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Все про:армія РФ (2011) обстріл (5664) Наєв (119) Золоте (128) розведення сил (37)

 Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв. ВIДЕО

Російські збройні сили перебувають біля лінії розмежування на ротаційній основі. Їхнього накопичення там у зв'язку з розведенням сил і засобів немає.

Про це заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ.

"Уздовж державного кордону в межах проведення Операції Об'єднаних сил справді присутні військові частини Російської Федерації. Їхня кількість відома, про нього повідомляли громадськості", - сказав він.

За словами Наєва, ці підрозділи відбувають бойову службу на ротаційній основі, змінюючи один одного.

"Безпосереднього накопичення, тобто, створення потужного наступального угруповання на даний час немає. Проводиться ротація, прибуває один підрозділ, який змінює інший в умовах бойової служби", - пояснив Наєв.

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Заступник начальника Генштабу додав, що 15 обстрілів на добу, про які до цього говорив ведучий - "не є критичними". "Вони в межах загальної щоденної обстановки, яка має місце в районі проведення ООС", - додав він.

Наєв уточнив, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії значно зменшилася, а превалюють нечасті обстріли з мінометів.

Що стосується Золотого, то всі обстріли там здійснювалися за межами зони розведення сил і засобів, додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157410
 
 
 Топ коментарі
 
Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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Пять лет подряд РФ накапливала-накапливала силы у границ, но с приходом Зеленского чудесным образом все рассосалось.
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Наеву- ????? Вы вообще смотрите на сценарии учений. На десантирование дивизий, на переброску полков ПВО? А зачем вообще держать их в поле, если мы за забором???
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військовим надали наказ брехати, ось і брешуть...
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Наев четко владеет инфоимацией по всей линии соприкосновения. Его слова о ротации это данные нашей розведки.
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Прав был Арестович! Ох как прав! Вот это и есть разница между Военным Генералом НАТО и украинским генералом! Там люди говорят своим президентам правду! И если Президент не слушает, просто ложат погоны и уходят в отставку! Многое поменялось , да Украинская Армия, уже не совковая, но еще не Натовская! Именно по этому! Нет еще генералов чести! Мне напоминает это старый анекдот про проезд Генерала на красный свет светофора-" Да не очень то и красный"- это боязнь лишиться своего положения! Это чисто совковая, имперская логика, а не догика чести!
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звідки ти, дегенератику, знаєш що правда, а що ні, щоб робити такі висновки...???
просто написало, щоб посмердіти на форумі?
якщо у тебе є факти - викладай , а так мені здається - ти просто брехло!
постав погони на стіл та іди у відставку, як ти того вимагаєш від інших!
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Порохобот Уколов з Наєвим не Згоден..

каже все..п..ЄЦ
москалі готові захопити Золоте...
вже скупчились за 3,5 км і провели ротацію..
і у них навіть є 82 !!! мм міномети !!! Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 1393
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Так вот жыш!--------------https://censor.net.ua/photo_news/3157364/rasstrel_10_rossiyiskih_soldat_pod_chitoyi_foto_iz_voinskoyi_chasti_fotoreportaj18#commentform
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Наєв знає що говорить, він володіє інформацією в зоні проведення ООС, не панікуйте!!!
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Ніякого накопичення сил немає. Це звичайна ротація зі сторони РФ
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А никто и не говорит, что сейчас не опасно! Просто ВСУ оценило сложившуюся ситуацию и заявило что пока ситуация контролируемая! Уверен разведка ВСУ не "спит", и отслеживает обстановку! А российская военная группировка у наших границ, уже более 5 лет находится, вот поэтому, думаю, генерал так отреагировал на такой вопрос!
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Хорошо, что так. Порошенко сказал бы так, ПОБЕДА.
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Зачем теперь накопление вооружённых сил у границы? К власти пришли те, что теперь развалят Украину изнутри.
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Он чё не принял лекарств? Росийские войска уже более 5 лет в Украине, а он их всё на границе считает.
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