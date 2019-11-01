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Все про:підлітки (109) Нацполіція (8427) Прилуки (20) розслідування (1565) смерть (3606)

 Розслідуванням смерті підлітка, знайденого на залізничних коліях у Прилуках, займатиметься Головне слідче управління Нацполіції, - глава НПУ Клименко

Крім того, керівника місцевої поліції відсторонено від виконання службових обов'язків.

Про це голова Національної поліції України заявив сьогодні, 1 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій НПУ.

"Максимально об‘єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставим кращим слідчим центрального апарату. Тож завтра усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників", - зазначив Ігор Клименко.

Окрім того, наказом голови Національної поліції начальника Прилуцького відділу поліції відсторонено від виконання службових обов‘язків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 29 жовтня 14-річного Дениса Чаленка виявили мертвим на залізничних коліях у Прилуках. За офіційною інформацією ГУ НП в області, підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці, і його збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка". Школяр 9-го класу однієї з місцевих шкіл загинув на місці від тілесних ушкоджень. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування. Батьки не вірять в офіційну версію слідства, говорять про вбивство і вимагають всебічного розслідування цієї справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157409
 
 
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Вороохранители ничего расследовать не будут ,не те у них приоритеты ..
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Мог и кататься на поездах - и сорваться. Но Царствие Небесное.
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Это же не сын мажор какого нибудь чиновника, чтобы расследовать.
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До речі:
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...Убийство Кати Гандзюк: в СБУ рассказали о сложностях расследования...
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Виявилося, що при Порошенкові цю справу можна було розслідувати клацанням пальців, але не хотіли. Тепер СБУ очолив криворізький "ґонітЄль_чЬОртЄй_бакнов" і вже раптом з'явилися "сложності". І жодного "активіста" в футболці "Хто_вбив_Катю_Гандзюк!".
І блаЗЄнський не кипить гнівом і "нЄ_звАніт_баканову_об_єтом_чЬортє".
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уже все знают что подросток был избит сыном районного судьи ...вы представляете что такое районный судья ? это Бог ..случай в одной области в селе возле ЖД ..пьяный парень что то сказал подкачаным бройлерам мажорам те дали сразу ответку .......и перестарались от удара серце у пацика перестало биться .....парня нашли брошеным под поезд..
было расследование потом суд ..сразу машинист говорил что видел лежащее тело на рельсах ...через время он отказался от первых показаний и уточнил что видел живого парня и что он был в наушниках и переходил через железную дорогу
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