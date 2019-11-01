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 Політика України
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Все про:МЗС (1934) Франція (795) Макрон Емманюель (313) Зеленко (39)

 МЗС України викликав посла Франції для роз'яснень щодо слів Макрона про "нелегальні українські банди"

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції Етьєна де Понсена для надання роз'яснень з приводу висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона щодо українців.

Про це повідомляється в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються Президенту Франції Е.Макрону, до МЗС був запрошений Посол Франції в Україні для надання роз‘яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е.Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - говорится в сообщении.

Читайте також: Макрон розповів журналістам про "нелегальні українські банди", які переправляють мігрантів до Європи

Сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон в інтерв'ю журналу Valeurs Actuelles, заявив, що віддасть перевагу легальним мігрантам з Африки, а не "нелегальним українським чи болгарським бандам".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157403
 
   
 Топ коментарі
 
Да сразу видно, что слабоумный и гипнабельный. Что Пукин ему в голову напукал, то он и несет.)
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А чего ждать от дебила.женившегося на своей учительнице?
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..жабятник от своей бабушки совсем нюх утратил...(((((((((((
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якийсь, цей мікрон, недорозвинутий МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах" - Цензор.НЕТ 8064
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Да сразу видно, что слабоумный и гипнабельный. Что Пукин ему в голову напукал, то он и несет.)
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А чего ждать от дебила.женившегося на своей учительнице?
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говорят, шо это не учительница - а тайный агент Панин. Ну тот Панин, который ещё с собакой... того.
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..жабятник от своей бабушки совсем нюх утратил...(((((((((((
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макроша, после таких заявлений идите в пехом в эротическое путешествие вместе с авакой и вертолетами, и катерами..
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макрон просто бовканув зайве.
такі зараз новомодні політики - клоуни, за словами своїми не слідкують.
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технічно бачу лише позитив тому, що Франція не постачатиме ні вертольоти, ні катера - 'made in Ukraine' ..
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там всё продумано и по плану ...
ляпнул - значит х.йло ему приказало ляпнуть...
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а что тут разъяснять?
готовят публику к отмене безвиза...
спасибо монике ))
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Коли наш Президент опускав в багнюку рилом цього франкосвина разом з Меркельшл...ю , всі кричали про зраду. Не дарма на весь світ їхнє ге пролунало. А воно гіменце зараз і випливло.
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Не все так просто (хоча ще півроку тому Емманюель припнув би язика)

"...Здавалося б, у мене, як у Націоналіста та Патріота далі мав би бути текст сповнений обурення та кпин на адресу Макрона, але ні. Я задам кардинально протилежний тон дискусії.
Річ у тім, що Макрон недалекий від правди. Здивовані? Ну то читайте далі.
Хтось з вас чув колись про "Львівських білих"? Це - Українська мафія, яка діє в основному на Балканах, переважно в Албанії та Хорватії. Чим займаються "Львівські білі"? Переправкою міґрантів, торгівлею людьми та зброєю. Львівські білі ситуативно співпрацюють з найстарішою італійською мафією - Ндранґетою, а також з Болгарськими ОЗУ.
Ндранґета - має ДУЖЕ широкий ареал діяльності: Італія, Мальта, Бельгія, ФРАНЦІЯ, Іспанія, Швейцарія, Австрія, АЛБАНІЯ, Німеччина, Велика Британія, Словаччина, УКРАЇНА (Закарпаття).
На Закарпатті, як відомо, частенько ловлять міґрантів. Їх туди доставляють представники Львівських білих, які, звісно, мають тут розгалужену мережу, а далі вже за них береться Ндранґета, яка через Словаччину доправляє їх далі. А от з Албанії та Хорватії доставкою займаються "Білі" та болгари.
Отак от. Просто у нас про це не говорили у відкриту НІКОЛИ і НІХТО з можновладців чи активістів. Ну, я сказав першим. Можливо, це щось зрушить, а можливо і ні, втім - маєте право знати."Назар Приходько
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Ви про банду коломИйського, проти якого порушено справу в штаті Делавер? То вона, ця банда, і справді зараз в Україні верховодить.

коломИйський_Делавер
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И ШО ???

ВЫ хфранцузы их и легализовали МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах" - Цензор.НЕТ 217
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В Украине при власти токсичные идиоты с помойной репутацией, поэтому ее можно периодически пинать на потеху своему электорату - такое разъяснение подойдет?
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Когда то Махно умер во Франции. Украинские бандиты имеют определённую слабость к Франции.
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Орден Боевого Красного знамени Махно получил от большевиков..А потом они его предали, как всегда..
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Они его не предали, а просто использовали. Предать можно своих. Махно своим большевикам никогда не был. То, что он этого не понял, это проблема Махно.
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согласен, но это не отменяет гнилость большевиков..
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Гнилость? Между прочим, они победили по всем фронтам, в том числе Колчака и Деникина. В чём гнилость? Гитлера тоже победили "гнилые" большевики.
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гнилость большевичков и заключается в том, что они людей за ничто держали..уж лучше в Америку, как в Японии или Южной Корее..
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Кого ты подразумеваешь, когда пишешь - людей? Американцы считали за людей жителей Хиросимы и Нагасаки, когда проводили свои эксперименты по боевому применению ядерного оружия? Может они забыли о людях, когда поливали напалмом и химическим оружием Вьетнам? А считали они за людей жителей Югославии или Ирака, когда закидывали их "томагавками"?


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Япония была союзником Германии - они готовы были воевать, забыл как Сталин получил Курилскую гряду, Вьетнам - он начал жить лучше после советов, этнические чистки сербов - вообще не комментирую..
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Сталин получил курилы по итогам разгрома квантунской армии и победы во второй мировой войне. Получается, атомную бомбардировку Японии ты одобряешь? О Вьетнаме. До сего дня правящей и единственной партией во Вьетнаме является коммунистическая партия. О сербах. Какие этнические чистки? Я говорю о бомбардировке независимого государства Югославия ВВС и ВМФ США.
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Красножопый, победить и закидать трупами - абсолютно разные вещи !!!!! Учи историю, бабуин !!!
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В той войне было только два умелых полководца, Махно и Буденный. Остался только один.
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это тот, что отсреливался от сталина на даче
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Да ладно, много было полководцев в красной армии, бывших царских офицеров, имена которых потом были забыты.
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Намерения серьезные - похоже будут требовать легализации ))
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никуда.. у них свои соображения по этому поводу..
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Мощно МИД стал всех вызывать 👶
Чехия, Франция.
Вызовите посла Германии, Штатов, Великобритании. Всем также накостыляйте и отчитайте. Чтобы знали силушку
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Слово не воробей - вылетит не поймаешь. Буквально за несколько недель, Украина просто опускается в пропасть из-за идиотов, пришедших к власти
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жабоеду прописать ту же процедуру, что и трампушке или послать к нему ещё разок зелёную чуму чтобы у них ещё чтото сгорело или взорвалось
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"выдернуты из контекста"??
можно привести весь текст, пожалуйста, чтобы понять кто и что там выдернул??
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как там говорят зе-ляди в камментах, величайшее достижение зелурона на международной арене. а как попу макрону лизал
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Если юноша женится на бабушке, он на всегда остается на уровне внука.
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Вызивайте Хор им. Веревки и - Горіла Церква, палала...., в Парижі бабка з внучком ридала.
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"Сказав - як гімном заліпив"©
Надо настучать любимой учительнице Макрона Брижит Жановне - пусть она шалунишке Эмманюэльчику по жопе надаёт и инцидент исчерпан.
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с прискорбием должен признать - ваш клован смешнее,
но наш тоже не рыжий...
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Обиженный в детстве недостатком женского внимания лягушатник нашел себе достойную бабушку !!!
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Африканские банды лучше, как-то роднее можно сказать ....,ну ему виднее
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А может испугался амнистированных донецких ушлепков - Донбас цэ ж Украина
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отправьте в отместку во францию #нелоха еще раз..
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Цензор хорош косячить. Прочитал французкую прессу. Макрон говорит: "Что легальные мигранты с .... для него лучше, чем те которых преправлает украинская и болгарская мафия". Имеются ввиду не украинские мигранты, а мигранты с других стран "Чеченцы, пакистанцы, афганцы итд.
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Украина и Болгария это уже давно перевалочный пункт для пакистанцев, чеченцев, афганцев итд. Украинская и болгарская мафия на них зарабатывает. Макрон говорит, что легальные мигранты для него (даже негры) лучше чем нелегальные.
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