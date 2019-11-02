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Все про:діти (1707) Київ (6722) булінг (21)

 "Називали мавпою": семикласниця вистрибнула з вікна школи в Києві через цькування з боку однокласників. ФОТО

Нещодавно в одному з навчальних закладів Києва сталася жахлива подія. З вікна четвертого поверху школи №173 вистрибнула учениця сьомого класу. Пізніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що такий вчинок вона зробила нібито через проблеми в сім'ї. Рідні підлітка категорично заперечують таку версію події.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор", про це стало відомо зі слів тітки школярки Катерини і батьків учнів школи №173.

У родині говорять, що Ангеліна могла вистрибнути з вікна школи через булінг, якого зазнавала в стінах навчального закладу.

За словами мами одного з учнів, Ангеліна систематично зазнавала булінгу з боку своїх однокласників. Дівчинка - мулатка. І через колір її шкіри підлітка в школі називали "мавпою". Батьки додали, що вчителі знали про расистські образи на адресу Ангеліни, проте жодним чином не реагували на ситуацію. Тепер же, на їхню думку, адміністрація школи робить все можливе, щоб "не виносити сміття з хати", і заявляє про проблеми в родині самої школярки.

Називали мавпою: семикласниця вистрибнула з вікна школи в Києві через цькування з боку однокласників 01

Фото: "Інформатор"

Тітка Ангеліни Катерина також підтверджує версію про булінг. Вона розповіла, що дівчинку неодноразово ображали через кольор її шкіри. Вона додала, що була дуже здивована, коли на сторінках деяких ЗМІ прочитала про те, що Ангеліна нібито вистрибнула з вікна через те, що її батьки розлучаються. Катерина підтвердила, що батьки дитини справді розлучилися. Ось тільки це було близько 8 або навіть 9 років тому, і зараз це вплинути на дівчинку жодним чином не могло. Крім того, за словами Катерини, її брат (батько дівчинки) працює архітектором, а з мачухою у Ангеліни були хороші стосунки. Загалом дівчинка жила в цілком благополучній родині.

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Вона додала, що Ангеліна дуже переживала не через розлучення батьків, яке відбулось дуже давно, а через тиск однолітків і глузування над нею. За словами Катерини, дівчинка не хотіла ходити до школи і неодноразово казала, що там їй не подобається. Лише, на жаль, рідним вона не пояснювала, у чому саме справа. Тітка дівчинки каже, що перед тим, як здійснити такий жахливий вчинок, Ангеліна запитала своїх однокласників: "Якщо я вистрибну з вікна, ви теж будете сміятися?"

Катерина побоюється, що адміністрація школи всіляко намагатиметься зам'яти ситуацію і переводитиме стрілки на батьків і сім'ю дитини, знімаючи з себе всю відповідальність. Вона підкреслила, що з усіма учнями сьомих класів уже "провели роботу". Дітям нібито сказали, аби відповідали слідчим, що Ангеліна дружила з усім класом і жодних конфліктів всередині колективу і випадків булінгу не було.

Журналісти "Інформатора" спробували поспілкуватися з адміністрацією школи. Але, на жаль, нам не вдалося зв'язатися з в.о директора школи №173. Ступак Тетяна Анатоліївна настільки не хотіла спілкуватися з представниками преси, що попросила охоронця буквально силою виставити журналістів за двері, тому достовірна думка керівництва з приводу цієї ситуації нам невідома.

Наразі дівчинка перебуває в "Охматдиті". Її стан лікарі оцінюють як стабільно-важкий. У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забій легенів і черепно-мозкова травма. Лікарі кажуть, що ще рано робити якісь прогнози, але продовжують робити все можливе, щоб повернути дитину до повноцінного життя.

Станом на 30 жовтня на тлі численних запалень у Ангеліни спочатку була температура 38,7, тепер тримається на рівні 38,2. Їжа поки що не засвоюється. У легені поставили новий дренаж, вони вже дихають синхронно. Триває процес виведення з глибокої сну, з'являються міміка і дрібні рухи. Активний збір коштів на лікування постраждалої дівчинки триває. Кожен може допомогти Ангеліні одужати, реквізити її батька можна знайти тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157440
 
 
 Топ коментарі
 
Дети твари: злые, глупые и глупые... Явно проблема с воспитанием, которого они не получали в нормальном обьеме дома и в школе...
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Вчителі явно бачили, що ученицю чмирять.
Але не робили зауважень, бо самі бояться тих діток та їх батьків.
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Ангелина, забей и не дури больше - выздоравливай давай...
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Все було ... Але, було і з кого спитати. Відповідальність була якась. А сьогодні, дитячої злочинності вже немає? - Ура, товарисчи!?
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Відбувалося це якось так ... -А хто у нас відповідає за боротьбу з дитячою злочинністю? А ну, сюди його! - Ну що, не впорався? - Партквиток на стіл! І це означало тільки одне - кінець кар'єри, без жодних судів і слідчих. Називалося: "потрапити під роздачу". Добре-ли це, погано-ли, але таке траплялося ...
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Директора сраз - на йуг, классного руководителя - на йуг, школоту - в школу на ДВРЗ или в Бровары.
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Начинать надо с мамули. Алименты с папы-иностранца слупила, а ребёнок - как сложится.
У девочки своя комната, ноутбук, нормально одета - значит, деньги есть, а внимания нет.
Ей надо больше читать - скоро поняла бы, что её доставали потому, что у неё было то, чего не было у них. Обаму тоже доставали, но он никого расстреливал, и в окно не выпрыгивал,
а просто занял свой уровень развития и все заткнулись.
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Видно достали . Детишки сейчас такие . Уроды .
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Во-первых,Обама рос в стране,где процент темнокожих людей 15-20%,и там давно на цвет кожи не определяющий в отношении человека.Там скорее социальный статус.И второе,она девочка.
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Она девочка без папы. Папа сам темнокожий, и объяснил бы, что игнор работает не хуже расстрела обидчиков, особенно когда у тебя лучше оценки, лучше внешность, и лучше перспективы - выехать из Украины и нормально жить.
Украина - не просто третий мир, а постсоветский травмированный обратной селекцией мир.
Благородных щемили, а быдло возвышали.
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Жалко девочку . Вам не кажется , что когда мы работе , в школе выращивают уродов ?
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Так для этого большевики и заставили всех мам уйти из семьи на работу.
Чтобы воспитанием занималась большевисткая школа и улица, где рулят урки.
Кроме того, работающие женщины платят налоги и не думают о том,
как вырастить примерных детей, основать династию, клан и т.д.
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Все идет из семьи.Если дети в школе позволяют так говорить,делая акцент на цвет кожи,значит в тх семьях родители тоже так говорят.И,естественно,это пробел в воспитательной программе школ.
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Когда её отец узнает, он устроит маме пробел.
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вы б статью то прочитали)) она с отцом живет и мачехой. Что творится с вами, люди? Дети - всего лишь ваше зеркало((
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