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 Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань. ФОТО (оновлено)

На Сумщині знайшли 13-річного Миколу Гавриленка, який зник під час змагань зі спортивного орієнтування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Підлітка знайшли мисливці за 10 кілометрів від місця проведення змагань. Ніч він провів у знайденому покинутому будинку, грівся біля самостійно розведеного багаття. Наразі стан його здоров'я цілком задовільний, він із батьками повертається додому.

Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань 01

Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, в поліцію вчора близько 16:00 повідомили його батьки. За їхніми словами, хлопець брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.

Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань 02

До пошуків хлопця було залучено особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів і відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції, нацгвардійців, співробітників ДСНС. Правоохоронцям активно допомагали жителі навколишніх сіл, райцентру, мисливці, єгері, працівники аграрних підприємств і всі небайдужі.

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"Працівники поліції дякують всім небайдужим людям, хто брав участь у пошуках підлітка: жителям міста і навколишніх сіл, керівникам органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, адміністрації Реутинського аграрного ліцею, приватним підприємцям, аграріям і особливо мисливцям і єгерям. Лише завдяки об'єднаним зусиллям пошуки хлопця закінчилися успіхом", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157445
 
   
 Топ коментарі
 
Знайшли уже його. Живий і здоровий.
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Вже зорієнтувався.
Перше місце! з кінця.
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ПАЦАН - КРАСАВЧИК.

выиграл самое главное - ЖИЗНЬ.

каждый может попасть в сложную ситуацию. но не каждый может выжить.

О смог. Красавчик.
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Пацан дебил, зачем взялся жизнь разигрывать?
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заблудился на соревнования по ориентированию ? как бы пацан себе не ногу повредил
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Хлопець міг до москалів заблукати, випадково. В нас було на змаганнях, що одна команда ночувала в лісі, а прийшла на другий ранок.
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ну понятно теперь .судя по всему охотники на лис . пеленг взял неправильно . а я в недоумении как можно заблудиться тому кто ориентированием занимается и ходит по компасу
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Похожий случай был в Крыму лет около десяти назад. На соревнованиях по ориентированию глухо-немой! мальчик такого же возраста, как этот, если не ошибаюсь, на дистанции соревнований получил травму, помощь вызвать не мог и погиб. Нашли тело через какое-то время. Организаторы соревнований должны были предусмотреть такой вариант и обеспечить безопасность участников. Хотя бы мобильный полностью заряженный должен у них быть и какие-то мелочи типа спичек, бинта, ножа. Я, инструктор альпинизма и спасатель, просто не понимаю такую организацию соревнований, как в данном случае.
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А нельзя ли соревноваться по два чела одновременно, типа командный зачет и вот пусть так парами и соревнуются? Ну и опломбированный спасательный пакет в зубы, в пакете что-то пожрать лежит, от дождя защита, от холода, спички , ракетница
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Есть такой командный зачет. А здесь организаторы в плане безопасности явно не доработали.
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Багато разів переконувався, що спортивне оріентування не мая ніякого відношення до практичного.
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В кам'яних джунглях інші орієнтири, не такі, як в лісі, - бари, бутюки.
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В реале, если заблудился, основной убийца - стресс. Исследования говорят, шо многие потеряшки даже перестают верить компасу и карте.
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да но не тот кто участвует в соревновании - то есть имеет навыки .а перестают верить те кто не знают какой стороной компас к карте приложить . ну по фото уже видно . что охотник на лис - не думал .что этим ещё увлекаются
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Заблудиться может кто угодно, совершив ошибку. Люди по-разному реагируют на это. Многие, осознав, шо заблудились, впадают в панику. Это зависит не от навыков, а от особенностей психики. В этом состоянии мозг теряет способность к анализу ситуации.Человек может начать "узнавать" места, в которых не бывал, и это ложное узнавание заводит его еще глубже в дебри.
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Ні. Але вони використовують дуже детальний план місцевості де компас практично непотрібен. Більшість на компас взагалі не дивиться. Потім доводиться навчати їх оріентуванню з нуля. Я знайомим тренерам з спортивного оріентування показав деякі вправи які мають значення для практичного оріентування. Тепер їх вихованці хоч трохи розуміються як це робиться.
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И слава богу. Жалко соревнования проиграл.
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Ну и нафига такие "соревнования"? Особенно если не предусмотрена связь и внешним миром в таких экстремальных случаях! А по ночам уже подмерзает, да и днем очень холодно... Опасная ситуация... Хоть бы закончилось всё хорошо.....
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На минулому тижні так дружину швагра шукали на грибах. Весела пригода)
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Хлопчика кажуть знайшли, але змагання він не просто програв- бездарно просрав.
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Нічого. Так куються майбутні перемоги.

Успіхів хлопчині, добре що займається спортом замість сидіти цілий час в інтернеті
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Ахахахахахаха. Видать эта секция не для него.
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молодец парень. Соревнование по ориентированию он проиграл, зато соревнование по выживанию выиграл.
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Головне що вийшов на змагання з віртуального світу в реальний. Далі буде краще
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Я ходжу по лісі, не користуючись ні картою, ні компасом. Вийшов на полустанку, зорієнтувався, по сторонах світу, сонцю і вітру, "включив автомат підстройки", по годиннику і руху сонця, і пішов... Багато хто, навіть з компасом, блудить..
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Была когда-то передача на Дискавери о туристе который неделю бродил по острову 20х20 км и не мог к берегу выйти. Так там рассказывали что подавляющее большинство заблудившихся стараются идти просто в одном направлении, но человек устроен так что он не может идти прямо, а идет по дуге. Потому нужны только внешние ориентиры, но ними мало кто пользуется и не все умеют.
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А для этого в школе нужно учиться... И не для "оценок", а для знаний.. Как-то пришёл в школу, за внуком. Пока ждал, смотрел плакаты на стенде, в коридоре. Обратил внимание на плакат со съедобными и несъедобными грибами. Стоял, и "тихо охреневал" - там такие изображения, что я не понимал, что там изображено. Сказал учительнице. А учительница мне говорит: "Теперь понятно, откуда у "вашего" столько знаний о природе... Он, бывает, такое "выдаёт", что и я не знаю...".
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Тут ще один цікавий момент - в диких місцях трапляються речі, що не завжди вписуються в звичні уявлення про реальність... назвемо їх аномаліями - відоме з фольклорної традиції "леший водит", "лихий плутає" можна пояснити такими аномаліями. Можливо, не такий хардкор, як в Сталкер: Чистое Небо (це коли команда сталкерів довго не могла вийти з просторової петлі Мебіуса - локацію зкрутило "в бараний рог", як сказав один з персонажів) - якісь простіші аномалії, що впливають на орієнтування людини... Але тут дим не без вогню.
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Не знаю, чи є у нашому тривимірному просторі "стрічка Мьобіуса", але "бритва Оккама" - є. Її принцип - "Не збільшуй сутностей без потреби...". Там грають роль дві речі - не враховується рух сонця по небу, на протязі дня, і різниця в довжині ніг... Якщо це не враховувать, то буде "водить" . Можеш проекспериментувать - вийди в рівне поле, вибери собі, на відстані метрів сто, орієнтир, заплющ очі і зроби з сотню кроків. Потім відкрий очі і подивись, КУДИ ти рухався, і КУДИ ти прийшов...
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Странная ситуация. Как можно отпустить ребенка на незнакомую местность без средств связи? Я понимаю возможно использование смартфонов с gps запрещено правилами соревнований, но обычную звонилку можно было дать? В соревнованиях она ему ничем не поможет, а обратная связь есть в случае нештатной ситуации и оператор может проследить приблизительную ориентацию относительно ближайших вышек.
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..Хай ...паркуром займається .. Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань - Цензор.НЕТ 2087
...
..Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань - Цензор.НЕТ 2530...
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Ну, по ориентированию ему таки надо поставить двойку.
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Дети мои в школе как раз проходят азимуты и ориентирование на местности. Зная, где север , по идее, не заблудишься
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Это треш! Соревнования по ОРИЕНТИРОВАНИЮ!!!
Срочно берите этого хлопца в зебильную команду!
Ценнейший кадр!!!
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Вообщето это скорее военные навыки. Так что это порохобот или нацик.
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А вот две голландских студентки в Панаме пошли погулять по прогулочной туристической тропинке.
Так потом после них нашли рюкзачок с деньгами, айфоном и камерой, ботинок с ногой (8 км от тропы) и кусочек ребра (15 км от тропы)...
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Признаться, я боялся, что пацан наткнулся на русскую дрг (ведь это Сумская область, граница с россией). Замочили бы не задумываясь. Это обычная практика спецназа в таких ситуациях.
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хреново подготовился! но то наживное...
опыт "один в заброшенном доме" пригодится... здесь зачет сдан!
выжил и не замерз - молодчага!!! хорошо, что все хорошо кончается!!!
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В тему (до того ж після Самхайна ака Хеллоуїн ака Dias de los Muertos) - із золотого фонду creepy stories, про покинутий будинок... хоча якщо подумати, то чуваки натрапили на доброго парфума ( Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань - Цензор.НЕТ 4601 ) - не погубив, а навпаки врятував від гіпотермії...

Пятый

Один товарищ рассказывал другому о случае, который произошел с ним и его спутниками в лесу.
Четверо человек (не то охотников-любителей, не то горе-туристов) заблудились, забредя в глухую чащу. Как-то у них вышло (для истории это неважно), что они остались без спичек. Эпоха мобильных телефонов в те времена еще не началась. Было студено, погода испортилась, вечер наступил, а никаких надежд, что бедолаги наконец выйдут в населенную местность, так и не забрезжило.
Совершенно неожиданно группа наткнулась на заброшенную сторожку. В ней никто не обитал, «аварийного запаса» для таких вот заблудших душ внутри не нашлось. Вся постройка - помещение в четыре угла, с единственной дверью и без окон. В центре - стол, лавка, полки по стенам. Решили дождаться утра в сторожке, там хотя бы ничего не падало с неба, и ветер не дул. Пробовали устроиться на полу, на столе, на лавке, но вскоре поняли, что даже под крышей без огня замерзают намертво. Нужно было двигаться, согреваясь, но обстановка не располагала: ни зги не видно, а тут громоздкие стол и лавка. Придумали бегать эстафетой: встали четверо по четырем углам, один по стеночке спешит в соседний угол, толкает товарища, тот тоже по стеночке к следующему, и так далее. Всю ночь промаялись в кромешной тьме, измучились, но не окоченели. Как только занялся рассвет, покинули неуютную стоянку и продолжили путь. Повезло, из леса все-таки выбрались.
Товарищ очень гордился находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь.
Тот, кто выслушал историю, задумался, а потом сказал: «Вас не могло быть четверо. Первый идет ко второму, во второй угол, второй - к третьему в третий, третий - к четвертому в четвертый, но четвертый идет в пустой первый угол, так как человек из него уже перебрался во второй. В сторожке должен был быть пятый!»
Рассказчик помолчал, прикинул на пальцах - и вот тогда-то слушатель увидел перед собой Внезапно Побледневшего и Совершенно Обалдевшего Человека.


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Схоже - бо справжні жахи часто беруться з реальності.
Цій історії схильний вірити, бо в диких місцях дійсно мешкають ті, кого фольклор називає лісовиками, мавками, німфами, ульдрами тощо - а езотерики вживають назву "елементали" (духи стихій), хоча не дуже точне визначення... Але не буду тут заглиблюватись, тема багата - якщо по суті, то біологічне життя є не єдиним на нашій планеті... Та хоча б джинни з доісламської міфології Сходу, що потім перейшли в Коран - "Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени, они не воспринимаемы ни одним из 5 основных чувств человека, живут параллельно с людьми, но появились раньше них". Якщо перекласти ******** мовою - розумний лайфформ на основі плазми, електроенергії або чогось подібного.
Показовий момент - довбодятли-туристи "очень гордились находчивостью, которую они проявили в сторожке: эстафета вдоль стен, похоже, спасла им жизнь". Тобто вони не сумнівалися, що самі дійшли до ідеї естафети - хоча насправді ідея була трансльована їм в моск ззовні. Типова картина для таких випадків - особливо коли потім персонажі раптом замислюються "стіп, а як ми до цього додумалися/звідки про це дізналися/як я зміг це зробити? оп-па... ой мляяяя..."Живий і здоровий: 13-річного підлітка, який загубився в лісі на Сумщині, знайшли за 10 км від місця змагань - Цензор.НЕТ 4498
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я думаю...йому і так вуха накрутять і шию намилять
(а батьки можуть ще й до суду подати)
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Спасибо всем неравнодушный людям! А у пацана на лице следы сильного стресса, что понято. Когда теряешь ориентирование, начинается паника, ноги сами куда-то несут, пока не упадешь. Ему повезло, он наткнулся на какой-то домик. Там хоть ветра не было. Ну и спички или зажигалка была у него. Костер развел, погрелся.
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Найшов оселю, розпалив вогнище. Молодець.Не розгубився. Оце справжнє орієнтування. Перше місце.
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Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном заброшенном доме, грелся у самостоятельно разведенного костра. Сейчас состояние его здоровья вполне удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

...
З орієнтуванням у хлопця не айс, треба підтягти. А от survival skills - молодець, малий козаче, не розгубився. Тобто скаут далеко не останній.
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мене тільки дивуе відсутність у них якихось..."маячків" на такі випадки...(ну як у альпіністів чи що ) все ж таки діти... і за всіма не услідкуєш...(без електроніки)
а мобілки мабудь забирали на старті...щоб орієнтування було "чистим"... бо інакше чому не зв"язався з батьками? ті самі усю ніч гасали б по лісі "аукаючи" !!!
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В принципі, батьки можуть звернутися до суду і притягти до відповідальності організаторів змагань за неналежний догляд за дітьми.
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Не пишите ерунды - это соревнования, напомню - по ориентированию!! А значит их забросили в местность максимально затрудняющую это сделать. Иначе - смысл?! Я в своем загородном лесу могу и без компаса выйти куда надо. А вот сигнальными ракетами ребят снабдить было бы надо. Если искали и с воздуха - то самое то ракета.
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