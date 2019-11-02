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Все про:обстріл (5664) Донбас (13493) операція Об'єднаних сил (1720)

 Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС

1 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Талаківки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі біля Водяного, що на Приазов'ї, - зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Мар'їнки - із СПГ і стрілецької зброї.

Читайте також: У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:

- біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- двічі поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - із великокаліберних кулеметів;
- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів.

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"Вчора, 1 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157426
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні 166 днів як Україна без президента.
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"Нада проста перестать стрилять"....
Самый "толковый" совет от опущенного уклониста-"галавнакамандуищего".
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Для свині порошенки і для шобли порохоботів - сьогодні траур .. - бо москалям не вдалось вбити Героїв України! пожалійте цих невдах
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Сьогодні 166 днів як Україна без президента.
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подивимось що буде з піаністом, бо якщо ти йому довіряєш, то ти є лох!!!! кацапам довіряєш??
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кацапи бізнес партнери саме свині парашенки
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Да не в имени дело ,а в том что страною управляет "пассажир".
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війна на довго - чого від неї втомлюватися?
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Так Харант же ш кричав, "перестаньтк , суки, стрелять!".
Здається фуйлята його не почули Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5824
І що дальше?
Читати Харанту Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7543 Чернишевського "Что, ****, делать"?
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Усі свідомі Українці пам'ятають кінець серпня 14-го, як рогатим довіряти, та лютий 15-го... ото хто їм довіряє, той зрадник-лох...
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"Нада проста перестать стрилять"....
Самый "толковый" совет от опущенного уклониста-"галавнакамандуищего".
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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клятим расіянцям довіряти можуть тільки лохі!!!!
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аха!!так всё мило!!всё чудно сочетается!!разведение(при котором обстрелы и калибр увеличиваются а жертвы уменьшаются и как правило вообще без жертв) и этот наев??что настолько наивный??уйти?? чтоб потом снова солдат под крупный калибр пустить??пля!!слов нет!!для этих ,,полководцев-говнокомандующих-уклонистов" Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7949 Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 208
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