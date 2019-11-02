 У Білому домі заявили про готовність до імовірного імпічменту Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

В інтерв'ю Bloomberg News Пелосі сказала: "Я припускаю, що публічні слухання відбудуться в листопаді", - і додала, що будь-які докази правопорушень, імовірно допущених президентом, мають бути "залізними".

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем в інтерв'ю Fox News у п'ятницю заявила, що адміністрація "готова до того, що імпічмент відбудеться".

Палата представників, контрольована демократами, проголосувала у четвер за формальний початок розслідування про можливий імпічмент Трампа. Це сталося через кілька тижнів після фактичного початку розслідування, в рамках якого конгресмени за закритими дверима заслухали свідчення свідків.

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Всі республіканці у Палаті представників проголосували проти початку розслідування, до них долучилися два демократи. Решта демократів підтримали початок розслідування, голоси розподілилися наступним чином: 232 голоси на підтримку розслідування і 196 проти.

Якщо Палата представників оголосить імпічмент Трампу (для цього потрібна проста більшість голосів), процес буде перенесено в контрольований республіканцями Сенат, де для усунення президента від влади потрібно набрати дві третини голосів. Оскільки для цього буде потрібно, щоб імпічмент підтримали щонайменше 20 сенаторів-республіканців, то ймовірність усунення Трампа від влади видається мінімальною.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.