 Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Повідомляється, що розпорядження окружного судді США Крістофера Купера у Вашингтоні зобов'язало Держдепартамент до 22 листопада передати документи американській наглядовій групі, яка раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічні записи.

У Держдепартаменті заявили, що ці свідчення "можуть містити додаткову інформацію крім транскрипції самого дзвінка".

Суддя, зі свого боку, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

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