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Все правильно написал, нет сейчас журналистов, есть журнашлюхи, для которых главный критерий лишь "как выгодней продаться"! Поэтому да, шалавы они почти все и не только те, что в раде занимаются подглядыванием!
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Так їм і треба. Заробили чесно. Журналісти 5 років поливали лайном Порошенка, щоб прийшли такі клоуни.

До речі, вчителям у Києві почали видавати зарплату за жовтень, але не повністю, 20% недоплатили, обіцяють після 10 листопада.

Це перший раз за останні 5 років.
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И это быдло еще до сих пор в ранге народного депутата!?? Хотя... какой нарид, такие и депутаны!
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Шо там у нас с бюджетом, деньги на кинематограф предусмотрены? У меня появилась гениальная идея: нужно снять ремейк фильма «Зуд седьмого года». Актриса на главную роль у нас есть - трансвестит Мэрилин Монро. С аналом там проблем точно не будет. Яременко может играть себя сам, у него такой типаж колоритный.
А если серьезно, то этого похотливого борова собираются выгонять из ВР или нет?
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Только после так горячо им любимого анального секса.
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У Яременко есть хороший шанс, подтянуть этих "шалав", до уровня "леди")))
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У него денег нет ( пока ). Сам же признался . Дипломат Яременко, який написав заяву після секс-скандалу, назвав парламентських журналістів "шалавами" - Цензор.НЕТ 5504 .
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А что еще может сказать подонок, обвиняющий других, но только не себя - только такое.
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Многие "слуги" напишут заявление . Беда нашего народа- доверчивая наивность и грабли .
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Ну якщо журналісти шалави то ймовірно він домовлявся про класику та орал не з шалавою, а з журналісткою
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Хряк еще тупее самых смелых предположений.
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Гы-Гы-Гы, тогда Кива их должен назвать резиновыми вагинами)
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Треба ж бути настільки дурним .Всі бачили не один випадок виявлення різних переписок і знову на ті ж граблі Сумно.
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Один половий гігант в Україні - і та бородата збочена бабуся. Може навіть гермафродит.
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Самое страшное не то, что он озабоченый. Он настолько тупой, что не мог дождаться перерыва, не способен предвидеть на пол-шага свои тупые действия. И это глава комитета
Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Это реально страшно.
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Тупой и наглый! Ведет себя так, как будто схватил Бога за бороду, вернее, Зелю за бейки
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А чего все ждали с таким президентом? Привыкайте, теперь у нас во власти быдловатая шпана. Спасибо 74% идиотов.
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Тупой и наглый! Ведет себя так как будто схватил Бога за бороду

Они сейчас все так себя ведут. Те же моника и богдан земли под собой не видят. Даже рыг переплюнули, когда овощ стал президентом.
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В принципе он прав.У нас большинство журналистов обслуживает те или иные интересы олигархата.Их ещё сообщения времён Пороха обзывали ********...вой
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Блеоо. Этому дегенерату надо вообще забиться в самый дальний уголок и пропасть, а оно ещё что-то там рявкает.
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подольские синеглазки могли бы абиженке яреме и скидку сделать - $75,
но из угла не выходить, кива ему в помощь...
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