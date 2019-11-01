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 Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах

Колишній бойовик "ДНР" і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах заявив, що Нідерланди пропонували йому громадянство і участь у програмі захисту свідків у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Про це він сказав в інтерв'ю гендиректору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, обвинуваченому в державній зраді і сепаратизмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За його словами під час перебування в СІЗО в Києві його кілька разів допитували російськомовні слідчі з Нідерландів та Австралії. Колишній бойовик повідомив, що вони запропонували йому захист у разі надання свідчень.

"Вони пропонували програму захисту свідків, пропонували громадянство і будиночок в Голландії...", - стверджує Цемах.

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Також Цемах додав, що відмовився від пропозиції через свій "патріотизм".

У той же час він підтвердив, що під час операції з його затримання в Сніжному українські силовики були обстріляні з мінометів.

"З того боку здійснили мінометний обстріл. Сказали, будуть кидати п'ять мін. Мене почали везти в колясці, вони чомусь кинули шосту. Я кажу, напевно, одразу прикопайте", - розповів Цемах.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157407
 
 
 Топ коментарі
 
во де*бил...
теперь его зароют за Уралом))
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кстати, цемах - украинский гражданин.. и зе!лох его выдал расеи вопреки Законам Украины.
Забавно то, что буквально вчера кто-то из "узеленских"(Богдан?) орал что "Беню Коломойшу не выдадим злобному Госдепу США - бо он украинский гражданин"..
Вот и все что нужно знать о зе!лохе и Ко: кто у них друзья, и кого они считают врагами
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Не взял? Ну и дурак.
Живи теперь на вечном поводке у фсб и кушай блины с лопаты.
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Цемах - свідомий ватник. Навіщо він Україні? Коли приєднаємо Лугандон до Україні Цемах буде знову гадити Україні, як він все своє життя гадив. І там зараз залишились тільки такі гниди цемахі і сівохі, які паРашку *******, пуйла обожнюють, а Україну вважають дойною коровою, яку не жалко і зарізати, якщо молока вже не буде. Треба нам таке "щастя"? Та хай вони жруть свій "руцький мір" до всирачки! Хто хотів, той з тої Гандонії давно виїхав. А відмовки, на типу - "старенькі батьки", "не можу залишити житло" - нехай своїм бабусям росказують. Стіна. Крапка.
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"С той стороны произвели минометный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин, они почему-то кинули шестую. Источник: https://censor.net.ua/n3157407
Т.е та сторона обещала выпустить 5 мин а выпустила 6? Это ДНР подставил Цемаха?
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идиоты, надо было цистерну водки предложить!, а не домик!)))
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не то что домик, целое постоение и круглосуточную охрану, плюс одежда и еда безплатно.
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Якби зміг, поставив би мільйон лайків: наскільки вірно, коротко і влучно...
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оце я понімаю потріот. Напевно злякався, що там його будуть в сраку ібати і тій гейропі Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах - Цензор.НЕТ 661 Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах - Цензор.НЕТ 661 Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах - Цензор.НЕТ 661
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Голландские слабые на задок ребятки неоднократно продемонстрировали желание лизать вонючую задницу *********. Сегодня идут переговоры, где премьер Нидерландов торгуется с кремлевскими олигофренами по поводу суммы компенсации погибшим и готов уже признать засРашку невиновной как государства в этом международном теракте. Без цемахов давно известно, кто, когда, как... сбил Боинг. Посмотрим, чем закончится суд в Гааге.
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ничем. По сути это дело глухарь. Подозреваемых на скамье подсудимых нет, орудия преступления (Бука) нет. россиянцы полностью в отказке. А вот Украину могут обвинить в том, что не закрыли небо...
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Это про версии нероссии про Карлосов и истребитель?
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Не беда. У расследования и так тыща томов дела. Всё будет доказано и цемах особо роли не играет.
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