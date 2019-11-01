 Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Стеценко зазначив: "Друган пана Зеленського пан Сивохо зневажливо висловився щодо "войовничої меншості" як за його оцінкою маргінального прошарку на користь нібито більшості, яка за мир з агресором і окупантом.
Він або тупий, або цинічне промосковське брехло, і я думаю, що мабуть друге.
Тому що протистояння йде не між "більшістю", яка "за мир" і меншістю, готовою воювати за свою землю і за незалежність своєї країни.
Більшість вона взагалі не має ніякого впливу на прийняття рішень, вона завжди і всюди йде туди, куди її ведуть. Хто сильніший, за тим і йде більшість.
Протистояння у нас між тими, для кого свобода і гідність є головними невід'ємно пов'язаними цінностями, і між тими, для кого такими головними цінностями є особистий успіх, власний комфорт і задоволення.
Пан Сивохо з других. Як і більшість зеленої команди. З тих, хто втече від безпосередньої загрози або стане на коліна, але не візьмуть зброю і не битимуться до кінця. З тих, хто використовує ту більшість як матеріал для себе, для свого успіху і добробуту. І в цьому він тотожний всім тим, хто в Україні правили до зелених.
Лише одного пан Сивохо і такі як він не враховують, того, що ми, стійка меншість, ніколи не схилимося під цих ділків, як не схилялися до них ні під Порошенка, ні під Авакова, ні під кого з попередників. І під Московію не схилимося ні за яких умов. Ми знаємо, що не завжди вирішують гроші і хуцпа, бувають часи, коли вирішують зброя, сміливість і честь.
Ми знаємо, що рабів до раю не пускають".
Буде!!! Якщо ти щось не зрозумів.
Так буде!
Президент є, Україна є, так що тобі треба??? Щоб нічого не було?
Взял тачку -- поехал на Брайтон бич. ...выхожу себе, гуляю... -- два мужика сидят на лавочке, шпрехают по-русски, но с киевским суржиком. Познакомились, конечно! Браты родные!!! *)
От -- они мне всё про всё рассказали -- не зря сплавал за 8 штук, чёрти куда...
Теперь дружим -- Киевляне! *)
Лахті мовчати!
Политика єто судьба и жизнь нации и государства.
***** продать мир на его условиях любой дурак может, и строить из себя великого миротворца не обязательно.
Хотелось бы напомнить видному государственному деятелю Сивохо, что именно активное и воинственное меньшинство в любом государстве является движущей силой развития, именно это меньшинство первыми уходит воевать за свою страну, именно это меньшинство в традиционных демократиях всегда пользуется поддержкой большинства, которое прекрасно понимает, как стадо, охраняемое собаками, кого надо поддерживать и на кого можно положиться.
А большинство... Большинство всегда боится воевать. И на этот случай меньшинство придумало призыв, мобилизацию, заградительные отряды и расстрел за трусость. Исключительно в интересах самого большинства, которое только так может выжить и сохранить человеческое достоинство. Респект Юрию Касьянову.
кроме как не меньшинство придумало призыв, мобилизацию, заградительные отряды и расстрел за трусость.
это-креатив большинства,чтобы большинству спетлять при кипише.
меньшинство само берет в руки оружие и идет воевать.
Удивляет то, что большинство это(!) поддерживает........
А я думаю что два в одном...тупое и циничное промосковское брехло...
Брайтон Киевский
@Jp85vHQAULqhbyl
Весь этот Зебизяний Зоопарк, на самом деле последствия отрицательной селекции имперской и советской власти по созданию легко управляемого быдла "гомо советикус". Заметно, что совок вонючий у Зебизян прет из всех щелей...
Представляю, какие тонны компромата на них есть в Раше...
А вот твой Пеца - брехло и лицемер. Он на публике толкал пафосные патриотические речи, а сам втихаря набивал карманы со своими Свинарчуками
Отже, наразі 1:0 на користь "свинарчука".
І про "брехло і ліцемЄр".
блаЗЄнський, коли глумився з України був щирим? Чи брєхлом? А зараз? Тому, заткніть свою пельку, "адвокат-блаЗЄнського".
А видео где Зе нюхает кокс а потом резвится со шлюхами, в компании русских олигархов, похоронило бы его навсегда.
Запомните, твари брехливые: Зеленский - законноизбраный ПРЕЗИДЕНТ Украины и ни одна тварь безнаказанно не будет позволять себе борзость. а особенно угрозы по отношению к нему. На то есть закон, будете сидеть.
Ти в своїх погрозах сам його порушуєш.
Де вас тілько таких олбодовів набирають...
смотри сам не сядь по закону кармы )
Важлива інформація про те, що 1 листопада під антиукраїнським кублом, офісом ..резідента пройде мітинг ЗЕбілів в підтримку ...резидента капітулянта. Зазначалося, що нібито проплачених людей там не чекають. Так демонстранти - українофоби ЗЕбіли зібралися в 11 00 годин під ОП. А всього цей антиукраїнський мітинг капітулянтів тривав кілька годин, після чого нібито не проплачені люди розійшлися. Присутні відзначають, що там була лише жалюгідна купка продажних полусепаратістів навіть менше 200 чоловік, які тримали в руках плакати з безглуздими написами про Мир - капітуляцію, або які просто не мали сенсу. І порівнювати цей антиукраїнський майдан -шабаш в підтримку капітуляції проклятих продажних ЗЕбілів з десятками тисяч українських патріотів які не байдужі до долі Української держави яка під загрозую капітуляції, на марші .Ні капітуляції. немає ніякого сенсу.
Может, есть более достойные люди ?
Всё о чём он мечтает - новые заработки в Московии.
В своем последнем интервью главе Офиса президента, разумеется, пришлось отвечать на вопросы об обмене пленными, формуле Штайнмайера, отводе войск и других уступках России, вызвавших столь бурную реакцию общества.
И надо сказать, ответ Богдана получился достаточно обстоятельным, более того, его спич претендует на то, чтобы считаться некой стратегией новой власти в отношении страны-агрессора.
Итак, как же, по мнению начальника президентской канцелярии, выстраивается политика относительно России и на какой результат в команде Зеленского рассчитывают?
Здесь все более-менее просто. И обменом пленными, и согласившись на формулу Штайнмайера, и другими уступками власть сейчас "и для Украины, и для внешнего мира" демонстрирует "движение к миру".
"И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается обществом даже внутри России, - продолжил Богдан.
- И вообще, нужно понимать, наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международное сообщество. Она рассчитана на граждан России".
Далее Богдан пустился в рассуждения о том, что для того, чтобы в вопросе достижения мира что-то изменилось, "нужно переключаться на ментальность россиян". Которые, уверен Богдан, из-за российских СМИ "накручены очень враждебно к Украине, они считают нас какой-то негативной нацией, националистами".
И в позиции, продолжил свою логику Богдан, "когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?".
Далее, судя по всему, по логике Богдана, Владимир Путин будет вынужден под давлением российского народа отступить из Украины.
То есть Зеленский, подставляя агрессору щеку, убедит россиян, что украинцы не какие-то злобные бандеровцы и фашисты, а вполне адекватные и, главное, мирные люди, а россияне, в свою очередь, объяснят своему президенту, что воевать с братским народом как-то нехорошо получается.
Глядишь, еще и Крым уговорят вернуть.
Вот такой получается простой и гениальный план по умиротворению агрессора.
Говорить, что этот план чудовищно наивен, и указывать его внутреннюю нелогичность как-то совсем уж неловко. Тем более что вся карьера Богдана, и прошлая и нынешняя, не дает нам сомневаться в том, что нынешний глава Офиса президента далеко не наивен и совсем не глуп.
Обратим лишь внимание на несколько аспектов риторики Богдана. Все сказанное им очень уж напоминает несколько подзабытую логику пророссийских политиков "помаранчевого" периода.
Когда-то нынешний формальный лидер медведчуковской ОПЗЖ Юрий Бойко с рекламного ролика, обращаясь к команде президента Ющенко, утверждал: "Это не Россия отключила нам газ, это вы не смогли с ней договориться".
Сегодня Богдан говорит все то же самое, только вместо газа - война, да еще в формулу, где "Россия - братская страна", добавлен "плохой Путин".
А еще риторика Богдана - это зеркальное отображение типичной риторики россиян, для которых украинцы - один народ, за исключением узкой прослойки "бандеровцев", "националистов" и "русофобов", которые, разумеется, полные отморозки и неадекваты.
И для полного единения и братства с Украиной России достаточно лишь помочь "адекватным украинцам" отобрать власть у "неадекватных бандеровцев". В последние годы даже слово было красивое придумано путем добавления префикса "адек" к оскорбительному прозвищу русских шовинистов "вaтник".
Именно клеймо "неадеквата" российская пропаганда вешала в свое время и на Ющенко, и на Порошенко. Что же до Януковича, то пока он готовил ассоциацию с ЕС, то его адекватность была под сомнением, а когда начал делать то, что нравилось Кремлю, то тут же был возвращен в категорию адекватных и нормальных.
Зеленский сегодня для Кремля в некотором смысле в положении Януковича, то есть его "адекватность" с точки зрения россиян пока сомнительна. И хотя в Москве сегодня не слишком скрывают своего пренебрежения к нынешнему украинскому президенту-кавээнщику, там все еще рассчитывают на его возможную "адекватность".
Однако вернемся к Богдану и его плану умиротворения агрессора. На кого же рассчитана вся эта наивная логическая конструкция?
С одной стороны, это можно воспринимать как некий сигнал "за поребрик", Украина, дескать, готова быть "адекватной" для Москвы, то есть готова идти на новые уступки ради мира. Однако это, конечно же, далеко не самое главное.
В первую очередь объяснение Богдана направлено на собственного избирателя. Недаром глава Офиса президента все в том же интервью не единожды заострял внимание на том, что самое главное для команды Зе - это социология.
Дескать, у Зеленского готовы делать то, чего хочет народ, даже если последствия этих действий могут оказаться разрушительными. Последнее, как свято уверен Богдан, народ Зеленскому скорее простит, чем задержки с незамедлительным исполнением воли народа.
Похоже, Богдан все еще свято верит в 73% Зеленского, которые больше всего хотят мира и не слишком готовы думать о том, чем за этот мир придется заплатить.
Для этой категории избирателей, равно как и для собранного Зеленским пророссийского электората Партии регионов, объяснение Богдана более чем удовлетворит.
Ну а та часть избирателей Зеленского, которая все еще остается на патриотических позициях, должна удовлетвориться рассказами о "плохом Путине" при хороших, но одурманенных пропагандой россиянах.
Да и скандальный Богдан для них все равно не авторитетен, для них что-нибудь патриотическое скажет либо сам Зеленский, либо кто-то другой из его команды.
При этом и тем и другим придется в ближайшее время стать свидетелями новых уступок Путину со стороны Зеленского.
Сначала будет-таки осуществлено отведение сил в Золотом и Петровском, потом дойдет очередь и до особого статуса, амнистии, русского языка и тому подобного.
Протесты, конечно же, будут, но их постараются канализировать и маргинализировать, а фокус общественности будут переводить на "посадки старых коррупционеров" и достижения в виде возможного нового обмена пленными.
При этом, если условные 73%, даже если они в реальности сожмутся до 51% процента обычных обывателей, будут в целом удовлетворены "замирением России" по плану Богдана, с пути уступок Путину команда Зе сходить уже не станет.
Виталий ДЯЧЕНКО
, до анархії??? Влада не подобається? Так майте терпіння, як мали ті 73% виборців. Терпіли 5 років і ви терпіти повинні, або будете засуджені, Україна ще воює, ніхто ще не забув це?
тут-ты гнида сепарская точно не жилец.
Сколько он будут издеваться над украинцами?