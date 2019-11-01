 Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини

Як передає Цензор.НЕТ, заяву розміщено на офіційному сайті партії.

У тексті заяви наголошується: "Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена нашої фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні. Звертаємо увагу, що переслідування за висловлювання порушують статтю 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину "право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань".

Неприпустимим є коментар генерального прокурора, який дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" винною Софію Федину.

Водночас ігноруючі факт держзради депутата від "Слуги Народу" Євгена Шевченка за його висловлювання в ефірі кремлівських телеканалів, з використанням риторики країни агресора щодо учасників протестних мітингів – ветеранів і волонтерів АТО/ООС.

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Кричущими є і погрози журналістам в’язницею до 7-ми років з трибуни Верховної Ради народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Яременка.

Нагадуємо, коли теперішній народний депутат від президентської партії Олександр Дубинський погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем’єр, спікер і майже тисяча учасників – проти нього не порушувалось кримінальне провадження за тероризм і погрозу вбивством.

Теперішній президент, як ніхто інший користувався повною свободою слова. Його ніхто не переслідував ні за сцени розстрілу парламенту, ні за похорони діючого глави держави, ні за порівняння України з повією. Навіть такі екстравагантні форми критики безкарно існували, бо справжня свобода слова є надбанням України, що відрізняє її від Росії та інших недемократичних країн.

Вимагаємо закрити кримінальні провадження – не зачіпайте демократії в Україні, бо переслідуючи свободу слова ви зазіхаєте на зміну конституційного ладу. Адже такі підходи точно віддаляють Україну від Європи , руйнуючі її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові".

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.