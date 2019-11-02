 На танкері в Росії пролунав вибух: троє загиблих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"На танкері "Затока Америка" в Находці стався вибух. Три людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом на борту було дев'ять осіб. На судні вибухнула газоповітряна суміш. За попередньою інформацією, пожежі на судні немає.

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У район події відправлено два рятувальні буксири.