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Все про:свобода слова (203) Європейська Солідарність (145) Федина (10)

 Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини

Фракція "Європейської солідарності" у ВР заявляє, що початок кримінальних проваджень за висловлювання нардепа Софії Федини є обмеженням свободи слова та політичним переслідуванням.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву розміщено на офіційному сайті партії.

У тексті заяви наголошується: "Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена нашої фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні. Звертаємо увагу, що переслідування за висловлювання порушують статтю 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину "право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань".

Неприпустимим є коментар генерального прокурора, який дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" винною Софію Федину.

Водночас ігноруючі факт держзради депутата від "Слуги Народу" Євгена Шевченка за його висловлювання в ефірі кремлівських телеканалів, з використанням риторики країни агресора щодо учасників протестних мітингів – ветеранів і волонтерів АТО/ООС.

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Кричущими є і погрози журналістам в’язницею до 7-ми років з трибуни Верховної Ради народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Яременка.

Нагадуємо, коли теперішній народний депутат від президентської партії Олександр Дубинський погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем’єр, спікер і майже тисяча учасників – проти нього не порушувалось кримінальне провадження за тероризм і погрозу вбивством.

Теперішній президент, як ніхто інший користувався повною свободою слова. Його ніхто не переслідував ні за сцени розстрілу парламенту, ні за похорони діючого глави держави, ні за порівняння України з повією. Навіть такі екстравагантні форми критики безкарно існували, бо справжня свобода слова є надбанням України, що відрізняє її від Росії та інших недемократичних країн.

Вимагаємо закрити кримінальні провадження – не зачіпайте демократії в Україні, бо переслідуючи свободу слова ви зазіхаєте на зміну конституційного ладу. Адже такі підходи точно віддаляють Україну від Європи , руйнуючі її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові".

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157405
 
   
 Топ коментарі
 
та на Петьку писали все що завгодно.
Його і вішали, і стріляи, і обзивали, і кляли..
А це мале прямо на кожний закид реагує. Це не нормально. В нього всі зачатки диктатора.
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Это только начало похода зелёной шмары на кол хотя как на меня так их уже пора отстреливать
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Коломойский рулит Зеленский не может ничего решить .Кошмар.Он что пупочка.
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А Теперь папа Беня будет управлять и грабить да ЗЕбил? Или ты щас будешь мне лапшу вешать шо это сам ЗЕбубочка рулит??
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Хай доведуть справу до суду,мразі.Ну,а там як карти ляжуть.
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просто они, ЗЕу.е./баны, и думают, шо шас защемят кого то от Порошенко и сразу рейтиги в гору пойдут, а оно выйдет как всегда, хрен вам!
Апотомушо, более чем полстраны думают сегодня так же, как сказали София и Маруся!
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Такое впечатление, что если не будет нового Майдана, Украина очень скоро перестанет существовать...
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Моя совесть чиста. Я не голосовал за ЗеленскоКоломойского
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Моя то же чиста.Я не голосовал за Вальцмана-Медведчука.
Соратник Виктора Медведчука
В политику капиталист Порошенко пришел в 1998 году - как социал-демократ. Точнее - как член СДПУ (о). Партию как раз тогда возглавил Виктор Медведчук и именно он начал кооптировать в состав не слишком известной и популярной партии политических тяжеловесов вроде Леонида Кравчука и Евгения Марчука. А также денежных мешков типа Петра Порошенко.
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та він не може диван просунути на вулицю .
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Я свой диван заслужил еще в 2015 году в Попасной.От тяжелой контузии одна моя половина а именно левая постоянно как затекшая и дикие мигрени по несколько раз в сутки.
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співчуваю, але новий Майдан це посилення і так діючої анархії з непередбачуваними наслідками. Досить вже цього цейтноту. Майдан несе загрозу країні.
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Следующий майдан не будет делить власть на своих и чужих. Народ займется всеми кто не убежит, потому что достали манипуляцией. И в этот раз безоружным, судя по статистике которая тут регулярно пишется, народ уже не будет. И путен не поможет ни олигархам, ни провласьеой/опозиционной власти.
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Почему не ***** геть? Пса геть? Оппобок геть? Медведчук геть? Не?
Господа порохоботы, петя и ПЕС больше никогда не будут выбраны народом, вы за 6 лет так облажались... Да, при пете страна сохрнилась, но не благодаря а вопреки, достаточно вспомнить состояние армии, помощь волонтеров с добровольцами, и как аппарат педро мешал им.
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Зе ставит новые морды, лизавшие старые ж....пы .
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А Кононенко или Гладковский-Свынарчук кто?А Грановский,Медведчук,Фирташ,Ахметов?Еще продолжить?Фсе Пэцины кореша.
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Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 536
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и? Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 8768
типа оправдались, "а вон Петя тоже ..." ?
Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 781
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Четыре года за бумажку с оплывшей рожей?Это беспредел и политические репрессии.Ганьба!
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Бандит ограбил банк, застрелил двух охранников, ввязался в перестрелку с копами, а потом пробегая мимо симпатичной девушки послал ей воздушный поцелуй. Его поймали и посадили на 25 лет.
Хрена себе, 25 лет за воздушный поцелуй!?
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Я с сыном уже купил АК и БК (законно оформили!).
Кроме граждан Украины никто не защитит страну от предателей.
Не ждите что власть создаст батальоны территориальной обороны. Это фикция. Будут бойцы но им не дадут оружие.
Покупайте сами автоматы легально оформляйте и держите дома в сейфе. Скоро это оружие понадобиться. Путин воспользуется новым Майданом против ЗЕ и снова попрет.
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Нина? Купил? ... Автоматическое оружие и законно оформил (а)?!!!! Может у нас уже базуки можно законно приобрести? Что за бред...
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Да будет вам известно, что Украине можно спокойно купить автомат Калашникова, легально. Но этот автомат не стреляет очередями а стреляет только одиночными выстрелами так что это вполне легальная операция.
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Украина на грани грандиозного шухера((((((
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"своеобразное" понимание свободы слова у петиных ПЕСиков! петя! за "базар" нужно отвечать!
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ковдра картата депутатська, тм Насіров і КО. Має різні рівні захисту який вимірюється в непосильних мільйонах важкої праці на благо країни. Ковдра-невидимка, ковдра залишається, а клієнт телепортується на лікування до далеких тропічних островів.
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Эта ***** то ли " умная " то ли "****...я" ?
ну наваровалася , ну живи тихо и спокойно , и ни кого не трогай , рыбка ты наШа "ПЕЛЯДЬ".
Я тебе ***** столько можу написать про госизмену ... шо ты захлебнёшся
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Кто такой Зеленский - это Клоун и, как его называт украинцы ?
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Прибила в ОДЕСУ🌃, Банда с ТЕЛЯВІВА✡! Щоб решить ЗЕМЕЛЬНИЕ дела! 🤢БАНДУ🤢 возглавляла. ЗЕленая зараза. И за ней следила 👹АВАКЯН👹!
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зебіли, тоді можете і мене переслідувати бо я бажаю зеклоуну ЗДОХНУТИ!
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Рябокепка -зеленая лохоподстилка, а не прокурор !!!
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Это конечно анархия, даже беззаконие из-за которой в Украине никогда не закончится махновщина, майданщина, бессилие государственных институтов, но свобода и демократия всегда превыше всего.
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Брайтон Киевский @Jp85vHQAULqhbyl
Весь этот Зебизяний Зоопарк, на самом деле последствия отрицательной селекции имперской и советской власти по созданию легко управляемого быдла "Гомо советикус". Заметно, что совок вонючий у Зебизян прет из всех щелей...
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У порошенковцев тоже жесткое подчинение-поклонение лидеру. Вся украинская элита такая.
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Зєля
призначив нове обличчя - головою Тернопільської ОДА

НОВЕ обличчя виявилося членом Партії Регіонів
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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Мордатая черноротая самка решила, что оно может безнаказанно хамить, угрожать и оскорблять, будучи существом публичным. Да еще в паре с неадекватной хероиней, которая только и может самопиариться и поливать грязью власть по указке свинопети. Ответить придется, уже пустила желтую воду и начала оправдываться. Клетка поможет переосмыслить свою природную тупость
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андрюшенька лунёв, что ты такой грубый и возбужденный? женщина сказала, что может случится прилёт, и что вас шмарклей так обидело?! опустим вопрос с тетками, остальное тебя устраивает? сивуха несущий бред, половые гиганты в Раде, случайные люди в правительстве. а на твое хамства отвечу как женщина с биографией, УТЫРОК КОНЧЕННЫЙ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПАСТЬ СВОЮ РАСКРЫВАТЬ ПОДУМАЙ КОМУ ТЫ ХАМИШЬ! ЗНАЕШЬ ГДЕ В КИЕВЕ ИЗБРАННИКИ МЕНЖУЮТСЯ , ПРИДИ ТУДА И СКАЖИ ЕЙ В ГЛАЗА! ТОЛЬКО НЕ ПРИДЕШЬ И НЕ СКАЖЕШЬ . ПОТОМУ ЧТО ТРУС! ДОСТОЙНЫМ МУЖЧИНАМ ПОКОЙНОЙ НОЧИ!
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Якась ідіотка! Тепер дурою прикидається. Політик сраний... Язик довгий, розум короткий. Попіарилася...
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А как ПОНЯТЬ слова ПОРТНОВА--
.
После победы №Э--

Многие сядут , многие уедут , а многие ИЗЧЕЗНУТ , или их найдут с проломаными черепами ??
.
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Порхосрань. На их суде, реформированном гнидой петей, все узнаешь.
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Да ну их в зад с их заявлениями. Нужно на них и на их пустую мелкую возню вообще внимания не обращать. Паразиты и черти, которые питаются человеческой энергией, быстро дохнут, если их не замечают, то есть не дают им сосать человеческие души.

Только назначить пару человек от власти отслеживать, когда можно за их действия и слова каждого по очереди в СИЗО лет на десять определять. И все будет ОК. В том числе будут соблюдены демократические принципы, которыми эти вурдалаки все время прикрываются.
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Та це ващє контррєволіция. Контркастрюльна.
Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 2073
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