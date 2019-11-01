 Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ"

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином Бутусов відреагував на слова Шуфрича про те, що ОБСЄ не зафіксувала приналежність воюючих на Донбасі окупаційних військ Росії.
"Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ. Не знає, що це - громадянська місія, що вона не має повноважень перевіряти приналежність тих чи інших формувань на окупованій території. Тому і не може навіть встановити, чиї це війська. У них немає такого завдання", - сказав Бутусов.
Він підкреслив, що члени місії ОБСЄ часто вказують, що їх не допускають на певну територію невідомі озброєні люди.
"На жаль, дуже шкода, що ви - народний депутат - і не користуєтеся українськими джерелами, не спілкуєтеся з ОБСЄ, а просто повторюєте московську пропаганду з телевізора російського. Дуже шкода", - додав Бутусов.
Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа"
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
Вот такая польза от ОБСЕ: они шесть лет докладывают, что на Донбассе есть неизвестные вооружённые люди.
- Журналісти публікують його листування з повією
- Він незграбно та тупо відмазується
- Вони публікують, як він зізнається, що то правда
- Він у відповідь погрожує їм позовом
- вони у відповідь публікують нову порцію і він в лайні)
Він якнайкраще уособлює ідеологію й цінності збіговиська "слуга урода" та їхніх виборців
Як працює ОБСЄ-Yevgenij Marchuk : https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/2528389617240189
просто працює не на Україну,а на Малоросію в складі росії.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ошибается - народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич все понимает... - не бит просто давно,
народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич....