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 Політика України, Економіка
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Все про:санкції (2409) Фінляндія (149) Пристайко (232) Хаавісто (1)

 Фінляндія відстоюватиме продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Хаавісто

1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто, який перебуває з робочим візитом в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Візит розпочався зі спільного вшанування пам’яті захисників України від російської агресії та покладання квітів до Стіни пам'яті.

Пристайко переконаний, що поїздка Пекки Хаавісто до зони проведення ООС дозволить збагнути масштаби втрат України та страждань цивільного населення від тривалої російської агресії. Глава МЗС Фінляндії наголосив на налаштованості Фінляндії як країни, яка головє в Раді ЄС, відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії. Також він запевнив, що Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає спробу незаконної анексії Криму.

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Обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Вадим Пристайко підкреслив зацікавленість України у залученні передових технологій усфері енергоефективності, утилізації відходів та управління лісовими ресурсами.

Міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області і запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проєкту на сході України в рамках відбудови Донбасу.

З 1 липня до 31 грудня 2019 року Фінляндія головує в Раді ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157428
 
   
 Топ коментарі
 
Щось я не пригадую щоб на Кварталі казали погане про Орду.
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не особенно ору на монику - одна шмаркля одна салфетка.
но ее же кто то выбрал? - и тут уже сложнее и больнее...
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Финляндия хорошо знает, кто у нее ниже пояса сосед...
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Они это знают потому как исторически и этнически родственны москалям-кацапам, но культурное влияние запада облагородило финов,поэтому и их тяжело обмануть идеологемами - " мышебратья", "одиннарот", "дружба на веки" и.т.д.
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безнатовский статус Финляндии именно оттуда - не дразнить ипанутого соседа.
но в то же время двумя ногами ему в харю.
не Украинский вариант - зверь уже в доме, война....
и можна сколько угодно делать вид, шо ее нет, но она есть.
а когда война - не развод на отвод - драться надо.
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"исторически и этнически родственны москалям-кацапам, но культурное влияние запада облагородило финов"

Фіни це і є запад і вони інші аніж москалі, фіни добре пам"ятають намагання московії русіфікувати Фінляндію, і в них є свої герої, які вбили дуже багато москалів-окупантів:

Фінляндія відстоюватиме продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Хаавісто - Цензор.НЕТ 2000
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Нас ждет судьба Финляндии, без НАТО но с Донбасом.
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Моника проведёт выборы у ордиловцев и санкции снимут. Он очень спешит...
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если не проведут ваыборы, тогда тем более снимут и на нас повесят.
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не особенно ору на монику - одна шмаркля одна салфетка.
но ее же кто то выбрал? - и тут уже сложнее и больнее...
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сколько было встреч и в Японии и разговор с Меркель ни разу Моника не упоминала что россия агрессор враг ни разу не настаивал на санкциях Моника не хочет злить лишний раз пуйла она же так готовится к встрече в нормандском чтоб раздвинуть булки перед агрессором чтоб не сорвать не дай бог встречу, она закрывает глаза на обстрелы и продолжает отвод пусть хоть грады и артелерия
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Щось я не пригадую щоб на Кварталі казали погане про Орду.
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оте лайно квартальне тільки на коліна встає перед рогатими!!
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Изобретатели бренда «Акала-Какала» молодца!
И вашим, и нашим - блюдут свой интерес. А как же, шоб жить почти лучше всех (3-место в рейтинге The Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2018), надо быть самому умным и разводить дурней. С одной стороны, типа Финляндия за санкции...
А с другой стороны : «По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, в ближайшее время его страна не собирается вступать в НАТО, так как подобный шаг может привести к ухудшению отношений с Россией...»
В отличие от Украины, Финляндию в НАТО зовут без всяких там ПДЧ, а сразу; но они не желают...
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Эта тёлка сибирячка??? Пля я влюбился...
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