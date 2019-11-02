 Ні в ТКГ, ні в Генштабі ЗСУ наразі не обговорюються інші ділянки розведення сил на Донбасі, - Наєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв.

"Я спілкувався перед ефіром із військовослужбовцем, який бере участь у роботі Тристоронньої контактної групи, і запитував, чи обговорювалися взагалі в рамках ТКГ інші ділянки розведення, і отримав відповідь, що ні разу на всіх засіданнях інші ділянки розведення не обговорювалися. Є лише ці три ділянки. Подальші дії - це не в компетенції військовослужбовців", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Наєв повідомив, що у разі відновлення обстрілів на ділянках розведення ЗСУ можуть повернутися на позиції.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на діляниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.