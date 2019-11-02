 Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
- двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Талаківки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі біля Водяного, що на Приазов'ї, - зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Мар'їнки - із СПГ і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:
- біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- двічі поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - із великокаліберних кулеметів;
- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів.
"Вчора, 1 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Здається фуйлята його не почули
І що дальше?
Читати Харанту Чернишевського "Что, ****, делать"?
Самый "толковый" совет от опущенного уклониста-"галавнакамандуищего".