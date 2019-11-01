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Все про:проституція (91) секс (77) торгівля людьми (126)

 Прикордонники затримали в зоні ООС турка, який вербував дівчат для секс-індустрії за кордоном. ФОТО

В районі проведення ООС прикордонники затримали громадянина Туреччини, який вербував жінок для надання інтимних послуг за кордоном

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

В інформації зазначається: "Оперативні підрозділи Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил продовжують боротьбу з протиправною діяльністю осіб в зоні відповідальності. Цього разу, на одному з блокпостів на виїзді з Маріуполя, було зірвано план громадянина Туреччини, згідно з яким він рухався з міста після пошуку нових жертв торгівлі людьми. У ході спецоперації його було затримано з двома громадянками України, яких він збирався вивезти з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном – в країнах Європейського Союзу.

Під час проведення оперативних дій було з’ясовано причетність даної особи до протиправної діяльності, пов'язаної із торгівлею людьми. 45-річний громадянин Туреччини здійснював вербування громадянок України для подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.

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Чоловік знаходив дівчат та жінок, які перебували в складному матеріальному становищі, через соціальні мережі методом переконань втягував їх в сексіндустрію в одній з країн Західної Європи.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування громадян України.
Наразі іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває".

Прикордонники затримали в зоні ООС турка, який вербував дівчат для секс-індустрії за кордоном 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157401
 
 
 Топ коментарі
 
Оказывается на этом можно и заработать, не только просрать...
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 3747
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бот если не сбрешет, то похлёбки не получит..тот паспорт на фото в статье от 2016 года..плохо лахта трудитесь..

Жена Моторолы жила по украденному на войне украинскому паспорту
https://www.mk.ru/incident/2016/10/24/zhena-motoroly-zhila-po-ukradennomu-na-voyne-ukrainskomu-pasportu.html
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 9048
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Лена "Каністра" - вдова "Мотороли" (Арсена Павлова). Вже з українськими "документами"..

Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 8013
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а это ваш новый паспорт или старого образца
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6 травня 2014 року у Слов'янському відділі ГУДМС України в Донецькій області четверо озброєних членів НЗФ "ДНР" під загрозою застосування зброї примусили начальника відділу видати чисті бланки паспортів в кількості 160 штук. Ось один із вкрадених бланків і "знайшовся", в якому намалювали те, що захотіли.
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Так зачем ты зраду раздуваешь? Только подтверждаешь, шо все соевые это провокаторы
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ЗЕбіл у чому зрада?
Хто їй громадянство ліквідовував?

лєнке пора вже пенсію нарахувати по "патерекармільца"
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ну, явно не айди карта) А так, стандартная книжка....но подделку можно сразу заподозрить. На фото, правый верхний угол, незаметно оттиска печати. Да и почерк))) Походу, паспортный стол был пьяный или сам владелец паспорта и писал))
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бот если не сбрешет, то похлёбки не получит..тот паспорт на фото в статье от 2016 года..плохо лахта трудитесь..

Жена Моторолы жила по украденному на войне украинскому паспорту
https://www.mk.ru/incident/2016/10/24/zhena-motoroly-zhila-po-ukradennomu-na-voyne-ukrainskomu-pasportu.html
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 9048
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Майбутній депутат від слуги народу

Скоро вам малоросам ЗЕбілам закони писатиме, перша рехворма буде - заборона ліфтів!
А там як піде!
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Шо, ботику, облом вийшов..? така гарна новина про чергову зраду, але дуже застаріла.. Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 8841
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Малоросе, саме в чому облом вийшов..?
Після "виборів" Лєначку будемо слухати ще й у ВР.. Головне що наступає "мир"!

Так малоросе?
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м-а-л-о-р-о-с-е..ти диви воно навіть кличний відмінок..
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тогда это старого образца а не биометрический, тогда это не опасно. Кстати, кто то знает, где теперь эта канистра, чем дышит - возможно что слюнила к любимо пирдёнишю.
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Вона у кадровому резерві ПСН

Майбутній депутат Верховної Ради від фракції ЗЕбілів
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підпис безграмотної людини яка в руках більше тримала член ніж ручку Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 7340
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Всё нормально..
«бланк паспорта с указанной серией и номером числится похищенным по времен оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями».
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Хм..невже комусь рабиня досталася? От повезло чуваку...
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Монику Зеленски хорошо бы... Украине нужна валюта.
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Не поедет. Она у Бени на содержании.
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Давай тебя в мочеполовое рабство продадим?У Зеленского хоть хватило мозгов провести избирательную компанию и выиграть, а ты кто?Cum-fed swapper?
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да, выиграть хватило (спасибо добрым людям, подсказали, научили как брехать), а дальше что? перестать стрелять? инвесторы айда все в Украину? даешь расширение базы налогообложения? вот что конкретно? лично я до сих пор так ничего от Зеленского и не услышал. он же по ситуации выражается. фрау Меркель он жужжит про евроинтеграцию, Трампу про то, что согласен на 1000% с ним по поводу того что ЕС мало денег Украине выделяет. он сперва заявлял, что будет люстрация чиновников предыдущей власти, а потом "забыл" об этом. трепло ваш Зеленский. быдло и трепло. но если вам нравится за ним разгребать, вольному - воля...
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Разгребать всё равно кому-то за кем-то придётся
Объясняю на пальцах, есть всего три пути развития человечечкого общества (3, Карл!).
1 Революция
2 Эволюция
3 Сам гугли, хотя тебя это не понравится, когда узнаешь результат.
Ты какой предпочитаешь?
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лично я предпочитаю эволюцию. но, с Зеленским это не эволюция и не революция, а профанация и популизм. ты за политику Зеленского? я - против.
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Именно эволюция и происходит. Вместо гадёныша Свинарчука-не самый компетентный Сивохо. Именно так, помалу-полегоньку.
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ух ты! а со Свинарчуком что же произошло? сидит или в бегах? я помню как его грязью поливали. так что же?
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Дело не в том, что стало со Свинарчуком-Гладковским. Вся фича в том, как дальше процесс политэволюциии пойдёт. Вот смотри: сейчас почти любого возьми и назначь, и сразу те же Схемы: это человек Пинчика-Коломойского-Ахметова и т.л. Есть у тебя какие варианты по этому поводу?
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т.е. со Свинарчуком вы обгадились. я верно понял? обвинения в его адрес были обоснованы? да или нет?
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Погоди. Давай уточним, что значит вы?Я это я, можно сказать обыватель. Я в суд на него не подавал и так далее, сам понимаешь. Про обоснованность обвинений в его адрес: опять же, не я подумаю, а государство, разве не так?
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обвинения были обоснованы? да или нет?
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Погоди, я запутался малость (поскольку ещё учавствтую в сраче на цензоре в ФБ) Давай определимся: чьи обвинения и в чей адрес (дабы не было разночтений)?
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обвинения сторонников Зеленского в адрес Свинарчука. или ты не понял кого гаденышем назвал? итак, прекрати крутиться и скажи прямо обвинения были обоснованы? да или нет?
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Он не проводил избирательную кампанию, её ему тупо купили, а самому ему велели заткнуться и спрятаться куда подальше
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Наташ искал, там их достаточно, не все конечно, но больше чем в остальной Украине.
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я не против, наши для нас а ваши наташи для всех кому не лень.
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Во-первых не наши, Наташи это у русни. И второе, ваше "Квислинг" стало куда как более нарицательным, чем "Наташа". Символ коллаборационизма.
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во первых о руцких и писал, но коль ты отозвался, то это не мой прокол.

а на счёт Квислинг - это мнение опять же сруских дуриков, лично я не считаю Бандеру коллаборационистом Украины или Власова рассеики - они были за свою страну, чтоб идокомунисты подохли как мухи, но увы, не получилось.
Также я считаю наших легионеров героями, которые боролись против красной чумы.
ещё есть скрепные вопросы?
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Сложно понять о чём ты, но всё же один вопрос интересует: ваши легионеры это кто вообще?
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вафен СС 15 и 19 дивизии, те кто остались в Латвии, Курляндском котле (я именно родом с этого региона или как друг с другой стороны Латвии сказал, да всё таки Курляндскии котел оставил в тебя свой след)
Lettische SS-Freiwilligen-Legion
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счёт 1 наш погибшии против 23 сруских и только потому что оружие у немцeв было довольно поганое, перегревались а сруские всё шли и шли.
Но, видишь, всё ровно - мы свободны и руцкие проиграли, игра в долгую.
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завтра поподробнее погуглю, что ж там за дивизии и вообще вас и дас там происходило. А вы не победили, просто ссср гигнулась и вы стали свободны. Ваша ли это заслуга?В чём-то да, но в целом, полагаю,-нет.
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аха ссср упало в нокдауне потом сдохло, но мы не выиграли, аха, чеши своё самолюбие, мне же не жаль.

просмотри и выступление Маврика Вулфсона на съезде того кпсс, после чего 200-ии пуго сказал - Вы только что уничтожили ссср. Но как говорил, я не против - чешите своё самолюбие.
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конечно, но прочти источники, просмотри в ютубе, там много хроник выставлено для просмотра.
но по руски наверно маловата будет, тем кто владеет только сруским - ограничены в мировоззрение из за не знания других языков
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Знал бы ты сколько я пакости каждый день читаю, от Сурка до Кунгурыча.
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ой да, тот дохлый пуго сказал чуть по другому, но результат тот же, с этого и пошло:
а Маврик отважился сказать о них в открытую и сделал это не где-нибудь, а на официальном мероприятии - пленуме", - напомнил Петерс присутствующим. "И я помню, как в перерыве к нему подошел первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуго и сказал: "Ты только что убил Советскую Латвию" - и конце концов подох совок а перед тем подохла "советская латвия" и возродилась Латвия.
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кстати 18. ноября день рождение свободной Латвии, 101 годовщина.
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Ой да брось. "Забил снаряд я в пушку Пуго....". Не он это всё сотворил а ВСЕОБЩИЙ развал совка ПОЗВОЛИЛ ему это. Следствие и причина, понимаешь?Ваше счастье, что вы смогли, потому что там было не до того. А мы, пять лет назад вырываемся с потом и кровью, в отличие от вас.
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видишь, не знаешь - у нас тоже лилась кровь, слава Богу меньше чем у вас.
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Вы, по сравнению с нами, так себе. Рашка вас, все три республики прихапила, глазом не моргнув, и до 91 года болт с прибором клала на все эти "непризнание Америкой аннекси прибалтийский республик.А с 91, когда эсесесер как старый импотент не смогла обеспечивать ваше нахождение внутри неё, то вы и вырвались. Но вы не были первыми, почитай что там Ельцын изекал в этот период, первой вышла именно рашка из всего это бедлама."
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не ну точно ты скрепно мыслишь, видишь ли, именно чуть до пришлось мне побыть в са, так вот там процентов 70 было не руских и они тоже хотели жить свободно в своих странах - разшевели то и тогда бы понеслось 10 против 90% . хотя зря рассказываю - верь руцким скрепаносцам и счастья придёт.от куда вышла рашка первой и в каком году, да только не забудь посмотреть когда страны Балтии объявили о востанавление не зависимости - читай, сравнивай цифры - цифры не врут.

например Литва 1990. г 11 март
Эстония 1990г. 8 мая
Латвия 1990г. 4 мая
- о каком 1991 ты лепишь, ты в какой дыре жил?
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Надо было его в плен не брать, а то наши продажные судьи (какой хер они наши?) выпустят его под смешной залог и он через 3 часа будет в Турции дули правоохранительной системе быдло-элиты грабящей Украину крутить.
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Ну если не шахрай - скатертью дорожка.

че гос-во должно взрослым людям или женщинам чет запрещать-то?
эти.... б*же, андреи и бобданы вроде чет там кукарекали о "либертарианстве"?(смешно было, это да), так пусть делают свободу, по чуть-чуть то.
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Оказывается на этом можно и заработать, не только просрать...
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 3747
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Какой сюрприз вас ждет до конца года? https://www.youtube.com/watch?v=1tFQmW-3a6k&feature=youtu.be
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здаётся мне этот турок не раз ставил дамбас на колени...
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а почему сорваны планы турка? Скорее, у шалав, сорвался вечный круиз по борделям. Он же, не силой их волок, темной ночью, через гос.границу.
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вроде бы правильно, но все же херня какая то
все нормальные мужики практически без исключения пользуются доступными тьолочками
а потом ругаем сутенеров и в слово "проститутка" вкладываем негативный смысл... точно херня
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обычно, работодатель не приветствует общение с тёлочками в рабочее время. этого козла просто зашкалило от безнаказанности. вот из него козла отпущения и сделают. публика жаждет крови, а обещаных посадок все нет и нет...
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Я не понимаю, почему государствА так берегут своих ******? наверно что бы сдавать их туземцам под видом жен, что бы потом те вытягивали все деньги с этих туземцев на свои хотелки?
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