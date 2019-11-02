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 Політика України
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Все про:асоціація (270) євроінтеграція (181) Кабмін (3251) угода (147) Євросоюз (2668) Кулеба Дмитро (163)

 Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС посилить динаміку відносин із Євросоюзом, - Кулеба

П'яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в Брюсселі (Королівство Бельгія) 5 листопада, є дуже важливою подією, яка посилить динаміку відносин із Євросоюзом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, звертаючись до української сторони комітету, до складу якої входять міністри і заступники міністрів, представники центральних органів виконавчої влади, відповідальні за виконання завдань у сфері європейської інтеграції України.

За словами віцепрем'єр-міністра, під час заходів у рамках засідання комітету буде встановлено професійні контакти між представниками нової української влади та інститутів ЄС, зокрема Єврокомісії, а також обговорюватимуться ідеї подальшої інтеграції, які ляжуть в основу документів, що будуть згодом, у грудні, ухвалені Радою асоціації.

"Ми маємо всі підстави сказати, що інтенсивність діалогу Україна-ЄС лише нарощуватиметься", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Під час чергового засідання Комітету асоціації буде обговорено широкий спектр питань, пов’язаних із політичним, економічним та секторальним співробітництвом. Окремий блок буде присвячено моніторингу виконання Угоди про асоціацію та оновленню додатків до Угоди. Також буде опрацьовано інші важливі питання порядку денного відносин України та ЄС.

На цьогорічній Раді асоціації в грудні планується підсумувати попередні здобутки на шляху наближення до ЄС та поглибити і розширити процеси інтеграції в ЄС. Зокрема, Україна очікує на вироблення конкретних спільних кроків щодо подальшої секторальної інтеграції України в цифровий та окремі енергетичні ринки ЄС, спрощення умов (митних формальностей) у торгівлі з ЄС, у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також отримання "промислового безвізу" (Угода ACAA).

Довідка. Делегацію на п’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС з української сторони очолить в.о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів Юлія Гаряча, делегацію Європейського Союзу - заступник генерального директора Європейської служби зовнішньої дії з питань Європи та Центральної Азії Люк Девінь. Відкриє засідання Дмитро Кулеба.

Комітет асоціації створено відповідно до статті 464 Угоди про асоціацію і є допоміжним органом Ради асоціації, який проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації, забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157441
 
 
 Топ коментарі
 
словоблудие зеленых достало!
что значит "усилит динамику"? "динамика отношений" это скорость и направление их развития. Как можно "усилить" скорость и направление?
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ща увидим отрицательній прирост динамики статики
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словоблудие зеленых достало!
что значит "усилит динамику"? "динамика отношений" это скорость и направление их развития. Как можно "усилить" скорость и направление?
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ща увидим отрицательній прирост динамики статики
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Потужно посилить. Прям потужно потужно.
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Ну и шо, он и граждан Голландии уничтожал, а она ему за это предлагала гражданство и домик у моря(северного)
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Консультант Офиса президента Валерий Хорошковский и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Виктор Медведчук совершили совместную поездку в Москву. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Соня Кошкина.

Она не уточняет цель этого визита и с кем в российской столице общались эти два господина. Однако утверждает, что поездке предшествовали переговоры Хорошковского и Медведчука относительно судьбы телеканала «Интер», который подконтролен первому, а финансированием находящейся не в лучшем состоянии «первой кнопки» способен заняться второй. Собственно, он после продолжительной беседы и предложил Хорошковскому съездить в Москву.

За некоторое время до этого момента, написала Кошкина, в ОП предложили Хорошковскому стать теневым руководителем правительства. После некоторых раздумий, по сведениям журналиста, он согласился, поставив условием вхождением во власть четырех своих человек.
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«Разумеется, Владимиру Зеленскому очень бы этого хотелось. Да, контракт «Квартала» с «плюсами» подписан до 21-го года, но это решаемо. В любом случае, наличие дружественного «Интера» решает множество вопросов:

- Разрушение монопольной зависимости от «плюсов»; - Разрушение зависимости от Коломойского, вплоть до возможности начать его «догонять»;

- Системная поддержка власти «первой кнопки» страны», - перечисляет Кошкина.

Однако, содержание телеканала - удовольствие не из дешевых, а брать на себя эту ношу Хорошковский не собирался. В этот момент к нему и явился Медведчук и они отправились в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с высокопоставленным чиновником времен Януковича Хорошковским.

После этого глава ОП Андрей Богдан рассказал, что последний оказывает офису консультативные услуги, помогая преодолеть негативные тенденции, сложившиеся на таможне.
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Ну и что опять власть в Украине захватывает Кремль - а все началлось с "дипламатии"Эрамака... Вчера на интере перешептывались зеленые с Шуфричем, который максимально лояльно высказывался о зеленой плесени . Будте вы прокляты суки зеленые!
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Спектакли с Европой и НАТО под сдачу Кремлю страны
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Засідання підсилить. Можна на унітазах засідання влаштувати. Або за трилітровою банкою сивухи. Це дивлячись як сидіти. Можна ще залежання влаштувати замість засідання - сумісне лігвище - може ще більше підсилить.
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