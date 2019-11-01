 МЗС України викликав посла Франції для роз'яснень щодо слів Макрона про "нелегальні українські банди"

Про це повідомляється в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються Президенту Франції Е.Макрону, до МЗС був запрошений Посол Франції в Україні для надання роз‘яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е.Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - говорится в сообщении.
Сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон в інтерв'ю журналу Valeurs Actuelles, заявив, що віддасть перевагу легальним мігрантам з Африки, а не "нелегальним українським чи болгарським бандам".
такі зараз новомодні політики - клоуни, за словами своїми не слідкують.
ляпнул - значит х.йло ему приказало ляпнуть...
готовят публику к отмене безвиза...
спасибо монике ))
"...Здавалося б, у мене, як у Націоналіста та Патріота далі мав би бути текст сповнений обурення та кпин на адресу Макрона, але ні. Я задам кардинально протилежний тон дискусії.
Річ у тім, що Макрон недалекий від правди. Здивовані? Ну то читайте далі.
Хтось з вас чув колись про "Львівських білих"? Це - Українська мафія, яка діє в основному на Балканах, переважно в Албанії та Хорватії. Чим займаються "Львівські білі"? Переправкою міґрантів, торгівлею людьми та зброєю. Львівські білі ситуативно співпрацюють з найстарішою італійською мафією - Ндранґетою, а також з Болгарськими ОЗУ.
Ндранґета - має ДУЖЕ широкий ареал діяльності: Італія, Мальта, Бельгія, ФРАНЦІЯ, Іспанія, Швейцарія, Австрія, АЛБАНІЯ, Німеччина, Велика Британія, Словаччина, УКРАЇНА (Закарпаття).
На Закарпатті, як відомо, частенько ловлять міґрантів. Їх туди доставляють представники Львівських білих, які, звісно, мають тут розгалужену мережу, а далі вже за них береться Ндранґета, яка через Словаччину доправляє їх далі. А от з Албанії та Хорватії доставкою займаються "Білі" та болгари.
Отак от. Просто у нас про це не говорили у відкриту НІКОЛИ і НІХТО з можновладців чи активістів. Ну, я сказав першим. Можливо, це щось зрушить, а можливо і ні, втім - маєте право знати."Назар Приходько
коломИйський_Делавер
ВЫ хфранцузы их и легализовали
Чехия, Франция.
Вызовите посла Германии, Штатов, Великобритании. Всем также накостыляйте и отчитайте. Чтобы знали силушку
можно привести весь текст, пожалуйста, чтобы понять кто и что там выдернул??
Надо настучать любимой учительнице Макрона Брижит Жановне - пусть она шалунишке Эмманюэльчику по жопе надаёт и инцидент исчерпан.
но наш тоже не рыжий...