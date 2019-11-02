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 Події, Київські новини, Суспільство
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Все про:КМДА (730) Київ (6722) опалювальний сезон (251)

 Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення

У Києві 40 житлових будинків можуть залишитися без опалення через борги приватної компанії "Водоканал-Сервіс".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йшлося під час зустрічі заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва і директора структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.

За даними відомства, комерційна структура "Водоканал-Сервіс", яка здійснює поставки тепла і гарячої води в 40 житлових будинків, керованих ЖБК та ОСББ, накопичила борг перед комунальним підприємством "Київтеплоенерго" - понад 16 млн грн. Для вирішення питання стабільного надання послуг комерційна структура має або сплатити борг, або укласти договір реструктуризації.

Якщо "Водоканал-Сервіс" не виконає ці умови, то люди, що мешкають у будинках, ризикують залишитись без теплопостачання.

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"Ми маємо складну ситуацію, коли компанія, яка є посередником між кінцевим споживачем та теплопостачальною компанією, не виконує своїх зобов’язань. Наразі борг "Водоканал-Сервісу" становить понад 16 млн грн. З огляду на те, що "Київтеплоенерго" має забезпечувати 90% розрахунків за спожитий природний газ, тенденція утворення таких значних боргів неприйнятна виконавцем послуги, яким є "Водоканал-Сервіс". Не проведено інформаційну роботу з людьми, не врегульовано питання боргу, а представники ОСББ та ЖБК не мають інформації про структуру цього боргу, який збільшується з кожним роком. Наразі будь-яка компанія, що взяла на себе зобов’язання перед клієнтами, має їх виконувати, а не створювати кризову ситуацію. Ми ініціювали зустріч із представниками "Водоканал-Сервісу", правліннями ОСББ та ЖБК і запропонували можливі в межах чинного законодавства варіанти виходу з цієї ситуації. Сподіваємось, наш алгоритм буде прийнято і ми знімемо ризик відсутності тепла", - сказав Пантелеєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157436
 
 
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Так вот ты какой "энергорынок"(не рынок эл. энергии, не путать), где нет монополии...
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Да, это вам не с проституткой иметь дело. Ту можно и от........ .
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давайте уже шо за нашего любимого слугу, дон жуана, ярему...
на кого там еще штаны не расстегивал? ))))
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Начать надо с того кто и кому дал лицензию на услуги по поставке теплоснабжение этих домов.Наверняка окажется кормушка какого то киевского депутата,а не слуги.Судя по флагу три - пятнадцать не в курсе местных порядков.
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сложно-воровская схема, когда 70% населения сидят на субсидиях
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Не факт що отримавши монетизовану субсидію всі платять.
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работать категорически не хотим и не будем - дай!
в етом весь зеленый елехторат....
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халявы уже не будет!халява была при Порошенко
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точна - порох такую халяву развел, шо зеленые замахаются убирать...
особенно интересно за етим наблюдать, когда убиральщики в тот угол де метла со шваброй стоят, даже не смотрят...
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Давно пора начать описывать имущество у неплательщиков, благо все структуры и система для этого есть!!!
Вплоть до принудительного выделения и продажи недвижимости с вычетом суммы долга.
Не хочет платить как все в Киеве - пускай живёт в брошенном селе Черниговской обл. или пополняет ряды бомжей!
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та шо там описывать - патроны давай.... - так деда? )))
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деда нормальный чекист, деда знает де затылок и дурного не посоветует...
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это какой то пазор!столица!кабмин ты хгде?
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Избиратели зеленского все еще надеются на халяву Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления - Цензор.НЕТ 4762
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Это что, коллективная ответственность? Разве могут заплатившие отвечать за тех, кто не заплатил?
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в суд-потом ждать решения,а там уж и весна судья примет решение,потом обжалование ну и тд и сам Бог не знает какое будет у судьи настроение
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Ну да.. все правильно! Киевлян, которые платят налоги оставить без отопления за долги, а крысам в ордло, которые не платят вообще ничего, давать отопление и содержать этих ублюдков за наши деньги...
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самое интересное что до начала отопительного сезона тема долгов никого не интересует
кабмин бодро отрапортовал что все готовы и успокоился
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