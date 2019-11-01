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 Віктор Гандзюк запросив Зеленського на акцію "Рік без Каті"

Віктор Гандзюк, батько вбитої активістки Катерини Гандзюк, запросив президента Володимира Зеленського відвідати акцію "Рік без Каті", яка відбудеться 4 жовтня біля будівлі Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Віктор Гандзюк повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

"Приходьте, пане Президенте, вшануйте разом з нами пам‘ять моєї дочки", - написал він.

В опублікованому відеозверненні Віктор Гандзюк зазначив, що через рік після смерті його дочки "жоден з організаторів і замовників жорстокого і цинічного вбивства не був покараний. Не покарані і ті, хто покривав злочин".

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"У день смерті Каті о 19:00 по всій Україні та світу відбудеться акція. Приходьте, я чекатиму вас на акції біля Офісу президента. Вшануйте разом з нами світлу пам'ять Каті. Покажіть, що ви на нашому боці, а не зі знахабнілими регіональними елітами", - сказав Віктор Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157412
 
 
Джерело: й
 Топ коментарі
 
А чого ж тільки зелю запросив ?/ А нацкорпус та інших у //// , котрті бігали за Порохом та мітингували , гумових поросят розкидали - , а тепер засунули язики в дупу та мочать !
Що тепер не платять - то і мітингувати нацкорпусу немає потреби ???
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Зеля за 4 мес ничего не сделал ни по одному расследованию и никого не посадил. Только трепней занимается и бесплодным разведением войск, которое ничего не дает, ни мира, ни освобождение Донбасса, ни выхода к границе. Одно очковтирательство. Развели войска, а там все равно стреляют.
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Ага, это только до выборов ЗЕбилы аж усерались визжали про Гандзюк. Как только выборы закончились, так сразу все ЗЕбилы моментально заткнулись . Шо то я не вижу шоб ЗЕкловун со 100% своим прокурорм расследовал это дело.
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Зеля за 4 мес ничего не сделал ни по одному расследованию и никого не посадил. Только трепней занимается и бесплодным разведением войск, которое ничего не дает, ни мира, ни освобождение Донбасса, ни выхода к границе. Одно очковтирательство. Развели войска, а там все равно стреляют.
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Это оно себе так фантазировало, а на самом деле получился пшик.
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Час підбивати деякі підсумки!
Дороги -
Інтернет для 90% українців -
Зниження тарифів -
Збільшення зарплат та пенсій -
Подолання кумівства -
Посадки олігархів -
Бурштинова мафія сидить -
Закінчення війни -
Подолання корупції -
ФОП -

Може я забув якісь справи через які ще Зеля дуже втомився?
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А чого ж тільки зелю запросив ?/ А нацкорпус та інших у //// , котрті бігали за Порохом та мітингували , гумових поросят розкидали - , а тепер засунули язики в дупу та мочать !
Що тепер не платять - то і мітингувати нацкорпусу немає потреби ???
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Любий , навіть недоучка , лікар-нарколог вам скаже : - наш клієнт! Виктор Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" - Цензор.НЕТ 9946

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1190188573204635648
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Ага, это только до выборов ЗЕбилы аж усерались визжали про Гандзюк. Как только выборы закончились, так сразу все ЗЕбилы моментально заткнулись . Шо то я не вижу шоб ЗЕкловун со 100% своим прокурорм расследовал это дело.
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Погуглите "Украина убитые активисты" Люди подумали,что яныка вігнали-и можно.петин период-ужасен.
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Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, пригласил президента Владимира Зеленского посетить акцию "Год без Кати", которая состоится 4 октября у здания Офиса президента.Источник: https://censor.net.ua/n3157412

Это еще почти целый год ждать.
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Да, перед выборами, всё обещали сделать, а как прошли выборы, так это не я и хата не моя. Падлы вы все паршивые!!!
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О-хо-хо ! Не бережете ви нашого бубочку.А злі бандєри його сьогодні налякали !
Виктор Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" - Цензор.НЕТ 7386
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Причем тут Президент государства к Кати какой-то....Ну бредятина полная. Порошенко пригласи, при нем убили.
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ну пиарится чувак на смерти своей дочери - большим человеком себя чувствует...

"Чуден мир, а люди в нем еще чуднее." ©...
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