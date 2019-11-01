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 Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 1 листопада, Федеральний суд США розпорядився, щоб Державний департамент оприлюднив деякі деталі дзвінка 25 липня між президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Повідомляється, що розпорядження окружного судді США Крістофера Купера у Вашингтоні зобов'язало Держдепартамент до 22 листопада передати документи американській наглядовій групі, яка раніше хотіла отримати доступ до них на підставі закону про публічні записи.

У Держдепартаменті заявили, що ці свідчення "можуть містити додаткову інформацію крім транскрипції самого дзвінка".

Суддя, зі свого боку, заявив, що запит американського нагляду був законним і не стане важким тягарем для Держдепартаменту.

Читайте також: Тиск Трампа на Україну почався ще кілька років тому, - Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157415
 
   
 Топ коментарі
 
Это не комик. Это - ходячая катастрофа.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Ну, так в комитете по внешней политике анал - табу. Только классика за 100 американских.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
.
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ну вова покраснел, такие вещи же не принято выдавать огласке.
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мне интересно, чего они к зеленскому пристебались? Я уверен, что если обнародовать пленки с путиным, вот там все просто офигеют.

А наш явамнелох по-моему, просто абсолютно неинтересен.
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Что то стыдное опубликуют за нашего Президента, но это всё пройдёт шуткой и народ проглотит, такие мы уж разные,а в это время в Пакистане единый народ по вере,пожелал сменить правительство.
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Две девки , беседуют на работе .
-Меня 1-й на ковер вызывал, сердитый !
-Орал?
-Нет, анал!
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Скорее всего скоро встанет вопрос какого цвета были трусы у пацанов этих. Ну у Зе конечно зелёные---а вот у тремпеля?---так теряюсь в догадках---вариантов море!
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Самое печальное в этом всем - это то, шо ЗекоМанду никто не спрашивал ни в первый раз, ни сейчас. Хотя, по протоколу, должны были. Никто и звать никак.
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