 На танкері в Росії пролунав вибух: троє загиблих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"На танкері "Затока Америка" в Находці стався вибух. Три людини загинули", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом на борту було дев'ять осіб. На судні вибухнула газоповітряна суміш. За попередньою інформацією, пожежі на судні немає.
У район події відправлено два рятувальні буксири.
Мабудь ти хотів написати "кацапам".
А какая ещё судьба могла ждать в Расии танкер с названием "Залив Америка"?
ето небходимое требование....
как мороз по коже.
Смесь газовоздушную
кто-то потревожил.
Мороз по коже пробежал,
Голубая водная гладь...
У Кремля истерика.
С добрым утром, дядя Трамп,
Полыхай, "Америка".
Не надо курить у открьітого бака!
Американка - бывшая деревня, ныне район города Находки. Располагалось на берегах реки Каменки у сопки Лебединой в 500 м от моря. Основана летом 1907 года выходцами из Черниговской губернии. Названа по имени рядом расположенного залива Находка, ранее носившего название залив Америка.
"Двинулись в путь на пароходе «Олег». На рассвете увидели тихую бухту. Местность была почти безлюдна. Люди сходили на берег притихшие, серьёзные. Высадились, столпились в кучу. На новом месте ни кола, ни двора".
Что это за "взрыв", если танкер даже не разорвало - слабаки !
Носит на борту гордое русское название, но плавает под либерийским флагом.
Что они там делали, вдевятером на борту (маловато для нормальной єксплуатации), к тому же на рейде.