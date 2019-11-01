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Все про:ОБСЄ (2299) Шуфрич (229) Бутусов Юрій (1097)

 Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ"

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич не розуміє, як працює місія ОБСЄ і просто повторює тези московської пропаганди.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином Бутусов відреагував на слова Шуфрича про те, що ОБСЄ не зафіксувала приналежність воюючих на Донбасі окупаційних військ Росії.

"Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ. Не знає, що це - громадянська місія, що вона не має повноважень перевіряти приналежність тих чи інших формувань на окупованій території. Тому і не може навіть встановити, чиї це війська. У них немає такого завдання", - сказав Бутусов.

Він підкреслив, що члени місії ОБСЄ часто вказують, що їх не допускають на певну територію невідомі озброєні люди.

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"На жаль, дуже шкода, що ви - народний депутат - і не користуєтеся українськими джерелами, не спілкуєтеся з ОБСЄ, а просто повторюєте московську пропаганду з телевізора російського. Дуже шкода", - додав Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157414
 
   
 Топ коментарі
 
На сайті Верховної Ради опубліковано самі вагомі досягнення депутатів за останні місяці
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
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Все Шуфрич знает как миленький, просто придуривается. Давно ему морду не били.
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Небитый Шуфрич - к беде. Украинская народная примета.
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та то уже "старая гвардия", "молодая гвардия" с новыми лицами сейчас у власти.
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Я так не умею делать в сети! Браво! Вадька-гадька здесь конечно за Сергея Тюленина канает. Ну вылитый.
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На сайті Верховної Ради опубліковано самі вагомі досягнення депутатів за останні місяці
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
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з останнім пунктом треба термыново щось робити!
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шуфрича надо избивать комплектом с петей
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прочитайте свои пункты выше- кому делать последний?
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Давайте краще про екологію. Ліси рідіють, річки міліють - скоро вже не буде де повісити або втопити депутатів з ОПЗЖ.
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А вот Кива победитель в рейтинге, он на первом месте из 5 проблем ,по ходу ему паспорт надо менять ,потому как он на сегодня кива-анаников Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ" - Цензор.НЕТ 2932
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Шуфрич уже ОЧЕНЬ ДОЛГО на свободе гуляет !!!
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Он подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ часто указывают, что их не допускают на определенную территорию неизвестные вооруженные люди.

Вот такая польза от ОБСЕ: они шесть лет докладывают, что на Донбассе есть неизвестные вооружённые люди.
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Бутусов лише "дуже шкода", а мене вже шляґ трафляє. І доки Бутусову буде лише "дуже шкода", Шуфрич і буде вмикати ідіота і клеїти дурня. Пора пану Юрію називати речі своїми іменами. І Шуфрич теж.
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просто не припиняю волати з ЗЕдебіла Яременка )
- Журналісти публікують його листування з повією
- Він незграбно та тупо відмазується
- Вони публікують, як він зізнається, що то правда
- Він у відповідь погрожує їм позовом
- вони у відповідь публікують нову порцію і він в лайні)

Він якнайкраще уособлює ідеологію й цінності збіговиська "слуга урода" та їхніх виборців Бутусов - Шуфричу: "Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ" - Цензор.НЕТ 3573
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Ну Софочка Федина найлучшим образом представляет ценности порохоботского стада.
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Мордва из-за поребрика, а что не так с Софочкой Фединой, а скуластый?
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А він пише заяву про відставку, піарить її й обіцяє подати тільки тод,і як плєсєнь його сама звільнить...
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Воно дуже помітно, що для вас не путинська "За Жиддя" вороги, а українська влада.
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Дуже помытно що ти спочатку спочатку виглядало так ніби просто замастився гівном,але потім вирішив його поїсти....недоумок - слуга народу
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Ну те, що ти - ворог України вже зрозуміло. Навіть під статтею про мерзотника Шурфіча, яки відкритий ворог країни, намагаєшся перевести негатив від Шуфріча на українську владу. Скількі тобі кацапи платять, юдо?
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Шуфрич опять в Раде, а ваше рыло как было никому не нужным так и осталось
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Шкода, що ще й досі "діспут" цих пацаноф ще має якесь значення, хоча б інформаційне.
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У них нет такой задачи, а почему же тогда их представители не один раз делали такие заявления? Что-то Бутусов как всегда недоговоривает.
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Стаття про Фуфріча, але ж ботярам не за Шуфріча платять, так, гімномет дешевий?
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Пхе ! Головний принцип роботи місії ОБСЄ-освоїти виділені на них кошти .
Як працює ОБСЄ-Yevgenij Marchuk : https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/2528389617240189
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все він знає.
просто працює не на Україну,а на Малоросію в складі росії.
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич не понимает, как работает миссия ОБСЕ и просто повторяет тезисы московской пропаганды.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ошибается - народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич все понимает... - не бит просто давно,
народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич....
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Давайте все перегрыземся в Украине на радость Кремлю.
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А нам шуфрич это тот же кремль, в чем проблема?
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Так мы только тем и занимаемся с 91-го года, что грыземся внутри страны и цинично гордимся этим: мол, стабильность бывает только на кладбище.
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А че жаль то, это падаль а падаль не жаль, лучше бы ему ещё фуфел набил.
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А как мне жаль что ещё на первом году из этих шести мне не встретился этот! Зря что ли арматурку шестёрку рифлёнку ношу столько лет---а его всё нет в тёмном переулке!
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Очень жаль- сказав Бутусов і зробив контрольний. Оце б була радісна новина.
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Бутусов должен быть осторожен, он лицо и публичное и официальное, а я скажу прямо - очень жаль, что такое дерьмо, как Шуфрич, вообще сидит в Раде депутатом! И это я тоже так, дипломатично высказался...
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Так он ещё и начальник комитета Рады по защите русской пропаганды, если не ошибаюсь.
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Если ОБСЕ не смогла определить наличие российских войск в ОРДЛО, то это может сделать любой, применив шпионские методы. Один из них - определить по пленным какой процент российских военнослужащих участвует в конфликте. Зная, примерное количество боевиков (по открытым данным Генштаба ВСУ), по этому проценту получить искомое число, зашифровать данные, и отправить шифровку резиденту. ("Юстас - Алексу. Согласно сведений, в боевых действиях участвуют соединения группы "Центр" в колич. около.....тысяч солдат. Жду указаний. С наступающим праздником 102 годовщины ВОСР". "Алекс - Юстасу. Штирлиц! Вы в своем уме?! Забыли о декоммунизации?! Ваши сведения, кстати, давно протухли! Кончайте жрать шнапс, и займитесь делом! Вам присвоено очередное звание, и мы таки нашли вашу жену. В борделе. С неким Яременко. Перевербовали и высылаем его вам. Используйте его вместо радистки Кэт. Только не зарывайтесь! Нам хватило того, что вы обрюхатили Кэт, черт бы вас побрал! Всё."
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