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Все про:Путін (11102) Росія (20359) санкції (2409) Нііністе (17)

 Для жорсткіших санкцій щодо РФ потрібні "очевидні нові причини", - президент Фінляндії Нііністе

Міжнародні санкції проти Росії необхідно зберегти, проте для жорсткіших санкцій потрібні очевидні причини, вважає президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи відносини своєї країни з РФ.

За словами Нііністе, він зустрічається і розмовляє з Путіним "щонайменше раз на рік".

"Бували роки, коли ми зустрічалися частіше. Загалом ми дивилися один одному в очі, напевно, більше десяти разів, - зазначив Нііністе. - Але майте на увазі, що за останні роки я зустрічався з китайським президентом Сі Цзіньпіном, з американськими президентами Дональдом Трампом і Бараком Обамою приблизно так само регулярно, як і з Путіним".

Однак Фінляндія принципово підтримує санкції Євросоюзу щодо Росії, нагадав Нііністе, хоча і контактує з РФ, а також має з нею спільний кордон, який щодня перетинають сотні людей в обидва боки.

"Хочу згадати один важливий епізод. Коли з’явилася новина про те, що росіяни анексували Крим, це була субота. Вже наступного дня, в неділю, Фінляндія засудила дії Росії. Ми завжди займали принципову позицію щодо санкцій Євросоюзу стосовно Росії", - нагадав фінський президент.

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"У наших відносинах є нормальні речі. Проте ми від самого початку заявили, що засуджуємо політику Росії (в Криму і на Донбасі. - Ред.). Звичайно, нам можуть сказати: ось Фінляндія просто виконує політику щодо Росії, яку визначає Брюссель. Але Фінляндія - член Євросоюзу і теж бере участь у рішеннях ЄС щодо Росії", - додав Нііністе.

Він також зазначив, що з усіх країн ЄС саме Фінляндія найбільше страждає від російських контрсанкцій, однак має намір зберігати політику щодо РФ "доти, доки росіяни не змінять свою поведінку".

"Думаю, обмін військовополоненими між Україною і Росією - важливий крок для обох сторін", - підсумував лідер Фінляндії.

Він додав, що для жорсткіших санкцій потрібні "очевидні нові причини".

"Якщо щось таке трапиться, то так (підтримуємо. - Ред.), а поки ми зберігаємо статус-кво, причин збільшувати санкції немає. Треба подивитися, як буде розвиватися нинішня ситуація", - вважає фінський президент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157438
 
   
 Топ коментарі
 
какие ? москалям нужно еще и финский самолет сбить ? Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 4194
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Мне кажется причин более чем достаточно -- аннексия Крыма продолжаеться и войну никто неостанавливает как стреляли так и стреляют . боезапас наверное в шахтах копают Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 2630
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Обвалити ціни на нафту, і московії гаплик. Ніяких санкцій не потрібно.
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какие ? москалям нужно еще и финский самолет сбить ?
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Мне кажется причин более чем достаточно -- аннексия Крыма продолжаеться и войну никто неостанавливает как стреляли так и стреляют . боезапас наверное в шахтах копают Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 2630
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когда в 1938-ом Гитлер присоединил Австрию это было проблемой австрийцев а не остальной Европы . потом оккупировал Чехию . это тоже было проблемой чехов а не остальной Европы . и только когда напал на Польшу англичанам и французам дошло . только к тому времени Рейх окреп и обламывать его пришлось долго и с большими жертвами
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Если бы это было дело исключительно только Украины, то НАТО бы не подключалось. Если бы не существовало будапештского меморандума 1994 г, то США и Великобритания тоже могли бы, типа, особо и не напрягаться. И если бы Московия не нарушала мировой порядок установившийся после 2-й мировой (нарушив целостность границ другого государства - Украины), если бы не пыталась разрушить демократические ценности Запада, если бы не вмешивалась в выборы США, то дело бы действительно было бы, как говорится, сугубо лично-украинское, но это не так.
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Термин "меморандум", переводится как "памятная записка". Никто ничего Украине не гарантировал! Это Украинская власть тупо просралась! Хотя могла взамен стать и членом НАТО, и членом Радбеза ООН, и фалоимитатор себе в жопу засунуть...
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Если бы это было дело исключительно только Украины, то НАТО бы не подключалось.

Если НАТО подключилось почему она предлагает ПДЧ хотя бы Украине? Или почему НАТО не предлагает мощное оружие чем эти катера , стрелковое оружие, мед.аптечки. Пусть даст нам хотя бы один эсминец с управляемым ракетным оружием (крылатые ракеты)
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Нормальное честное интервью-у кого есть мозги кроме одних эмоций,те услышали что хотели.Были бы все такие лидеры кацапского бандитского разгула возможно и не было бы
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Обвалити ціни на нафту, і московії гаплик. Ніяких санкцій не потрібно.
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Не мели дурниць! Ніхто ніяких цін в світі на нафту ніколи не обвалював, коливання цін є природний, періодичний процес який залежить від спекулятивних тенденцій, і не більше того!
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Кожна зустріч ЗЕ з європейськими лідерами наближає перемогу РФ над світом!
І Зєля таки не лох. Він розумний чоловік, котрого готували для його місії останні 20 років кращі психологи РФ і найдосвідченіші спеціалісти ГРУ та ФСБ.
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повесил, но не считается, немного не ровно повесил.
Вот на липецкой фабрике аквафреш правильно висит
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бугоааааааа. Упс, сорри. Грешно смеяться над больными людьми. Лечись
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Та да. Тут великий Педро вже на кремлі тризуб повісив і парад в Севастополі провів, а Зеля все похєріл
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А мені особисто сподобалась зустріч *********** в Тернополі. От зразу відчувається, що він народний президент
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обана! уже ОЧЕВИДНЫХ причин и нет! Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 8142
Зебил, ты Херой *********! Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 5844
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А.Богдан сказал что ЗЕ уже знаменитый на весь мир припздент, у которого много международных встреч такого уровня, какой "и не снился" Порошенко Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 5651 Для более жестких санкций в отношении РФ нужны "очевидные новые причины", - президент Финляндии Ниинисте - Цензор.НЕТ 1762
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А до этого какой то там Ив Гандон из администрации, сказал что ЗЕбил вощще лидер вселенского Мендель-матриархата..
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То есть война и отжатие чужой территории-это не очевидная причина?
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Только Финлядия и весь ЕС терпят убытки в сотни миллиардов,а в Украине за 5 лет войны не прекратили торговлю.И опять контракты просят на века.
Просто наступает переломный момент,точка кипения.
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точка кипения./ После выборов двухтурового из Израиля в Украину косяком потянулись заробитчане-Коломойский, Портнов, Боголюбов и прочие.Торгуй с РФ , мародёрь с украинской землёй-не хочу. "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./ Потянулись умные.А дураки по прежнему жалуются на судьбу свою несчастливую в сайте украинском
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Сидоров, ты рамсы попутал! Мародерить - это к Порошенко.
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Сидоров, ты рамсы попутал!/В чужую тёрку ты встрял. За это наказывают.
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А сейчас разве мало оснований для более жестких санкций? - Збили малайзийский Боинг. Отравили скрипалей в Великобритании. Устроили информационную войну против ЕС И США. Крым не возращают уже более 5 лет (за который московию выгналииз G8 и втулили санкции), устроили там терор и геноцид крымским татарам и всем проукраинским. На Донбассе разрушили всю инфраструктуру и вывезли заводы к себе, продолжают боевые действия на востоке Украины и годами не выполняют минские соглашения.
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Про Боинг идет суд,где не очень торопятся почему то с решением.
Скрипали...Чет Бабченко вспоминается.Кстати где они?
Про инфо войну не скажу,не слыхал.
Всё остальное к ЕС не имеет отношения.
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Украина должна провести настоящие реформы сектора безопасности и обороны, в результате которых Украине\а буде иметь высокотехнологичную боеспособную армию, спецслужбу и т.д. Только таким образом мы сможем на равных говорить с Россией
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Ти забуваєш про людський ресурс ...Касаби ще *наражают * !
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Іншими словами... Наші проблеми, нашими й залишаться.
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13000 вбитих українців то причина недостатня ?
Так само як і за визнання незалежності всевдореспублік на шпальтах цього видання лише банять.
Лібералізм, мать його...
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Финский премьер говорит открьітьім текстом , что если Путин заблокирует вьівод своих войск и вооружений на Парижском саммите , то появится веская причина вздрючить Москву со страшной силой. Вот для чего Украина идет и на разведение войск и на ф-лу Штангенциркуля , но порохоботьі продолжают скулить про "зраду"...
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Тобто того, що фєдєрастія повертати крадене не бажає, недостатньо???
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достаточным поводом будет, если рашка начнёт "новую финскую зимнюю кампанию 2019-2020", или можно будет обойтись обычным озабочиванием?
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Раз раша по 350 млн. баксов налом прёт в Венесуэлу, значит еще можно прикручивать им краник! И нужно!
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Странная страна Польша.
На востоке Польша граничила с СССР. Такой страны больше нет.
На юге Польша граничила с Чехословаией. Такой страны больше нет.
На западе Польша граничила с ГДР. Такой страны больше нет.

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Очевидные причины, это малоэффективные санкции!
Санкции необходимо усиливать, пока оккупанту не станет больно!
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Финны сливаются... Санкции невыгодны партнерам рашки, они тоже теряют бабло...
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Я хотел бы чтобы московия напала на финов, как в 1940 г. и этот скот финский президент на своей шкуре почувствовал нежные объятия соседа. Вот же сволочь! Ему не хватает того, чтл кацапы натворили в мире.
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Он прав на 100%,намекнул что сотни Украинцев ежедневно едут в россию,то есть не видят в россии врага,он умолчал о покупке еллектроэнергии у агрессора,да еще о многом умолчал.Вот и выходит что это в большей мере личное дело Украины.
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Утром проснулись - агрессор в Украине - санкции и с каждым новым утром аналогичная процедура и до тех пор пока нога агрессора топчет землю чужой страны. А у Бога дней много, значит и санкций должно быть не меньше. Финам ли не знать, за что кремлёвских пролетариев, в своё время, погнали из Лиги Наций.
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Вы так пишете, как будто в мире нет других горячих точек с сотнями тысяч жертв, куда не влезли те самые страны , конечно, из благих побуждений, от которых Вы ждете санкций. К сожалению для не крупных или не крайне сильных государств их интересы не ставят во главу угла в геополитике.
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Так в своё время проморгали Судеты, тоже территория не слишком крупная и не сильная, но все помнят чем это закончилось. Да что там, об этом и без меня всё уже давно миру известно.
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А пану президенту окуповані Виборг та Карелія не печуть? Чи вже давно змирились з втратою? Бо кацапи ж "можуть повторіть", а після певних висловлювать пана президента ніхто фінам на поміч може й не прийти....
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А финский президент помнит, какой кусочек Финляндии Расия оторвала себе?
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Финскому президенту бы вспомнить, как в 19 веке раша орда перешла замерзшее море, вернее, залив и Финляндия стала россией.
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Международные санкции против России необходимо сохранить, однако для более жестких санкций нужны очевидные причины Источник: https://censor.net.ua/n3157438
Финляндия- первая страна (не одна из первых, а ПЕРВАЯ), которая выдала разрешение на строительство Северного потока 2 в своих территориальных водах. Так что под «очевидными причинами» думаю понимается приостановка строительства, например, ну или недостаточные темпы проектирования Северного потока 3, ну или отказ путина приехать на очередную встречу с Трампом, короче вы поняли
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Нужно давно понять.Запад на Украину положил как и на Польшу в 1939.Исходя из этого и нужно строить оборону.
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каждый день раненые и убитые россией украинцы для для президента финляндии- не причина.
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У Норвегии ватная орда тоже отжала землю . Город Никель простили ?
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