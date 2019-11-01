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Все про:Арахамія (104) нормандська четвірка (649) Золоте (124) розведення сил (37)

 "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що ніхто зараз не може спрогнозувати, чим саме закінчиться зустріч у нормандському форматі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед ми зараз говоримо про якийсь шлях, який розблокує доступ до так званого нормандського формату. ... Якщо ми говоримо, що потрібно було зробити Україні для того, щоб прийти до нормандського формату - потрібно було зробити 3 речі. Всі 3 речі фактично зроблені, крім ще одного розведення. І ось після цього настане нормандський формат", - сказав він.

Арахамія вважає, що у світі немає жодної людини, яка могла б компетентно відповісти на запитання про те, що буде відбуватися після зустрічі в нормандському форматі.

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"Зараз передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно що ворожити на кавовій гущі. Мені здається, немає сенсу це обговорювати. Потрібно обговорювати цей тактичний крок (розведення сил. - Ред.)", - підкреслив Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" додав що, на його думку, успіх розведення в Станиці Луганській підвищує ймовірність успішного розведення і в Золотому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157416
 
 
 Топ коментарі
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Хуже, они вместо таблеток заказывают проституток.
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Погашати Вам пани Арахамія і всій ЗЕ команді щодо Нормандських переговорів?
Хоч я і знаю що буде, але поясню вам 2ма питаннями.

1. В якому стані зараз Україна?
2. В якому стані зараз Росія?

Оцініть і здогадайтесь що буде чи хто кого буде нагибати!
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И кстати. Хотелось бы еще раз напомнить "забывчивым" слугам еще один должок.. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. Ну и? Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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18c49ed2


А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах
СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия
так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились?
"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8480

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Они этих взяточников прикрыли секс - скандалами.
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Арахамия настолько тупой, что даже не думает ,что может дать нормандский формат и тем более разведение войск. А ничего. И если бы у зеленых были мозги , они бы этим дрочением не занимались. А так тратят время на хрень и думают, что сатана Путин мирно им отдаст Крым и Донбасс. Как можно о таком фантазировать? Это надо совсем извилин не иметь. Мало того, Путин даже своих наемников и танки не уберет с оккупированных территорий.Внушили народу, что разведение и нормандский формат -это мир и народ под гипнозом ходит как зомби.
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Они не не очень тупые, а больше хитровыделанные.
В случае чего прикинутся ветошью.
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ЕЕХХ профессор,проессор, Ваш Шарик все же дал потомство,оно хоть и зеленое - но ЕСТЬ!
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
. ..
.
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и чья же фабрика работала тогда в липецке? )
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Сколько налогов заплатила кампания Зеленского Green Family Ltd?
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И шо та ФАБРИКА? Продукувала снаряди для градів Гуково?
Чи патрони?
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Маячить. У світі нема жодної людини, яка соже сказати, чим закінчиться висадка людини на Марсі.
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а растопить сейчас Антарктиду ради встречи на Марсе с инопланетянами слабо ?
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ага...можливо ми проснемось в федеративній Україні.
цих клоунів ще дивує, чому народ хвилюється.
вони самі не знають, що роблять.
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Не прокинемось ми в федеративній Україні. Радше вони будуть відправлені до ростову.
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Але раніше Ростову має відбутися кровопролиття і встановлення військової диктатури.

Я цього дуже не хочу, але реально ніяк інакше бути просто не може.

Потім закономірне падіння економіки в рази, шо неприємно, але інакше бути просто не може.
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Буде так!
Будуть кров і злидні.....

І знов повстане вічна Україна
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Таке враження, що вони не мають ні плану, ні стратегії, ні навіть "царя в голові". Головне для них - абсолютна влада на всіх рівнях
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Це шоу.

Шоу не має ніякої цілі, окрім схвалення.

Жодне шоу ніколи нічого не створило
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на жаль все вони мають -

Сивоха проколовся і розказав: злити Крим, зняти санкції, прийняти ЛУГАНДОН в склад України як особливий регіон із своїми порядками (і армією) і зробити його вічноЗЕльоним плацдармом панування над Україною.


але - обломається.
через кров, але обломається
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*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
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Александр Юр
*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 6103

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в тексте упущено слово,,максимальным"(позором) "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 9690 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4769
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Арахамия с каждым денм в зеленой команде становится все тупее и тупее..
Дава, ты понял что ты сейчас перднул ртом, мудило?!
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Т.е. как карта ляжет... Если путину понравится как зеленый перед ним будет лебезить, - авось скидку на газ сделает и селфи даст запилить с собой плешивым... Может ну его нах эти переговоры?!
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Путин не девочка, чтобы ему кто-то нравился, а жестокий политик



Петро дрался с ним насмерть
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Главное сдать побольше населенных пунктов а там хоть трава не расти....
Страгеги.
Чего уж там.
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Зеленський слуга двох господ, Коломойського и Путина.
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а шо ж вы, зе-маньяки, туда так рветесь? - пошлют ваше зе на пенис душилина переговоры до "молодых республик" - это его уровень.
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Дурак, нельзя плыть по течению . Надо формировать пространство под свои требования.
А так как лайно по течению плывете, слуги 😀😀😀
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Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
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Ринат Амедов
Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
А фізіономія твого кумира нарікань не викликає? "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 7371

"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1001

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А я знаю, что будет ,***** сделает морду кирпичом и скажет,молодцы ,теперь давайте идите в лугандон и договаривайтесь с тамошней писдотой о том ,какой им нужен особый статус и потом принимайте это в парламенте и ВСЁ .............................могу поспорить ,что именно так и будет...
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что никто сейчас не может спрогнозировать, чем именно окончится встреча в нормандском формате. Источник: https://censor.net.ua/n3157416 гы!!улыбнуло!!этим лохам!!даже влом позвонить в кремль!!там всё им расскажут, если надо то и покажут, что и как им там нарисовано!!(в реальном времени,в перспективе и финал также) "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8154 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 2967
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шмарля же уверена шо переговоры состоятся...
но тока в том случае, если у всех будет желание.....
но шмаркля уверена шо желание у всех будет - шо может быть смешнее уверенной шмаркли?
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ну вот, приплыли. Но кофейной гуще собрался гадать. А интеллект? Ну ляд с ним, пусть даже искусственный? Нейросети, машинное обучение, предсказание результатов. Аналитикам(слово-то какое) с квартала будет где развернуться. Это все же покруче будет кофейной гущи. Так что вперед, дерзай. Ну, если есть чем.
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диджитолизация? СКРАМ, сприны, барнинг чарт, тим лид... факинг индустрия...
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Збори слух народу:
Арахамія: Ми не знаємо що буде.
Разумков: Ми не знаємо, що буде післязавтра.
Гончарук: Ми знаємо, що ми не знаємо, що буде, але ми можемо збрехати про те, чого не буде.
Яременко: Я знаю, що я замовляю проституток, але не знаю, що мені за це буде.
Шуфрич: А я не знаю як працює ОБСЄ, та й мені пофіг.
Зеленський: А я нікому нічєго нє должен знать.
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"В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали" - додав він, сильно подумавши
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а після Нормандської зустрічі ЗЕБЕнеє в очі прольється народна роса



щоб добре бачив шлях на Ростов "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9597
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До речі, якщо трохи доопрацювати відомий афоризм, то вийде:

"Якщо людина часто повторює що вона не лох, то це означає, що у неї є сумніви щодо цього!" "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія - Цензор.НЕТ 7035
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Она еще все время повторяет что и ********** Украины! ))))))))
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скажите этому аре, что встреча нормандки только формализирует все предыдущие наработки, всех сторон....
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т.е. эта ЧЕПУХА пархатая уже подготавливает украинцев к заведомо хреновым результатам?
Не умеете договариваться в пользу государственных интересов Украины - нахер из власти!!!!
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все верно сказано. Кличко одобрил бы Арахамию. Не все могут смотреть в завтрашний день, точнее все могут, но не все.
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Кличко в сравнении со слугами - Цицерон и Аристотель в одном лице. Даже проффесор не выглядел таким идиотом
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"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия

...говорылы, та балакалы -- попысялы, та покакалы...
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При упоминании фракции Слуг народа как-то вспоминается сразу "секс защищенный, классика и орал, анальный-табу". Хотя для переговоров установка сойдет.
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Просто як той чукча, який пиляв гілку, сидячи на неї. Перехожий сказав йому: "Зупинись, або впадеш". І тоді чукча дійсно впав, здивовано глянув вслід перехожому і промовив:
"Колдун, однако!"
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Да запросто можно предугадать. На Нормандском формате Зештанмаера нагнут и чпокнут в жопу. И он подпишет что ему подсунут и Украине будет жопа.
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не будет. Или что вы подразумеваете под жопой, депопуляцию, эмиграцию, поку..зм всеукраинского масштаба? Это уже есть, жопу жопой не испугаешь
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а зачем им норманд эта встреча ?что произойдет? там мордор официально скажет война закончилась и мы уходим? но они всегда и сегодня говорят у нас гражданская война а россии ихтамнет она не сторона конфликта а так наблюдатели миротворцы хотят нас помирить в кацапских новостях мы украинцы убийцы убиваем на донбасе детей бомбим стреляем собственный народ из за того что днр не захотела жить с Киевом после переворота в 2013 чтоб бендеры не пришли на донбас(это кратко что зомбируют рос сми)и те кто стреляют апалченцы к россии не относятся днр самостоятельная молодая республика мы мордор не можем на ее повлиять чтоб не стреляли- и все, и что ты им докажеш? ихтамне,т а за крым вообще не обсуждается, крымчане выбрали на референдуме и вообще это посягательство Украины на теритральную целостность РФ что мы требуем по крыму так как это неотъемлимая часть россии, вот и весь разговор, и будут принуждать зебила признать днр и лнр-позор уже наступил с этим отводом и война не окончилась как говорится будет и война и позор в добавок- получиш ты мир зеленый отморозок
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Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще - это нормально.

Но незнать точно, что НЕ БУДЕТ являться результатом нормандских переговоров - это по-зебильному.
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Замість страни в смартфонє, страна в кафєйнай гущє...
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шо угодно - тока не обижайте ааа...пчхи ... ара
спасибо - хемию....
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.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
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.
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Арахамія - лунь. Все. Крапка. Це висновок з його останніх заяв.
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На Чукотке нет леса.
Но сравнение правильное.
Не междунардная политика государства, а какое-то сплошное гадание, прогибание и
желание всем угодить.
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Як казав міністр економіки Милованов про зниження тарифів: "может подфартит".
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Думаю все знают, что будет после Нормандского формата....
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Нормандская встреча закончится. Вовчику укажут его место. Вовчик согласится, прилнтит, разведет руки и прогундосит, дескать, ашоямох...
Какой Норм.Ф? Макрошка сегодня проклял "украинские банды" и предпочел им негрил из берега слоновой кости. Геля Меркель, ну та не рассталась с комсомолом, будет вечно сесесер. Кто там еще? Ах, ***** вовка... и что это за формат? Бубочка шо, не способен понять, что им там жопу вытрут, скомкают и выбросят? Там по бумашке не зачитаешь... мляяя... ему 42 год, он не лох, он идиот...
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Мне очень интересно чего вы вообще ожидаете от Нормандских переговоров? Что ***** будет покорен умом и красотой Зеленского и скажет что выводит войска с Украины, отдает крым и дамбас, платит за восстановление разрушений и обещает отпустить Украину в ЕС и НАТО? Или вы поверите хоть одному его слову или обещанию? Или думаете что ***** просто так каждый день напоминает что на переговоры приедет только ради подписания капитуляции Украины и возвращении ее под росийскую империю? Или вы думаете просто так ***** перед переговорами нагнал уже не скрывая кучу росийских войск в дамбас якобы для учений? Или вы не помните что было с Дебальцево после переговоров? Я даже боюсь представить сколько жертв придется Украине заплатить из-за етих переговоров которые никчему хорошему не приведут.
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почитал новость. остальные комменты не читал...вопрос...может тут его раз 200 задали, не читал комменты
если вы, ****, не знаете ничего наперед, нахрена вы войска отводите? попробовать? так порох в 14 и 15 пробовал и дальше сделал правильно, остановил переговоры
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Он что, совсем дурак?. идти на переговоры и не понимать какие могут результаты? Он что - блондинка, которая думает что может встретить динозавра на улице с вероятностью 50 на 50. Типа - встречу или не встречу? Боженьки. синдромо даунито . так это самый умный из них!!!
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Нахріна ж ви підписали? " А нас не спрашивали"
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простите за 100500 повтор!...просто будет вот так, ара хамия!
****
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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А я могу погадать, никто там ничего не подарит.
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Ого. Зе-стратеги - самые крутые стратеги в мире. Прямо нелохи какие-то.
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