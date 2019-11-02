EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1083  29
Матеріали за темою:
Все про:G-7 (214) Канада (710) Росія (20334) Фріланд Христя (104)

 Поки Крим окуповано, Росію в жодному разі не можна повертати до G7, - Фріланд

Росію в жодному разі не можна повертати в G7 до припинення російської окупації Криму.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росію усунули з G8 саме через вторгнення та анексію Криму. Дії мусять мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно і неприйнятно повернути РФ до цього об’єднання, поки Крим залишається окупованим і анексованим Росією", - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що "Канаді та українській громаді слід прямо говорити про це".

Читайте також: Поки не буде поважати територіальну цілісність сусідніх держав: у США схвалили резолюцію проти участі РФ у G7

Як повідомлялося, президенти США та Франції Дональд Трамп та Емманюель Макрон у телефонній розмові 20 серпня домовилися про повернення Росії до "Великої вісімки" уже наступного року. Уряди Німеччини, Канади та Великої Британії виступили з критикою цього рішення. Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, Трамп допустив запрошення Росії на наступний саміт, який відбудеться у США у 2020 році, як "гостя".

Утім тодішній президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера, а відновлення участі Росії неприпустиме.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157435
 
   
 Топ коментарі
 
вот это по нашему - даже из Канады - не то шо,сейчас, из нашего парламента слуги вещают
 показати весь коментар
 
Повернення/не повернення залежить від позиції України.
 показати весь коментар
 
куда там кого возвращать? - зебетонировать забыть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Україна - велика держава
Тільки великій могутній країні під силу заставити працювати на себе все телебачення московії
 показати весь коментар
 
 
Моника молчала про джи севен и в Японии и на экономическом форуме он не против если молчит как и не против что не настаивает на снкциях и уже стали забывать что россия агрессор сам президент не делает и дает понять что он хочет мира с мордором а западу не нужны санкции тем более-Моника это трянский конь уничтожает постепенно суверинеитет страны изнутри пошагово своими руками и пуйла не надо сделают все сами и не прикопаешся сами же выбрали президента
 показати весь коментар
 
 
«Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7» шо за «абракадабра»? Фриланд хоть и Хрыстя, но вискарик ей лучше разбавлять.
 показати весь коментар
 
 
Смеяться над больными людьми - грех это.
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3059-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
вот это по нашему - даже из Канады - не то шо,сейчас, из нашего парламента слуги вещают
 показати весь коментар
 
 
А почему параша с ВВП на 11-12 месте в мире вообще должна входить в G-8? Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7, - Фриланд - Цензор.НЕТ 6607
 показати весь коментар
 
 
Та тому, що ця джі сім - як Політбюро есесер. Позавчорашній день. Керують, але самі по собі мало для чого годяться.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Иногда лучше молчать. Россияпо ППС делит с Германией 5-6 место в мире. Или по вашему . если стрижка в США стоит 50 долларов. а в Украине - 3. то и ВВП из-за жтого больше в 16 раз?
А вот Канаде по такому параметру как ВВП - действительно в Ж8 делать нечего
 показати весь коментар
 
Какой там ППС... Сперва пусть кацапы проведут газ и канализацию в свои избы.
 показати весь коментар
 
 
Повернення/не повернення залежить від позиції України.
 показати весь коментар
 
 
куда там кого возвращать? - зебетонировать забыть.
 показати весь коментар
 
 
Крым и Донбасс - вернуть Украине ! А рашку - к буям китайским
 показати весь коментар
 
Дуже цікава ця компанія G7. Вони себе називають найрозвиненішими країнами світу. Тим часом, за індексом розвитку людського потенціалу: Італія - 28 місце в світі; Франція - 24; Японія - 19; Великобританія - 14; США - 13; Канада - 12; Німеччина - 5. І яке право вони мають вказувати як їм жити Норвегії, Швейцарії, Австралії, Ірландії, Ісландії, Гонконгу. Саме ці країни (разом з- Німеччиною) очолюють список найрозвиненіших країн світу. О ота джі сім - група другого-третього десятку. Позавчорашній день.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо принять и снова исключить. Тогда они сильно пожалеют.
 показати весь коментар
 
Как Трамп решит, так и будет. Канадцы могут пукать шо угодно, но сделают так, как им скажут в США. Так и эта - сегодня говорит шо Крым оккупирован, а завтра запросто скажет, шо это было право народа на мирное самоопределение, в лучших традициях западных демократий.
 показати весь коментар
 
 
Щас Зеленскому дадут команду из кремля и Пристайко запоёт: " Нет, нет, вы там подумайте хорошо, мы с Владимир Владимировичем почти договорились, если будет нужно, готовы ещё несколько пальцев себе отстрелить."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору