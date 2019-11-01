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Все про:туризм (360) ЧАЕС (132) зона відчуження (84)

 Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці

Чорнобильську зону відчуження від початку 2019 року вже відвідали 107 тисяч осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Найбільша кількість відвідувачів приїжджають із-за кордону - майже 80%. Країни-рекордсмени: Велика Британія - 15 738 осіб, Польща - 9 378, Німеччина - 7 826, США - 5 580, Чехія - 4 063. З України Зону відчуження відвідало 22 468 осіб.

Факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів, в Держагентстві називають ведення електронного пропуску для відвідування, створення додаткової інфраструктури і підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO "Чорнобиль".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157419
 
 
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...а желательно отправить туда не 80 из-за бугра, а 73% - местных, глядишь, генетика у них улучшится, может, думать начнут...
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Вот там как раз природа ожила потому как перестал мешать человек да и радиация там совсем не та ,что называется опасной,другое дело что этого не позволят , так что ты под играл своим оппонентам и они тебе должны ставить лайки Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці - Цензор.НЕТ 503
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Ну и годиться---деньги не пахнут. Испанцы уже лет 30 как лошков зазывают помидорами кидаться---и едут же. И быков ганять тоже едут. Можно даже каждому дарить дозиметр, но поломаный---а то больше не приедут!
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Афигеть. больше чем туристов на курортах Одессы. А вы представьте если ядерную бомбу на даунецк скинуть и туда туристов водить сколько можно будет денег заработать. Хватит и на дороги и на инфраструктуру.
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Вот тогда придётся и из половины Украины драпать людям ,ну не все же могут так легко переезжать как члены правительства и олигархи у простолюдинов же не имеются хаты в без опасных местах за границей ну например ,как у дяди Бени или дяди Пети Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці - Цензор.НЕТ 1147
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Скоро будем эту зону заселять. ЗЕбилами.
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А шо там смотреть, нет никакого желания. По чём путёвка?
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HBO и Stalker, COD 4 Миссия Чернобыль надежные рекламные агенты, иностранцы платят валютой за реальный просмотр своих виртуальных впечатлений.
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Я вот шо заметил.. там есть категория дорого экипированных туристов, которые намеренно создают обстоятельства для задержания их полицией.. Видимо кадры из Сталкера не дают им покоя, а событие это является для них маниакальным желанием для воплощения как изысканый шарм для небрежного хвастовства за новогодней рюмкой боярышника ...
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кассовые аппараты на кпп не поставили???
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