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Все про:вибух (1798) Росія (20359) танкер (29)

 На танкері в Росії пролунав вибух: троє загиблих

Три людини загинули під час вибуху на танкері "Затока Америка" в Находці (Росія).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"На танкері  "Затока Америка" в Находці стався вибух. Три людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом на борту було дев'ять осіб. На судні вибухнула газоповітряна суміш. За попередньою інформацією, пожежі на судні немає.

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У район події відправлено два рятувальні буксири.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157443
 
   
 Топ коментарі
 
Цапы так смешно называют это хлопками На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших - Цензор.НЕТ 9874 Хлопок и нет оккупанта На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших - Цензор.НЕТ 9874
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Головне що люди не потерпіли.
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Цапы так смешно называют это хлопками На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших - Цензор.НЕТ 9874 Хлопок и нет оккупанта На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших - Цензор.НЕТ 9874
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В переводе на квартальный язык,- "Чпок"
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И это правда, по телевизору -пропаганда, Америка, америка, они явно не друзья, и какие-то непонятные, возможно и хромосом меньше чем у росиянских. А тут железяка, в ее имени есть кодовое слово "Америка", обслуживать как полагается, строго выполнять требования ТБ никак не получится
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До 1972 года залив Находка назывался залив Америка.
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Наскільки відомо то тільки війскові використовують повнічтью автоматичні човни, та й то одна чи дві держави. А торгове судно має бути хочаби з одним наглядачем диких рашкінців, щоб тисли потрібні важелі.
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"Русские"??? Русские - то вигадка, неіснуюча нація.
Мабудь ти хотів написати "кацапам".
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На трое меньше приедут в Украину ипотеку отрабатывать...
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Минус три, хороший результат. Продолжайте бухать винторогие.
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Его не опознала система "свой-чужой" с супер ракеты *****.
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Млять!
А какая ещё судьба могла ждать в Расии танкер с названием "Залив Америка"?
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Название танкера какое-то не скрепное!! Оттого и взорвалось!
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Как отреагировало посольство Америки ?
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на кацапском танкере с гасом - команда должна быть тока курящяя.
ето небходимое требование....
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Где-то в трюме грянул взрыв -
как мороз по коже.
Смесь газовоздушную
кто-то потревожил.
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В трюме взрыв раздался сильный,
Мороз по коже пробежал,
Голубая водная гладь...
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Цензор празднует победу,
У Кремля истерика.
С добрым утром, дядя Трамп,
Полыхай, "Америка".
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От страшного взрьіва завьіла собака,
Не надо курить у открьітого бака!
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А вы знаете что Находка была основана выходцами из Украины. До этого в бухте жили переселенцы из Финляндии, но они перебрались во Владивосток.
Американка - бывшая деревня, ныне район города Находки. Располагалось на берегах реки Каменки у сопки Лебединой в 500 м от моря. Основана летом 1907 года выходцами из Черниговской губернии. Названа по имени рядом расположенного залива Находка, ранее носившего название залив Америка.

"Двинулись в путь на пароходе «Олег». На рассвете увидели тихую бухту. Местность была почти безлюдна. Люди сходили на берег притихшие, серьёзные. Высадились, столпились в кучу. На новом месте ни кола, ни двора".
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опять в небесной канценярии перешли на какие то полумеры, то 11 то 3 свинособаки в день. Это же очень мало. Самозашквар и падеж русни должен быть массовым и неотвратимым.
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Московиты неудачники во всём.
Что это за "взрыв", если танкер даже не разорвало - слабаки !
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Этот Zaliv стоит на линии Сингапур - Находка.
Носит на борту гордое русское название, но плавает под либерийским флагом.

Что они там делали, вдевятером на борту (маловато для нормальной єксплуатации), к тому же на рейде.
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хлопок и 3 каца нету, давайте еще похлопаем
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