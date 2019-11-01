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Все про:Стеценко Святослав (2) Сивохо (6)

 Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко

Волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" Святослав Стеценко заявив про те, що слова Сергія Сивоха про "войовничу меншість", яка хоче продовжувати війну - це свідчення того, що радник секретаря РНБО "цинічне промосковське брехло".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Стеценко зазначив: "Друган пана Зеленського пан Сивохо зневажливо висловився щодо "войовничої меншості" як за його оцінкою маргінального прошарку на користь нібито більшості, яка за мир з агресором і окупантом.

Він або тупий, або цинічне промосковське брехло, і я думаю, що мабуть друге.

Тому що протистояння йде не між "більшістю", яка "за мир" і меншістю, готовою воювати за свою землю і за незалежність своєї країни.

Більшість вона взагалі не має ніякого впливу на прийняття рішень, вона завжди і всюди йде туди, куди її ведуть. Хто сильніший, за тим і йде більшість.

Протистояння у нас між тими, для кого свобода і гідність є головними невід'ємно пов'язаними цінностями, і між тими, для кого такими головними цінностями є особистий успіх, власний комфорт і задоволення.

Пан Сивохо з других. Як і більшість зеленої команди. З тих, хто втече від безпосередньої загрози або стане на коліна, але не візьмуть зброю і не битимуться до кінця. З тих, хто використовує ту більшість як матеріал для себе, для свого успіху і добробуту. І в цьому він тотожний всім тим, хто в Україні правили до зелених.

Лише одного пан Сивохо і такі як він не враховують, того, що ми, стійка меншість, ніколи не схилимося під цих ділків, як не схилялися до них ні під Порошенка, ні під Авакова, ні під кого з попередників. І під Московію не схилимося ні за яких умов. Ми знаємо, що не завжди вирішують гроші і хуцпа, бувають часи, коли вирішують зброя, сміливість і честь.

Ми знаємо, що рабів до раю не пускають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На непідконтрольних територіях є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", - Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157402
 
   
 Топ коментарі
 
Вся эта Зелёная шобла-промосковское быдло.
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Сивоха рыговская блевота - вот в чём ответ.
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Правильно сказал. Живет этот кусок сала в Украине и украинцев ненавидит. Раздвоение сознания.Шизофрения. Сваливай, падло, в паРашу раз тебе страна не нравится и ее народ. Живет тут с рождения, а голова кацапским дерьмом забита до старости.
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У тебе його не має?
Буде!!! Якщо ти щось не зрозумів.
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В тебе ще геморою немає?
Так буде!
Президент є, Україна є, так що тобі треба??? Щоб нічого не було?
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Была в Нью Йорке пауза, между высадкой с корабля и автобусом в аэропрот...
Взял тачку -- поехал на Брайтон бич. ...выхожу себе, гуляю... -- два мужика сидят на лавочке, шпрехают по-русски, но с киевским суржиком. Познакомились, конечно! Браты родные!!! *)
От -- они мне всё про всё рассказали -- не зря сплавал за 8 штук, чёрти куда...
Теперь дружим -- Киевляне! *)
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Классно там -- Океан! ...и все по-русски говорят...*)
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При демократии все решает голосование, у кого больше голосов избирателей, тот и прав.
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Вот и отлично, давайте спросим у зелектората чей Крьім и Донбас)))
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Ты шо можешь знать за демократию, лукашист?
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А вот получит твой Трамп импичмент, тогда расскажу.
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Зебіли, це ваш вибір. І це лише початок. Далі буде.
Лахті мовчати!
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Помнится одно даунбасское дважды несудимое быдло уже верещало:"-Эти козлы мешают нам жить."Этой толстомордой Сивухе украинцы тоже мешают жить.
Слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве" - это слова "циничного промосковского брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 8279
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сивохо - это такое же существо, которое вспарывало "воинственному меньшенству" Рыбаку живот за украинский флаг
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Может Сивоха хороший КВНщик, но политика не сцена, где можно сморозить дурь и все дружно похлопают.
Политика єто судьба и жизнь нации и государства.
***** продать мир на его условиях любой дурак может, и строить из себя великого миротворца не обязательно.
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сивохин в принципе никто и ничто , это гуру для моники они с одного цеха клоунов и его высеры не стоят копейки , а вот по морде разок можно бы прилбжить
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Памятка сепару Сивохе и его дружкам сепарам :

Хотелось бы напомнить видному государственному деятелю Сивохо, что именно активное и воинственное меньшинство в любом государстве является движущей силой развития, именно это меньшинство первыми уходит воевать за свою страну, именно это меньшинство в традиционных демократиях всегда пользуется поддержкой большинства, которое прекрасно понимает, как стадо, охраняемое собаками, кого надо поддерживать и на кого можно положиться.
А большинство... Большинство всегда боится воевать. И на этот случай меньшинство придумало призыв, мобилизацию, заградительные отряды и расстрел за трусость. Исключительно в интересах самого большинства, которое только так может выжить и сохранить человеческое достоинство. Респект Юрию Касьянову.
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правильные слова.
кроме как не меньшинство придумало призыв, мобилизацию, заградительные отряды и расстрел за трусость.
это-креатив большинства,чтобы большинству спетлять при кипише.
меньшинство само берет в руки оружие и идет воевать.
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То что Сивохо оказался(?) «ватой» стало понятно из его «риторики» в начале его «политической карьеры»........
Удивляет то, что большинство это(!) поддерживает........
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карьэры политической ?? да это сепарское падло крутило песенки ого какие на радио пятница еще задолго до этого
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Просто лопух - ваш Сівохо. Не вартувало цитувати дурниці. Людина мислить на рівні дурниць.
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"Он или тупой, или циничное промосковское брехло, и я думаю, что второе"

А я думаю что два в одном...тупое и циничное промосковское брехло...
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Вернее я это точно знаю...не раз в жизни приходилось сталкиваться с этим козлом...
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Брайтон Киевский

@Jp85vHQAULqhbyl
Весь этот Зебизяний Зоопарк, на самом деле последствия отрицательной селекции имперской и советской власти по созданию легко управляемого быдла "гомо советикус". Заметно, что совок вонючий у Зебизян прет из всех щелей...
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ну что вы хотели от человека который всю жизнь просидел в квн?
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Зеленский, Сивуха и пр. лицедеи, ездили по Раше по корпоративам, выступали на днях рождения, на частных вечеринках где наверняка были и кокс и шлюхи... И все это снималось на видео для частных целей.
Представляю, какие тонны компромата на них есть в Раше...
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ну и какого же такого компромата ? Где-то бухали и чудили ? Даже если и есть такое, то это сущая фигня. Но они по крайней мере не воровали, а деньги зарабатывали своим трудом (пусть даже таким, но вполне честным на мой взгляд).

А вот твой Пеца - брехло и лицемер. Он на публике толкал пафосные патриотические речи, а сам втихаря набивал карманы со своими Свинарчуками
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А що треба було обов'язково вибирати Зе, щоб проти Пєці? У нас в 1 турі було 39 кандидатів...
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Поправте мене, якщо я щось пропустив: а хіба вже ми маємо судове рішення щодо "свинарчука"? Адже сьогодні була офіційна інформація "...Гладковський виграв перший суд...".
Отже, наразі 1:0 на користь "свинарчука".
І про "брехло і ліцемЄр".

блаЗЄнський, коли глумився з України був щирим? Чи брєхлом? А зараз? Тому, заткніть свою пельку, "адвокат-блаЗЄнського".
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Как Петя "набивал карманы" никто не смог пока нарыть - ни Беня, ни Пукин, ни Портнов. Никто.
А видео где Зе нюхает кокс а потом резвится со шлюхами, в компании русских олигархов, похоронило бы его навсегда.
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Не ну в чём-то он прав. Пока меньшинство ценою собственных жизней защищали Украину от захвата как минимум её половины, где-то по Кривой Рог включительно. Сивохо с большинством в это время ржали над шутками 95-го квартала.
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Каждая квакающая петропарашная особь притягивает в своё зловонное стадо новых неизуродованных интеллектом.
Запомните, твари брехливые: Зеленский - законноизбраный ПРЕЗИДЕНТ Украины и ни одна тварь безнаказанно не будет позволять себе борзость. а особенно угрозы по отношению к нему. На то есть закон, будете сидеть.
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Поцелуй портрет чувачка с ксивой презЕдента..и ложись зебобик спать...ты сильно перевозбудился...
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Правильно...и придет время все это зеленое стадо туда сядет...
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Не зря тебя зачислили в парашные квакеры ибо ты обыкновенный дурак...точно что "привет"...
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку...это радует..
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Який закон, івашка ?
Ти в своїх погрозах сам його порушуєш.
Де вас тілько таких олбодовів набирають...
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а че сам не сядешь, или скажешь ты все по закону все время делал
смотри сам не сядь по закону кармы )
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Сивохо это зеркальное отражение ЗЕкловуна и его подельников. Это как Жириновский на Рашке, оно просто озвучивает мысли своего хозяина. Шо у ЗЕкловуна на уме то у Сивохо на языке. ЗЕбил его специально для этого и посадил.
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У Києві провалився Майдан в підтримку капітуляції Зеленського!
Важлива інформація про те, що 1 листопада під антиукраїнським кублом, офісом ..резідента пройде мітинг ЗЕбілів в підтримку ...резидента капітулянта. Зазначалося, що нібито проплачених людей там не чекають. Так демонстранти - українофоби ЗЕбіли зібралися в 11 00 годин під ОП. А всього цей антиукраїнський мітинг капітулянтів тривав кілька годин, після чого нібито не проплачені люди розійшлися. Присутні відзначають, що там була лише жалюгідна купка продажних полусепаратістів навіть менше 200 чоловік, які тримали в руках плакати з безглуздими написами про Мир - капітуляцію, або які просто не мали сенсу. І порівнювати цей антиукраїнський майдан -шабаш в підтримку капітуляції проклятих продажних ЗЕбілів з десятками тисяч українських патріотів які не байдужі до долі Української держави яка під загрозую капітуляції, на марші .Ні капітуляції. немає ніякого сенсу.
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Тем, кто поддерживает Зеленского, некогда ходить на митинги - они работают, им семью кормить надо. И им за это не платят. Поэтому кто смог, тот и пришёл.
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зомБас також рАботал. Корміл всю Україну. Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 4138 Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 4138 Слова Сивоха про "войовничу меншість" - це слова "цинічного промосковського брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 4138
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домбассом потянуло - они тоже ныли "Донбассу некогда майданить - Донбасс работает".
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Сивохо вообще-то всё правильно сказал - воинствующее меньшинство. Очень показателен недавний случай в Тернополе - даже там нашли всего 200 агрессивных свиноботов, которые шо-то там тявкали на Зеленского. Остальных жителей явно всё устраивает.
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решта просто не знали що воно приїде.
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Просто цаповий манкурт, як й більшисть зє дятлів...
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Сивохо выступал в московском КВНе и потому должен быть для нас авторитетом ?
Может, есть более достойные люди ?
Всё о чём он мечтает - новые заработки в Московии.
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Глава Офиса президента Андрей Богдан наконец-то попытался внятно объяснить, как именно новая украинская власть намерена строить отношения с Российской Федерацией. Получилось весьма по-евангельски, в духе непротивления агрессору

В своем последнем интервью главе Офиса президента, разумеется, пришлось отвечать на вопросы об обмене пленными, формуле Штайнмайера, отводе войск и других уступках России, вызвавших столь бурную реакцию общества.

И надо сказать, ответ Богдана получился достаточно обстоятельным, более того, его спич претендует на то, чтобы считаться некой стратегией новой власти в отношении страны-агрессора.

Итак, как же, по мнению начальника президентской канцелярии, выстраивается политика относительно России и на какой результат в команде Зеленского рассчитывают?

Здесь все более-менее просто. И обменом пленными, и согласившись на формулу Штайнмайера, и другими уступками власть сейчас "и для Украины, и для внешнего мира" демонстрирует "движение к миру".

"И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается обществом даже внутри России, - продолжил Богдан.

- И вообще, нужно понимать, наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международное сообщество. Она рассчитана на граждан России".

Далее Богдан пустился в рассуждения о том, что для того, чтобы в вопросе достижения мира что-то изменилось, "нужно переключаться на ментальность россиян". Которые, уверен Богдан, из-за российских СМИ "накручены очень враждебно к Украине, они считают нас какой-то негативной нацией, националистами".

И в позиции, продолжил свою логику Богдан, "когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?".

Далее, судя по всему, по логике Богдана, Владимир Путин будет вынужден под давлением российского народа отступить из Украины.

То есть Зеленский, подставляя агрессору щеку, убедит россиян, что украинцы не какие-то злобные бандеровцы и фашисты, а вполне адекватные и, главное, мирные люди, а россияне, в свою очередь, объяснят своему президенту, что воевать с братским народом как-то нехорошо получается.

Глядишь, еще и Крым уговорят вернуть.

Вот такой получается простой и гениальный план по умиротворению агрессора.

Говорить, что этот план чудовищно наивен, и указывать его внутреннюю нелогичность как-то совсем уж неловко. Тем более что вся карьера Богдана, и прошлая и нынешняя, не дает нам сомневаться в том, что нынешний глава Офиса президента далеко не наивен и совсем не глуп.

Обратим лишь внимание на несколько аспектов риторики Богдана. Все сказанное им очень уж напоминает несколько подзабытую логику пророссийских политиков "помаранчевого" периода.

Когда-то нынешний формальный лидер медведчуковской ОПЗЖ Юрий Бойко с рекламного ролика, обращаясь к команде президента Ющенко, утверждал: "Это не Россия отключила нам газ, это вы не смогли с ней договориться".

Сегодня Богдан говорит все то же самое, только вместо газа - война, да еще в формулу, где "Россия - братская страна", добавлен "плохой Путин".

А еще риторика Богдана - это зеркальное отображение типичной риторики россиян, для которых украинцы - один народ, за исключением узкой прослойки "бандеровцев", "националистов" и "русофобов", которые, разумеется, полные отморозки и неадекваты.

И для полного единения и братства с Украиной России достаточно лишь помочь "адекватным украинцам" отобрать власть у "неадекватных бандеровцев". В последние годы даже слово было красивое придумано путем добавления префикса "адек" к оскорбительному прозвищу русских шовинистов "вaтник".

Именно клеймо "неадеквата" российская пропаганда вешала в свое время и на Ющенко, и на Порошенко. Что же до Януковича, то пока он готовил ассоциацию с ЕС, то его адекватность была под сомнением, а когда начал делать то, что нравилось Кремлю, то тут же был возвращен в категорию адекватных и нормальных.

Зеленский сегодня для Кремля в некотором смысле в положении Януковича, то есть его "адекватность" с точки зрения россиян пока сомнительна. И хотя в Москве сегодня не слишком скрывают своего пренебрежения к нынешнему украинскому президенту-кавээнщику, там все еще рассчитывают на его возможную "адекватность".

Однако вернемся к Богдану и его плану умиротворения агрессора. На кого же рассчитана вся эта наивная логическая конструкция?

С одной стороны, это можно воспринимать как некий сигнал "за поребрик", Украина, дескать, готова быть "адекватной" для Москвы, то есть готова идти на новые уступки ради мира. Однако это, конечно же, далеко не самое главное.

В первую очередь объяснение Богдана направлено на собственного избирателя. Недаром глава Офиса президента все в том же интервью не единожды заострял внимание на том, что самое главное для команды Зе - это социология.

Дескать, у Зеленского готовы делать то, чего хочет народ, даже если последствия этих действий могут оказаться разрушительными. Последнее, как свято уверен Богдан, народ Зеленскому скорее простит, чем задержки с незамедлительным исполнением воли народа.

Похоже, Богдан все еще свято верит в 73% Зеленского, которые больше всего хотят мира и не слишком готовы думать о том, чем за этот мир придется заплатить.

Для этой категории избирателей, равно как и для собранного Зеленским пророссийского электората Партии регионов, объяснение Богдана более чем удовлетворит.

Ну а та часть избирателей Зеленского, которая все еще остается на патриотических позициях, должна удовлетвориться рассказами о "плохом Путине" при хороших, но одурманенных пропагандой россиянах.

Да и скандальный Богдан для них все равно не авторитетен, для них что-нибудь патриотическое скажет либо сам Зеленский, либо кто-то другой из его команды.

При этом и тем и другим придется в ближайшее время стать свидетелями новых уступок Путину со стороны Зеленского.

Сначала будет-таки осуществлено отведение сил в Золотом и Петровском, потом дойдет очередь и до особого статуса, амнистии, русского языка и тому подобного.

Протесты, конечно же, будут, но их постараются канализировать и маргинализировать, а фокус общественности будут переводить на "посадки старых коррупционеров" и достижения в виде возможного нового обмена пленными.

При этом, если условные 73%, даже если они в реальности сожмутся до 51% процента обычных обывателей, будут в целом удовлетворены "замирением России" по плану Богдана, с пути уступок Путину команда Зе сходить уже не станет.

Виталий ДЯЧЕНКО
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До чого веде вся ця ...
, до анархії??? Влада не подобається? Так майте терпіння, як мали ті 73% виборців. Терпіли 5 років і ви терпіти повинні, або будете засуджені, Україна ще воює, ніхто ще не забув це?
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Можно кзнать, что же те 73% "терпІли 5 рокІв"?
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Вас кацапів терпіли і вашого тріпло кремлівського теж 5 років.
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как вообще клоуна этого про-сепарского можно было назначить на такую должность !!!!!
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будьоновец сівьій умельій служака, еГо блаґародию @рузькая$рака.
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с какого-то хйла недалёкий Сивый мерин мощно ссыкнул против ветра.. зекомандА живёт одним днём, как животные, чтобы потом позычать у Сирка очі и долго бегать огородами
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Оно спохмелья сделало соцопрос у тянущих колбасу из Украины к себе в ДЫРЫ и дало Зеленскому надежду на поднятия падающего рейтинга - блин команда РНБО , даже при Яныка до такого не опускались...
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я знову ж, в 3057-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Всё хорошо,всё замечательно...но кто нибудь может вправить челюсть этому хряку?..что бы рот открывался в обратную сторону.
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на счет сивухи так я скажу. сколько рыгоанального дамбасянена не корми он все равно про мыролюбство блеет.
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сивоха,беги.там тебя максимум на подвал определят.
тут-ты гнида сепарская точно не жилец.
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Посмотрите вообще на лица этих Богданов, Яременко, Сивох, Коломойских....неужели ничего не понятно?
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Фильтр пора ставить на мерзопакостных из-за поребрика.
Сколько он будут издеваться над украинцами?
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