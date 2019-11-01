 МЗС України викликав посла Франції для роз'яснень щодо слів Макрона про "нелегальні українські банди"

Про це повідомляється в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються Президенту Франції Е.Макрону, до МЗС був запрошений Посол Франції в Україні для надання роз‘яснень. Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Е.Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - говорится в сообщении.

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Сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співробітництво в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон в інтерв'ю журналу Valeurs Actuelles, заявив, що віддасть перевагу легальним мігрантам з Африки, а не "нелегальним українським чи болгарським бандам".