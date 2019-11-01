 В Одесі співробітник СБУ упіймався на вимаганні 35 тис. грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що співробітник СБУ разом зі спільником вимагали понад 35 тис. гривень від місцевої мешканки за сприяння в поверненні автомобіля, вилученого співробітниками поліції, і гарантували нібито невтручання правоохоронців в її підприємницьку діяльність.

Співробітники СБУ задокументували перерахування на банківську картку спільника авансу в розмірі більш ніж 15 тис. гривень. Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження, відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

Обом підозрюваним оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 190 (шахрайство) і 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.