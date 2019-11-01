 Прикордонники затримали в зоні ООС турка, який вербував дівчат для секс-індустрії за кордоном. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
В інформації зазначається: "Оперативні підрозділи Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил продовжують боротьбу з протиправною діяльністю осіб в зоні відповідальності. Цього разу, на одному з блокпостів на виїзді з Маріуполя, було зірвано план громадянина Туреччини, згідно з яким він рухався з міста після пошуку нових жертв торгівлі людьми. У ході спецоперації його було затримано з двома громадянками України, яких він збирався вивезти з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном – в країнах Європейського Союзу.
Під час проведення оперативних дій було з’ясовано причетність даної особи до протиправної діяльності, пов'язаної із торгівлею людьми. 45-річний громадянин Туреччини здійснював вербування громадянок України для подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.
Чоловік знаходив дівчат та жінок, які перебували в складному матеріальному становищі, через соціальні мережі методом переконань втягував їх в сексіндустрію в одній з країн Західної Європи.
По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування громадян України.
Наразі іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває".
Хто їй громадянство ліквідовував?
лєнке пора вже пенсію нарахувати по "патерекармільца"
Жена Моторолы жила по украденному на войне украинскому паспорту
https://www.mk.ru/incident/2016/10/24/zhena-motoroly-zhila-po-ukradennomu-na-voyne-ukrainskomu-pasportu.html
Скоро вам малоросам ЗЕбілам закони писатиме, перша рехворма буде - заборона ліфтів!
А там як піде!
Після "виборів" Лєначку будемо слухати ще й у ВР.. Головне що наступає "мир"!
Так малоросе?
Майбутній депутат Верховної Ради від фракції ЗЕбілів
«бланк паспорта с указанной серией и номером числится похищенным по времен оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями».
Объясняю на пальцах, есть всего три пути развития человечечкого общества (3, Карл!).
1 Революция
2 Эволюция
3 Сам гугли, хотя тебя это не понравится, когда узнаешь результат.
Ты какой предпочитаешь?
а на счёт Квислинг - это мнение опять же сруских дуриков, лично я не считаю Бандеру коллаборационистом Украины или Власова рассеики - они были за свою страну, чтоб идокомунисты подохли как мухи, но увы, не получилось.
Также я считаю наших легионеров героями, которые боролись против красной чумы.
ещё есть скрепные вопросы?
Lettische SS-Freiwilligen-Legion
Но, видишь, всё ровно - мы свободны и руцкие проиграли, игра в долгую.
просмотри и выступление Маврика Вулфсона на съезде того кпсс, после чего 200-ии пуго сказал - Вы только что уничтожили ссср. Но как говорил, я не против - чешите своё самолюбие.
но по руски наверно маловата будет, тем кто владеет только сруским - ограничены в мировоззрение из за не знания других языков
а Маврик отважился сказать о них в открытую и сделал это не где-нибудь, а на официальном мероприятии - пленуме", - напомнил Петерс присутствующим. "И я помню, как в перерыве к нему подошел первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуго и сказал: "Ты только что убил Советскую Латвию" - и конце концов подох совок а перед тем подохла "советская латвия" и возродилась Латвия.
например Литва 1990. г 11 март
Эстония 1990г. 8 мая
Латвия 1990г. 4 мая
- о каком 1991 ты лепишь, ты в какой дыре жил?
че гос-во должно взрослым людям или женщинам чет запрещать-то?
эти.... б*же, андреи и бобданы вроде чет там кукарекали о "либертарианстве"?(смешно было, это да), так пусть делают свободу, по чуть-чуть то.
все нормальные мужики практически без исключения пользуются доступными тьолочками
а потом ругаем сутенеров и в слово "проститутка" вкладываем негативный смысл... точно херня