 Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС посилить динаміку відносин із Євросоюзом, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, звертаючись до української сторони комітету, до складу якої входять міністри і заступники міністрів, представники центральних органів виконавчої влади, відповідальні за виконання завдань у сфері європейської інтеграції України.

За словами віцепрем'єр-міністра, під час заходів у рамках засідання комітету буде встановлено професійні контакти між представниками нової української влади та інститутів ЄС, зокрема Єврокомісії, а також обговорюватимуться ідеї подальшої інтеграції, які ляжуть в основу документів, що будуть згодом, у грудні, ухвалені Радою асоціації.

"Ми маємо всі підстави сказати, що інтенсивність діалогу Україна-ЄС лише нарощуватиметься", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Під час чергового засідання Комітету асоціації буде обговорено широкий спектр питань, пов’язаних із політичним, економічним та секторальним співробітництвом. Окремий блок буде присвячено моніторингу виконання Угоди про асоціацію та оновленню додатків до Угоди. Також буде опрацьовано інші важливі питання порядку денного відносин України та ЄС.

На цьогорічній Раді асоціації в грудні планується підсумувати попередні здобутки на шляху наближення до ЄС та поглибити і розширити процеси інтеграції в ЄС. Зокрема, Україна очікує на вироблення конкретних спільних кроків щодо подальшої секторальної інтеграції України в цифровий та окремі енергетичні ринки ЄС, спрощення умов (митних формальностей) у торгівлі з ЄС, у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також отримання "промислового безвізу" (Угода ACAA).

Довідка. Делегацію на п’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС з української сторони очолить в.о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів Юлія Гаряча, делегацію Європейського Союзу - заступник генерального директора Європейської служби зовнішньої дії з питань Європи та Центральної Азії Люк Девінь. Відкриє засідання Дмитро Кулеба.

Комітет асоціації створено відповідно до статті 464 Угоди про асоціацію і є допоміжним органом Ради асоціації, який проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації, забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди.