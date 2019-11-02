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Все про:імпічмент (140) США (5747) Трамп (2194) Ненсі Пелосі (1)

 У Білому домі заявили про готовність до імовірного імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в п'ятницю, що відкриті слухання в рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже цього місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

В інтерв'ю Bloomberg News Пелосі сказала: "Я припускаю, що публічні слухання відбудуться в листопаді", - і додала, що будь-які докази правопорушень, імовірно допущених президентом, мають бути "залізними".

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем в інтерв'ю Fox News у п'ятницю заявила, що адміністрація "готова до того, що імпічмент відбудеться".

Палата представників, контрольована демократами, проголосувала у четвер за формальний початок розслідування про можливий імпічмент Трампа. Це сталося через кілька тижнів після фактичного початку розслідування, в рамках якого конгресмени за закритими дверима заслухали свідчення свідків.

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Всі республіканці у Палаті представників проголосували проти початку розслідування, до них долучилися два демократи. Решта демократів підтримали початок розслідування, голоси розподілилися наступним чином: 232 голоси на підтримку розслідування і 196 проти.

Якщо Палата представників оголосить імпічмент Трампу (для цього потрібна проста більшість голосів), процес буде перенесено в контрольований республіканцями Сенат, де для усунення президента від влади потрібно набрати дві третини голосів. Оскільки для цього буде потрібно, щоб імпічмент підтримали щонайменше 20 сенаторів-республіканців, то ймовірність усунення Трампа від влади видається мінімальною.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157429
 
   
 Топ коментарі
 
Если Гагарин долетался, то Дони доболтался.
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Як би звалити це на Порошенко...
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та не будет никакого импичмента - волны.
год еще протянет на твиттере, а там и видно будет.
но мне нравится когда доник в подвешеном состоянии - меньше дурок....
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Если Гагарин долетался, то Дони доболтался.
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Белому дому надо получить разрешение Зеленского
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а где то на мордовских болотах в улусе моксель начали выть собаки. вернее свинособаки.
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"Национал-социалистский Мавзолей", где твои пятилетние вопли про "мыролюбство"? Давно не слышали.. "Мыролюбство" пришло, "во всей красе", а ты опять недоволен, досих пор потолок кипятком, от радости, не обоссан...
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Победа Трампа на следующих выборах будет зависеть от экономической ситуации в США.Пока она на подъёме.Дональд прекратил нападки на Китай,пытаясь не допустить неминуемого спада.
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Кароче, Трампу не бачити другого терміну президентства як своїх вух.
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Вот до чего доводит хамское самоуверенность.
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Заспокойся. Трамп залишиться до кінця каденції.
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За що імпічмент? Він же ще через жоден коридор ганьби не пройшов.
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та не будет никакого импичмента - волны.
год еще протянет на твиттере, а там и видно будет.
но мне нравится когда доник в подвешеном состоянии - меньше дурок....
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Вероятность импичмента нулевая.Но Трамп затаит злобу и не на Коломойского-Зеленского а на Украину.И так "Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель".Меньше помощь Украине-больше помощь Израилю.
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Так Бене и так кердык глядя на последние решения штатовских судов , где они с Боголюбовым выступают главными подозреваемыми . Отмыть почти 500 лярдов это совсем с головой надо не дружить , ему теперь одна дорога в Израиль и там до конца жизни прятаться.
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Імпічмент, не імпічмент, а я все ж сподіваюсь, що американці своїми санкціями до будівельників ПП-2 заблокують добудову газопроводу десь за кілометр від берега. У Раші нема таких потужностей і труба так і залишиться умовною, але зручною для рибної фауни(ховатись під неї від хижаків))
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ось реально жахлива та бридка прикраса на Хеллоуін

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 5433
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Судороги демократов. 100 пудов Трамп остаётся на второй срок.
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...или сядет на первый срок. Вина его очевидная.
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кацап ты наш 100%-ый...понимаю, для вас он очень важен
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Его электорат понятия не имеет в чём его вина. Спектакль демократов, и сыгран бездарно. Фальшь всегда видна даже дилетанту.
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Электорат Никсона тоже ничего не знал.
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Да пиши уже открыто - не "иностранный", а "Кремлёвский"...... Так честнее и правильнее, будет...
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В смысле - заблаговременно приготовили картонные коробки для сбора личных вещей четы Трампов и пригласили хавбека из «Чикаго-Файр» Бастиана Штайншвайгера (на всякий случай, самый титулованный немецкий футболист в истории, включённый в зал славы клуба «Бавария») для квалифицированного пробития ускоряющего пенделя с лестницы Белого Дома - мелочь, а внучку любимого Баварского дедушки Фрица Трумпа будет приятно.
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Будет, не будет, но на уровень НАШ, не скатятся.
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на порохоботський? та туди ніхто не скотиться, мало кому вдається дістатися того дна
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правильно, не хрен было бросать Украину и заигрывать с путиным
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Разве осёл в том виноват,
Что от природы глуповат?
Импичит всё из-за угла
Несёт ослиное: « И-а!»
Но был-бы он настолько зол,
Если бы знал,что он-осёл?
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Орёл Американской Демократии Трампа заклюёт.
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До выборов там , все равно импичмент объявить не успеют , но каждый раз когда Доньке зажимают яйца в тиски он начинает аж через чур правильным становиться.
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