 Поки Крим окуповано, Росію в жодному разі не можна повертати до G7, - Фріланд

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росію усунули з G8 саме через вторгнення та анексію Криму. Дії мусять мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно і неприйнятно повернути РФ до цього об’єднання, поки Крим залишається окупованим і анексованим Росією", - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що "Канаді та українській громаді слід прямо говорити про це".

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Як повідомлялося, президенти США та Франції Дональд Трамп та Емманюель Макрон у телефонній розмові 20 серпня домовилися про повернення Росії до "Великої вісімки" уже наступного року. Уряди Німеччини, Канади та Великої Британії виступили з критикою цього рішення. Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, Трамп допустив запрошення Росії на наступний саміт, який відбудеться у США у 2020 році, як "гостя".

Утім тодішній президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера, а відновлення участі Росії неприпустиме.