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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:реєстр (85) електронне декларування (626) НАЗК (666)

 НАЗК завершило отримання доступу до всіх реєстрів та баз даних, необхідних для автоматизованої перевірки декларацій

Національне агентство із запобігання корупції затвердило в Міністерстві юстиції порядок автоматизованого доступу Системи логічного і арифметичного контролю декларацій до трьох державних реєстрів: Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Реєстру актів цивільного стану. Зараз НАЗК проводить технічні роботи з підключення до цих трьох реєстрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Таким чином, НАЗК має затверджені протоколи про доступ до всіх 16 реєстрів і баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.

Для здійснення автоматизованої перевірки даних у деклараціях НАЗК підготувало і ввело в січні 2019 року спеціальну програму - систему логічного й арифметичного контролю. Зміни до Закону "Про запобігання корупції", які набрали сили 18 жовтня, забезпечили НАЗК автоматизованим доступом до реєстрів.

Декларації, які автоматично визначаються системою як такі, що мають найбільші корупційні ризики, потрапляють у так звану "червону зону" для проходження процедури повної перевірки. Це переважно декларації осіб, які обіймають відповідальне або особливо відповідальне становище.

"Ранжування декларацій системою логічного й арифметичного контролю здійснюється повністю автоматично і без втручання працівників НАЗК, що повністю виключає корупційну складову", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157408
 
 
 Топ коментарі
 
Логічно. Скажімо, мої податки декларує мій роботодавець. І я також ніколи не подаю.
Якщо я не помиляюся, то ми маємо закон, що забороняє вимагати довідки від держорганів, якщо якийсь з них має таку інформацію. Иншими словами, вони самі (держоргани) мають між собою, як зараз модньо казати, комунікувати.
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у Німеччині декларації подають всі платники податків.
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У нас мабуть так само. Якщо я, скажімо, матиму инші прибутки, які перевищують встановлену суму (не пам'ятаю яку), то тоді маю це декларувати та сплатити податок.
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Берегись теперь таксист и дворник трепещите бабки торгующие семечками закончилась эпоха бедности пора платить по счетам🙋🙋🙋
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Во как быстро.А при прошлой власти,и Корчак с Мангулом-это было сделать нереально.Реальными были только премии по пол лимона.
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...а можно я скажу? А в Германии те, хто работают по найму, деклараций о доходах вообще не подают -- от слова гезамт! -- то есть -- цузаммен...*)
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Логічно. Скажімо, мої податки декларує мій роботодавець. І я також ніколи не подаю.
Якщо я не помиляюся, то ми маємо закон, що забороняє вимагати довідки від держорганів, якщо якийсь з них має таку інформацію. Иншими словами, вони самі (держоргани) мають між собою, як зараз модньо казати, комунікувати.
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Если нет приватного дохода со стороны, или капитала -- с чистой зарплаты не подают.
Всё высчитывается автоматически.
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У нас мабуть так само. Якщо я, скажімо, матиму инші прибутки, які перевищують встановлену суму (не пам'ятаю яку), то тоді маю це декларувати та сплатити податок.
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у Німеччині декларації подають всі платники податків.
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можеш сперечатися, але програєш. Задай у пошуковик "*************** / ****************" і знайдеш інфу, скільки треба заробляти максимально, щоб не платити податки та не подавати декларації. Доходи вище зазначених підлягають оподаткуванню.

Допоможу: https://www.brutto-netto-rechner24.de/ratgeber/******************.html
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kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk


ПРИКОЛЬНАЯ новость!
ВРУ очень тихо, ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром.
Если по-простому, теперь любой «ЧЕСТНЫЙ» украинский бизнесмен имеет право заплатить 5% со своих налогов в Кипре и не платить налоги в Украине!
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