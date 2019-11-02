 Фінляндія відстоюватиме продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Хаавісто

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Візит розпочався зі спільного вшанування пам’яті захисників України від російської агресії та покладання квітів до Стіни пам'яті.
Пристайко переконаний, що поїздка Пекки Хаавісто до зони проведення ООС дозволить збагнути масштаби втрат України та страждань цивільного населення від тривалої російської агресії. Глава МЗС Фінляндії наголосив на налаштованості Фінляндії як країни, яка головє в Раді ЄС, відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії. Також він запевнив, що Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та не визнає спробу незаконної анексії Криму.
Обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Вадим Пристайко підкреслив зацікавленість України у залученні передових технологій усфері енергоефективності, утилізації відходів та управління лісовими ресурсами.
Міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області і запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проєкту на сході України в рамках відбудови Донбасу.
З 1 липня до 31 грудня 2019 року Фінляндія головує в Раді ЄС.
но в то же время двумя ногами ему в харю.
не Украинский вариант - зверь уже в доме, война....
и можна сколько угодно делать вид, шо ее нет, но она есть.
а когда война - не развод на отвод - драться надо.
Фіни це і є запад і вони інші аніж москалі, фіни добре пам"ятають намагання московії русіфікувати Фінляндію, і в них є свої герої, які вбили дуже багато москалів-окупантів:
но ее же кто то выбрал? - и тут уже сложнее и больнее...
И вашим, и нашим - блюдут свой интерес. А как же, шоб жить почти лучше всех (3-место в рейтинге The Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2018), надо быть самому умным и разводить дурней. С одной стороны, типа Финляндия за санкции...
А с другой стороны : «По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, в ближайшее время его страна не собирается вступать в НАТО, так как подобный шаг может привести к ухудшению отношений с Россией...»
В отличие от Украины, Финляндию в НАТО зовут без всяких там ПДЧ, а сразу; но они не желают...