 Прикордонники затримали в зоні ООС турка, який вербував дівчат для секс-індустрії за кордоном. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

В інформації зазначається: "Оперативні підрозділи Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил продовжують боротьбу з протиправною діяльністю осіб в зоні відповідальності. Цього разу, на одному з блокпостів на виїзді з Маріуполя, було зірвано план громадянина Туреччини, згідно з яким він рухався з міста після пошуку нових жертв торгівлі людьми. У ході спецоперації його було затримано з двома громадянками України, яких він збирався вивезти з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном – в країнах Європейського Союзу.

Під час проведення оперативних дій було з’ясовано причетність даної особи до протиправної діяльності, пов'язаної із торгівлею людьми. 45-річний громадянин Туреччини здійснював вербування громадянок України для подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.

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Чоловік знаходив дівчат та жінок, які перебували в складному матеріальному становищі, через соціальні мережі методом переконань втягував їх в сексіндустрію в одній з країн Західної Європи.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування громадян України.

Наразі іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває".