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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (413) Наєв (117) Золоте (128) Станиця Луганська (90) розведення сил (37) Петрівське (5)

 Ні в ТКГ, ні в Генштабі ЗСУ наразі не обговорюються інші ділянки розведення сил на Донбасі, - Наєв

Ні в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, ні на нарадах у Генштабі ЗСУ наразі не обговорюються наступні ділянки розведення сил на Донбасі, крім Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв.

"Я спілкувався перед ефіром із військовослужбовцем, який бере участь у роботі Тристоронньої контактної групи, і запитував, чи обговорювалися взагалі в рамках ТКГ інші ділянки розведення, і отримав відповідь, що ні разу на всіх засіданнях інші ділянки розведення не обговорювалися. Є лише ці три ділянки. Подальші дії - це не в компетенції військовослужбовців", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Наєв повідомив, що у разі відновлення обстрілів на ділянках розведення ЗСУ можуть повернутися на позиції.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на діляниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157427
 
 
 Топ коментарі
 
Не хвилюйтеся. Це все обговорюється в телефонних розмовах Хуйла з Зеленським.
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О пришёл зебиленыш брехать. Ты чорт ватный найдёшь в минске пункт где Украина должна отводить свои войска?
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Не хвилюйтеся. Це все обговорюється в телефонних розмовах ***** з Зеленським.
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Пецена затычка мямлит провоцирующие вещи-разведение будет по всей линии соприкосновения
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Тебе до этой.... ,как говну до пластилина! В Золотом ,обосравшись, устроили ментоград, согнав массу полициянтив. Оно и понятно, очко то, жим-жим! Отсюда вопрос-где еще набрать столько ментов, для обеспечения других участков разведения??? Думай зе-бобик!???
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З якою ціллю ти обсераєш військових. троляка? Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев - Цензор.НЕТ 9169
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створеного україною коридору біля золотого достатньо для вторгнення російської армії у напрямку мапріуполя і херсона
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Лапоть, выкинь глобус рязани и купи нормальную карту. Идиот, где Марик, а где Херсон?
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Чому ти тут верещиш з двох аккаунтів, намагаючись створювати масовку?
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ты перепутал Золотое с Петровским . там таки да. от Волновахи до марика контроль переходит к кацапам благодаря высотам. что хотят отдать под Петровским и попутно Дерзкий под Водяным отдадут и настанет пи..ц
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Щодо розведення, то зараз виконується лиш те, під чим підписалася Україна наприкінці вересня 2016 року - за часів нікчемної каденції "потужного реформатора і генія світової дапломатії" сивочолого петі.. Тоді петіні прихильники з тутешнього форуму пісяли жагучим окропом від цієї потужної перемоги їхнього солодкого ідола - а зараз репетують в несамовитому розпачі, дивлячись на реалізацію того, що було понапідписувано за часів петі..
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Та ты шо! Выконуеться кажеш??? А как же ДЕБАЛЬЦЕВО??????????
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Правильне питання.. І його потрібно задати петі - чому воно мовчало про Дебальцево та нічого не робило для того, щоб туди зайшла українська влада?
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этот вопрос задавай сыньоносому мыротворцу
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О пришёл зебиленыш брехать. Ты чорт ватный найдёшь в минске пункт где Украина должна отводить свои войска?
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Брешу не я , петєрасте - брешеш, петєрасте, ти..
Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано сьогодні, 21 вересня, у Мінську. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік заявив, що досягнута в Мінську домовленість про відведення військ і озброєння стосується трьох ділянок - Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1533511-obse-oprilyudnila-rishennya-pro-rozvedennya-storin-na-donbasi-povniy-tekst.html
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Еще раз ватан: где в минске есть пункт об отведении украинских военных? Рамочные решения каких-то додиков засунь себе в жопу после того как ими подтерся Порошенко. Но ваш комсомолец Моника разровнял эту бумажку и исполняет, под одобрение упоротых зебилов.
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«З метою сприяння реалізації Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив Президента Росії В. Путіна від 5 вересня 2014 року, Меморандуму про виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року, а також Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, беручи до уваги рекомендації військових радників «Нормандського формату» від 15-16 червня 2016 року щодо принципів розведення сил і засобів, без шкоди до Мінських угод (Протоколу від 5 вересня 2014 р., Меморандуму від 19 вересня 2014 р. і Комплексу заходів від 12 лютого 2015 р.), учасники Тристоронньої контактної групи у складі представників України, Російської Федерації, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України досягли порозуміння щодо наступних принципів, термінів розведення підрозділів Збройних Сил України і збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України на узгоджених ділянках, а також здійснення пов'язаних з цим заходів», - сказано в документі.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1533511-obse-oprilyudnila-rishennya-pro-rozvedennya-storin-na-donbasi-povniy-tekst.html
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Будут отступать без обсуждения и поражения в бою. Получается зебилы хуже оккупантов.
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Да нигде и о Золотом не оговаривалось: уклонист-галавнакамандующий так решил...
Трудно понять альтернативно одаренного, который считает достижением - "игру на рояле"...
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Еще пол года назад, об этих, забытых Богом, Золотых1-5 и знать не знали! Только в сводках с войны, с помощью блогеров, Украина узнавала, как вытесняют с наших земель бурятских лугандонопитеков!!! Последний форпост быз за Золотым-4, оставалось часть, после хутора Вольный Золотого -5 и, через поселок -Первомайск!! Сегодня, нам поют другие песни! Нелох большой, ему видней!
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Пока выполняются решения Пораженко,чтобы начать диалог в Нормандской четвёрке.Ясен пень,что путлер будет гнуть свою линию,но зато будет видно, кто агрессор.И что орда недоговороспособна.А это повод для США и всех союзников объявить орду империей зла .и дальше гнобить орду,как недоговороспособную.Мы сможем развиваться дальше,когда вытащим клинок войны из своей спины.Если не будет прогресса.,то пусть оккупированная часть Донбасса мучается дальше,а мы двинемся вперёд в экономике.То есть вариант Северной Кореи для бандитов .
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В военных училищах и академиях Украины уже ввели дисциплину "Разведение"? Курсы для командиров, как заводить войска в котлы и драпать, бросив солдат?
П.С. Для ВМФ отдельная дисциплина: "Как сдаться в плен без единого выстрела" и семинар: "Нафига вообще флоту вооружение?"
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Да, сдать было проще, а вот ВЕРНУТЬ .......... .
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