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Все про:діти (1707) Нацполіція (8434) розшук (311) Сумщина (374)

 13-річний підліток зник у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування на Сумщині. ФОТО

На Сумщині поліція розшукує 13-річного Миколу Гавриленка, який зник під час змагань зі спортивного орієнтування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, в поліцію вчора близько 16:00 повідомили його батьки. За їхніми словами, хлопець брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.

13-річний підліток зник у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування на Сумщині 01

До пошуків 13-річного хлопця залучено особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів і відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції та нацгвардійців.

Правоохоронцям активно допомагають жителі навколишніх сіл. Місцевість розбито на квадрати, кожен із яких ретельно оглядається і прочісується. Пошукові дії тривають відучора.

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На вигляд підліткові 13-14 років, середньої статури, волосся русяве, коротке. Микола одягнений у чорну куртку, шапку сірого кольору, спортивні штани.

Поліцейські просить всіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дитини, повідомити про це в Кролевецьке відділення поліції за тел. (05453) 9-53-39, 096-801-72-95 або на спецлінію поліції "102".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157445
 
 
 Топ коментарі
 
Знайшли уже його. Живий і здоровий.
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Вже зорієнтувався.
Перше місце! з кінця.
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заблудился на соревнования по ориентированию ? как бы пацан себе не ногу повредил
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Хлопець міг до москалів заблукати, випадково. В нас було на змаганнях, що одна команда ночувала в лісі, а прийшла на другий ранок.
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Багато разів переконувався, що спортивне оріентування не мая ніякого відношення до практичного.
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В кам'яних джунглях інші орієнтири, не такі, як в лісі, - бари, бутюки.
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И слава богу. Жалко соревнования проиграл.
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Ну и нафига такие "соревнования"? Особенно если не предусмотрена связь и внешним миром в таких экстремальных случаях! А по ночам уже подмерзает, да и днем очень холодно... Опасная ситуация... Хоть бы закончилось всё хорошо.....
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На минулому тижні так дружину швагра шукали на грибах. Весела пригода)
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Хлопчика кажуть знайшли, але змагання він не просто програв- бездарно просрав.
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Нічого. Так куються майбутні перемоги.

Успіхів хлопчині, добре що займається спортом замість сидіти цілий час в інтернеті
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