 13-річний підліток зник у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування на Сумщині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Про те, що підліток зник у лісі неподалік від с. Реутинці Кролевецького району, в поліцію вчора близько 16:00 повідомили його батьки. За їхніми словами, хлопець брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.

До пошуків 13-річного хлопця залучено особовий склад Кролевецького, Путильського, Глухівського, Шосткинського відділів і відділень поліції, роти поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції та нацгвардійців.

Правоохоронцям активно допомагають жителі навколишніх сіл. Місцевість розбито на квадрати, кожен із яких ретельно оглядається і прочісується. Пошукові дії тривають відучора.

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На вигляд підліткові 13-14 років, середньої статури, волосся русяве, коротке. Микола одягнений у чорну куртку, шапку сірого кольору, спортивні штани.

Поліцейські просить всіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дитини, повідомити про це в Кролевецьке відділення поліції за тел. (05453) 9-53-39, 096-801-72-95 або на спецлінію поліції "102".