 Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань. ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.
Підлітка знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Ніч він провів у знайденому покинутому будинку, грівся біля самостійно розведеного багаття. Наразі стан його здоров'я цілком задовільний, він із батьками повертається додому.
Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, в поліцію вчора близько 16:00 повідомили його батьки. За їхніми словами, хлопець брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.
До пошуків хлопця було залучено особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів і відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції, нацгвардійців, співробітників ДСНС. Правоохоронцям активно допомагали жителі навколишніх сіл, райцентру, мисливці, єгері, працівники аграрних підприємств і всі небайдужі.
"Працівники поліції дякують всім небайдужим людям, хто брав участь у пошуках підлітка: жителям міста і навколишніх сіл, керівникам органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, адміністрації Реутинського аграрного ліцею, приватним підприємцям, аграріям і особливо мисливцям і єгерям. Лише завдяки об'єднаним зусиллям пошуки хлопця закінчилися успіхом", - сказано в повідомленні.
выиграл самое главное - ЖИЗНЬ.
каждый может попасть в сложную ситуацию. но не каждый может выжить.
О смог. Красавчик.
Перше місце! з кінця.
Успіхів хлопчині, добре що займається спортом замість сидіти цілий час в інтернеті
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Срочно берите этого хлопца в зебильную команду!
Ценнейший кадр!!!
Так потом после них нашли рюкзачок с деньгами, айфоном и камерой, ботинок с ногой (8 км от тропы) и кусочек ребра (15 км от тропы)...
опыт "один в заброшенном доме" пригодится... здесь зачет сдан!
выжил и не замерз - молодчага!!! хорошо, что все хорошо кончается!!!
Пятый
Один товарищ рассказывал другому о случае, который произошел с ним и его спутниками в лесу.
Четверо человек (не то охотников-любителей, не то горе-туристов) заблудились, забредя в глухую чащу. Как-то у них вышло (для истории это неважно), что они остались без спичек. Эпоха мобильных телефонов в те времена еще не началась. Было студено, погода испортилась, вечер наступил, а никаких надежд, что бедолаги наконец выйдут в населенную местность, так и не забрезжило.
Совершенно неожиданно группа наткнулась на заброшенную сторожку. В ней никто не обитал, «аварийного запаса» для таких вот заблудших душ внутри не нашлось. Вся постройка - помещение в четыре угла, с единственной дверью и без окон. В центре - стол, лавка, полки по стенам. Решили дождаться утра в сторожке, там хотя бы ничего не падало с неба, и ветер не дул. Пробовали устроиться на полу, на столе, на лавке, но вскоре поняли, что даже под крышей без огня замерзают намертво. Нужно было двигаться, согреваясь, но обстановка не располагала: ни зги не видно, а тут громоздкие стол и лавка. Придумали бегать эстафетой: встали четверо по четырем углам, один по стеночке спешит в соседний угол, толкает товарища, тот тоже по стеночке к следующему, и так далее. Всю ночь промаялись в кромешной тьме, измучились, но не окоченели. Как только занялся рассвет, покинули неуютную стоянку и продолжили путь. Повезло, из леса все-таки выбрались.
Товарищ очень гордился находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь.
Тот, кто выслушал историю, задумался, а потом сказал: «Вас не могло быть четверо. Первый идет ко второму, во второй угол, второй - к третьему в третий, третий - к четвертому в четвертый, но четвертый идет в пустой первый угол, так как человек из него уже перебрался во второй. В сторожке должен был быть пятый!»
Рассказчик помолчал, прикинул на пальцах - и вот тогда-то слушатель увидел перед собой Внезапно Побледневшего и Совершенно Обалдевшего Человека.
Цій історії схильний вірити, бо в диких місцях дійсно мешкають ті, кого фольклор називає лісовиками, мавками, німфами, ульдрами тощо - а езотерики вживають назву "елементали" (духи стихій), хоча не дуже точне визначення... Але не буду тут заглиблюватись, тема багата - якщо по суті, то біологічне життя є не єдиним на нашій планеті... Та хоча б джинни з доісламської міфології Сходу, що потім перейшли в Коран - "Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени, они не воспринимаемы ни одним из 5 основных чувств человека, живут параллельно с людьми, но появились раньше них". Якщо перекласти ******** мовою - розумний лайфформ на основі плазми, електроенергії або чогось подібного.
Показовий момент - довбодятли-туристи "очень гордились находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь". Тобто вони не сумнівалися, що самі дійшли до ідеї естафети - хоча насправді ідея була трансльована їм в моск ззовні. Типова картина для таких випадків - особливо коли потім персонажі раптом замислюються "стіп, а як ми до цього додумалися/звідки про це дізналися/як я зміг це зробити? оп-па... ой мляяяя..."
(а батьки можуть ще й до суду подати)
...
З орієнтуванням у хлопця не айс, треба підтягти. А от survival skills - молодець, малий козаче, не розгубився. Тобто скаут далеко не останній.
а мобілки мабудь забирали на старті...щоб орієнтування було "чистим"... бо інакше чому не зв"язався з батьками? ті самі усю ніч гасали б по лісі "аукаючи" !!!