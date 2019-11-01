 "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед ми зараз говоримо про якийсь шлях, який розблокує доступ до так званого нормандського формату. ... Якщо ми говоримо, що потрібно було зробити Україні для того, щоб прийти до нормандського формату - потрібно було зробити 3 речі. Всі 3 речі фактично зроблені, крім ще одного розведення. І ось після цього настане нормандський формат", - сказав він.
Арахамія вважає, що у світі немає жодної людини, яка могла б компетентно відповісти на запитання про те, що буде відбуватися після зустрічі в нормандському форматі.
"Зараз передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно що ворожити на кавовій гущі. Мені здається, немає сенсу це обговорювати. Потрібно обговорювати цей тактичний крок (розведення сил. - Ред.)", - підкреслив Арахамія.
Глава фракції "Слуга народу" додав що, на його думку, успіх розведення в Станиці Луганській підвищує ймовірність успішного розведення і в Золотому.
Хоч я і знаю що буде, але поясню вам 2ма питаннями.
1. В якому стані зараз Україна?
2. В якому стані зараз Росія?
Оцініть і здогадайтесь що буде чи хто кого буде нагибати!
А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах
СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия
так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились?
В случае чего прикинутся ветошью.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Только не писите , что пороха.
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Чи патрони?
цих клоунів ще дивує, чому народ хвилюється.
вони самі не знають, що роблять.
Я цього дуже не хочу, але реально ніяк інакше бути просто не може.
Потім закономірне падіння економіки в рази, шо неприємно, але інакше бути просто не може.
Будуть кров і злидні.....
І знов повстане вічна Україна
Шоу не має ніякої цілі, окрім схвалення.
Жодне шоу ніколи нічого не створило
Сивоха проколовся і розказав: злити Крим, зняти санкції, прийняти ЛУГАНДОН в склад України як особливий регіон із своїми порядками (і армією) і зробити його вічноЗЕльоним плацдармом панування над Україною.
але - обломається.
через кров, але обломається
*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
Дава, ты понял что ты сейчас перднул ртом, мудило?!
Петро дрался с ним насмерть
Страгеги.
Чего уж там.
пенис душилинапереговоры до "молодых республик" - это его уровень.
А так как лайно по течению плывете, слуги 😀😀😀
Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
А фізіономія твого кумира нарікань не викликає?
но тока в том случае, если у всех будет желание.....
но шмаркля уверена шо желание у всех будет - шо может быть смешнее уверенной шмаркли?
Арахамія: Ми не знаємо що буде.
Разумков: Ми не знаємо, що буде післязавтра.
Гончарук: Ми знаємо, що ми не знаємо, що буде, але ми можемо збрехати про те, чого не буде.
Яременко: Я знаю, що я замовляю проституток, але не знаю, що мені за це буде.
Шуфрич: А я не знаю як працює ОБСЄ, та й мені пофіг.
Зеленський: А я нікому нічєго нє должен знать.
щоб добре бачив шлях на Ростов
"Якщо людина часто повторює що вона не лох, то це означає, що у неї є сумніви щодо цього!"
Не умеете договариваться в пользу государственных интересов Украины - нахер из власти!!!!
...говорылы, та балакалы -- попысялы, та покакалы...
"Колдун, однако!"
Но незнать точно, что НЕ БУДЕТ являться результатом нормандских переговоров - это по-зебильному.
спасибо - хемию....
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Но сравнение правильное.
Не междунардная политика государства, а какое-то сплошное гадание, прогибание и
желание всем угодить.
Какой Норм.Ф? Макрошка сегодня проклял "украинские банды" и предпочел им негрил из берега слоновой кости. Геля Меркель, ну та не рассталась с комсомолом, будет вечно сесесер. Кто там еще? Ах, ***** вовка... и что это за формат? Бубочка шо, не способен понять, что им там жопу вытрут, скомкают и выбросят? Там по бумашке не зачитаешь... мляяя... ему 42 год, он не лох, он идиот...
если вы, ****, не знаете ничего наперед, нахрена вы войска отводите? попробовать? так порох в 14 и 15 пробовал и дальше сделал правильно, остановил переговоры
****
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…