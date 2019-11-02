 Для жорсткіших санкцій щодо РФ потрібні "очевидні нові причини", - президент Фінляндії Нііністе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи відносини своєї країни з РФ.
За словами Нііністе, він зустрічається і розмовляє з Путіним "щонайменше раз на рік".
"Бували роки, коли ми зустрічалися частіше. Загалом ми дивилися один одному в очі, напевно, більше десяти разів, - зазначив Нііністе. - Але майте на увазі, що за останні роки я зустрічався з китайським президентом Сі Цзіньпіном, з американськими президентами Дональдом Трампом і Бараком Обамою приблизно так само регулярно, як і з Путіним".
Однак Фінляндія принципово підтримує санкції Євросоюзу щодо Росії, нагадав Нііністе, хоча і контактує з РФ, а також має з нею спільний кордон, який щодня перетинають сотні людей в обидва боки.
"Хочу згадати один важливий епізод. Коли з’явилася новина про те, що росіяни анексували Крим, це була субота. Вже наступного дня, в неділю, Фінляндія засудила дії Росії. Ми завжди займали принципову позицію щодо санкцій Євросоюзу стосовно Росії", - нагадав фінський президент.
"У наших відносинах є нормальні речі. Проте ми від самого початку заявили, що засуджуємо політику Росії (в Криму і на Донбасі. - Ред.). Звичайно, нам можуть сказати: ось Фінляндія просто виконує політику щодо Росії, яку визначає Брюссель. Але Фінляндія - член Євросоюзу і теж бере участь у рішеннях ЄС щодо Росії", - додав Нііністе.
Він також зазначив, що з усіх країн ЄС саме Фінляндія найбільше страждає від російських контрсанкцій, однак має намір зберігати політику щодо РФ "доти, доки росіяни не змінять свою поведінку".
"Думаю, обмін військовополоненими між Україною і Росією - важливий крок для обох сторін", - підсумував лідер Фінляндії.
Він додав, що для жорсткіших санкцій потрібні "очевидні нові причини".
"Якщо щось таке трапиться, то так (підтримуємо. - Ред.), а поки ми зберігаємо статус-кво, причин збільшувати санкції немає. Треба подивитися, як буде розвиватися нинішня ситуація", - вважає фінський президент
Если НАТО подключилось почему она предлагает ПДЧ хотя бы Украине? Или почему НАТО не предлагает мощное оружие чем эти катера , стрелковое оружие, мед.аптечки. Пусть даст нам хотя бы один эсминец с управляемым ракетным оружием (крылатые ракеты)
І Зєля таки не лох. Він розумний чоловік, котрого готували для його місії останні 20 років кращі психологи РФ і найдосвідченіші спеціалісти ГРУ та ФСБ.
Вот на липецкой фабрике аквафреш правильно висит
Зебил, ты Херой *********!
Просто наступает переломный момент,точка кипения.
Скрипали...Чет Бабченко вспоминается.Кстати где они?
Про инфо войну не скажу,не слыхал.
Всё остальное к ЕС не имеет отношения.
Так само як і за визнання незалежності всевдореспублік на шпальтах цього видання лише банять.
Лібералізм, мать його...
На востоке Польша граничила с СССР. Такой страны больше нет.
На юге Польша граничила с Чехословаией. Такой страны больше нет.
На западе Польша граничила с ГДР. Такой страны больше нет.
Санкции необходимо усиливать, пока оккупанту не станет больно!
Финляндия- первая страна (не одна из первых, а ПЕРВАЯ), которая выдала разрешение на строительство Северного потока 2 в своих территориальных водах. Так что под «очевидными причинами» думаю понимается приостановка строительства, например, ну или недостаточные темпы проектирования Северного потока 3, ну или отказ путина приехать на очередную встречу с Трампом, короче вы поняли