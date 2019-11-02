 Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йшлося під час зустрічі заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва і директора структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.

За даними відомства, комерційна структура "Водоканал-Сервіс", яка здійснює поставки тепла і гарячої води в 40 житлових будинків, керованих ЖБК та ОСББ, накопичила борг перед комунальним підприємством "Київтеплоенерго" - понад 16 млн грн. Для вирішення питання стабільного надання послуг комерційна структура має або сплатити борг, або укласти договір реструктуризації.

Якщо "Водоканал-Сервіс" не виконає ці умови, то люди, що мешкають у будинках, ризикують залишитись без теплопостачання.

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"Ми маємо складну ситуацію, коли компанія, яка є посередником між кінцевим споживачем та теплопостачальною компанією, не виконує своїх зобов’язань. Наразі борг "Водоканал-Сервісу" становить понад 16 млн грн. З огляду на те, що "Київтеплоенерго" має забезпечувати 90% розрахунків за спожитий природний газ, тенденція утворення таких значних боргів неприйнятна виконавцем послуги, яким є "Водоканал-Сервіс". Не проведено інформаційну роботу з людьми, не врегульовано питання боргу, а представники ОСББ та ЖБК не мають інформації про структуру цього боргу, який збільшується з кожним роком. Наразі будь-яка компанія, що взяла на себе зобов’язання перед клієнтами, має їх виконувати, а не створювати кризову ситуацію. Ми ініціювали зустріч із представниками "Водоканал-Сервісу", правліннями ОСББ та ЖБК і запропонували можливі в межах чинного законодавства варіанти виходу з цієї ситуації. Сподіваємось, наш алгоритм буде прийнято і ми знімемо ризик відсутності тепла", - сказав Пантелеєв.