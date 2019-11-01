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Все про:Львів (1120) Порошенко (9838) госпіталізація (65)

 Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі

П'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з пораненими українськими воїнами та колективом Львівського військового госпіталю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко відвідав захисників, що проходять реабілітацію. Героїчна цілодобова праця колективу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону відома всій Україні. Я не раз чув на фронті слова подяки лікарям. Не так давно до наших спеціалістів приєдналися канадські медики, щоб консультувати тих, хто проводить операції найскладнішим пацієнтам з фронту.

Щасливий сьогодні провідати наших захисників. Радий, що вони сповнені сил та оптимізму. Це, як кажуть лікарі, – запорука скорішого одужання. Говорили з хлопцями про розведення військ. Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, яку наші бійці захищають ціною життя та здоров'я.

Низько вклоняюся воїнам, що зберегли Україну. Та щиро вдячний українським лікарям, які піклуються про наших Героїв".

Читайте також: Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157397
 
   
 Топ коментарі
 
Свын, уймись не позорься!
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Зелька би не ризикнув до них навіть наблизитись
Одужання хлопцям. Теперішня влада намагається деморалізувати армію.
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Шо мешает ЗЕбубачке сливать землю Украины сепарам? Ты недоволен??
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Фигня. Ющ обещал 3 млн рабочих мест?И?Зеля виноват?
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ЗЕбилы на такие посты обычно не отвечают.
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Правда?А я вот взял и ответил, правда не совсем так, как иные шоколадные мурлопотамы ожидали
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Господи, ну какое же ты дурачьё....Тебе ещё таварсч майор не объяснил про госдолг тех же США?
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А клоун вам вообще ничего не обещал так шо будешь брать пример с кацабских медведей и сосать лапу.
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А что он мог мне обещать?З/п в 4 тыс.убитых енотов?Каждой женщине-мужчину, каждому мужчине-бутылку?Рай Божий на земле?Ну что?
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А ты что получил ? Мужчину или бутылку ?
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Ото Разумков Столтенбергу невипадково на двері вказав, замість потиснути руку
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Ну зрозуміло, бо ж, Разумков проти НАТО.
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5 тыс неофициально убитых на майдане чекистами самой террористической страны в мире(китай на своей площади расстрелял танками только тысячу), которая убила больше людей в мире и их войсками, которые убили до 50 тысяч на востоке, черти из под шконки зеленского не имеют права учить как разговаривать федыне и зверобой. Причем дрыща, которые не может терпеть каждый день убитых на фронте, и который готовый отсосать у ***** лишь бы не стреляли.
Чтобы иметь право на равных с ними разговаривать зе должен доказать это еще большими самопожертвованиями.
Если какая-то шафка из его партии дураков будет что-то по судам тягать или подписи собирать, то они должныответить так же, как люди стояли на майдане и на востоке.То есть часть из должна сдохнуть, чтобы иметь право на равных разговаривать, они тоже должны пройти огонь и воду.Но они сссыкливые, дрыщи, оно даже отдать приказ не может к наступлению. В подушку плачет и мамочку слушает, которая просит его закончить войну с самым большим террористом в мире и который украл у кацапов более 10 трлн$,скупая всех президентов по миру.Сравните какой разброс между обосраными дрыщами партии дураков и самой отбитой в мире нацией, которая противостоит самому кровавому сатане мира и убийце, причем воины успешно в тапочках выстояли без армии, и после 5 лет парашка совмесно с санкциями уже копытцами шатается. Где другие в ес(германия, франция) и азии уже давно подчинились и забились под шконки.И эти твари что-то будут указывать и кого-то учить?Когда все защищали, они подпевали агрессору и обсирали эту нацию, ожидая прихода агрессора.С расчетом чтобы парашники их с говнокварталом пускали в парашку после президенства. За это ожидание они все вообще должны быть зачищены под ноль.Но им дали даже в президенты. Может это была ошибка?Ублюдка н.тищенка, который что-то там обещал поймать и в трусах на передовую под 120 мины пусть посрет дня так 3-4. Если ***** не закроет, то убить его нах.

Сильный президент нужен только путину, чтобы загнуть украину в рог.Потому что конституцию и демократию он переподчинил полностью под себя и ходит трясет своим гавном "согласно конституции", то есть согласно велению *****.Согласно конституции садит за лайк и перепост.Констиционщик лживый.
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И головне - оживуть загиблі в котлах. І снаряди назад на склади повернуться.
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А Коломойский каким боком до Иловайского котла. Это два урода: порох и *****, виноваты в гибели наших бойцов.
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А хто туди Семенченка заслав? Чи Семен Муженку підпорядковувався
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https://site.ua/skitalec/8982/
«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда.»
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Читайте " Илловайск и гасконцы" Шапошникова. Там все подробно описано от очевидца. Корбан проплатил добробатам и послал их в Илловайск на убой, что бы Путин принудил Порошенка подписать первый Минск.
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Лучше за него, чем за это свинорылое ***..ще.
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хоть и не совсем в тему, но все равно в тему: Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 8899
Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 4653
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Мы сами не местные, пришли вас убить, вспоможите чем можете...
Хорошая картинка, но ее быстро сносят. Это точки трансграничных обстрелов с территории России в 2014 году. Начало "гражданской войны". Масштаб дает понимание дистанции, на которую летит российское оружие.
Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 9551

Можно и дальше, но такое оружие ******* дорого стоит, и его в России немного, как все, у чего "анало говнет". Типа девяносто единиц тактических ракет - это хорошо, но мало. Столько один-два американских фрегата УРО томагавков отбрасывают за один залп. А у раков - это вообще на всю страну столько на арсеналах. Мультики они могут рисовать, но благодаря нашим союзникам ГШ знает - сколько у них там чего и где.
Соответственно, насыпать надо из чего-то дешевого, у чего говнет анал есть даже у эфиопов, папуасов и прочих "луганских шахтеров".

А для этого оккупантам надо передвинуть фронт вглубь нашей страны, чтобы подкатить свой ржавый хлам еще ближе. Год за годом, в день по метру наши воины отодвигали периметр, чтобы сделать нервные, двигательные и жизненно важные узлы Нени недосягаемыми для обстрела агрессора. Шестьсот метров за полгода в Песках - это спокойствие Селидово, в Широкино - спокойный сон Мариуполя. Одна посадка - гектар окруженный лесом - бралась как сталинград.

Вошка это все подарил агрессору. А ****, он теперь богатый. Вчера он на корпоративах зарабатывал, а сегодня осознал, что цар. Кемска волость? - Та бери *****! Танцуют все! Требую продолжения банкета!

Раки с удовольствием дотянут свои стволы и трубы к следующему пределу поражения. Ну и потом естественно будет - а этонемы, а докаж, а ихтамнет. Вошка будет сокрушаться, вытирая с носа кокаин, а с ********* чорную икру по 56 гривен за килограм.

Так вот, для окончательного понимания ситуации, наш говнокомандующий кавээнщик, любимец российской публики, уклонист и оффшорщик с бизнесом в России, просто приказал войскам, попавшим под его командование, стать к стенке под расстрел. И не шевелиться, пока не попадут. А если промахнутся, то ждать пока враги перезарядят и стрельнут еще раз.

Поэтому я желаю всем, кто за него голосовал, такой же участи. Армия - часть народа. Если армию избивают враги по капризу зеленой ботвы - зеленая ботва обязана разделить ее участь. И не ******* при этом, что дом сгорел, работы нет, жрать нечего и семью снарядом накрыло.

Не надо звонить в скорую, полицию и пожарным. Звоните в КВН.(с)
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ви так хвилюєтесь за здачу нашої землі і разом з цим збираєтесь її розпродати іноземцям. Тобто задаром не можна, а за гроші з задоволенням? А після продажу за що будуть воювати наші воїни? За землю, яке буде легально належати іноземцям? І вам, Петро Олексійович, немалий шмат перепаде. А за що воїни - за 10 соток?
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Шо там Андруша Білецький, надалі з порошенком "ні капітуляції"
ВР направила листа в Конгресс США по Азову.
Не підписалися під зверненням ПЕС та ОПЗЖ ,совпадєніє,а ви й надалі підігруйте кремлівським агентам
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Андруша, перед виборами їздив разом з шаріївцями за Порошенком, і вони разом кричали: «Кого угодно, только нє Порошенко !!! Позор марадьору !!!!».
Как прізивал Путін.
Совпадєніє?
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США признали Авакова и всю его солнцевскую банду Азов, МВД, Нац. дружины бандитами. Сейчас в США идет депортация всех, кто служил в полиции Авакова.
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Цікаво...
Чим так Аваков "проштрафився" перед Держдепом"... ))
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Можливо Держдеп нарешті зрозумів,що Аваков зараз -один з наймасштабніших факторів СИСТЕМНОЇ корупції ,що залишився в Україні..Тому вдарив по його персональних"силовиках".Нехай "Азов " не ображається -і по ньому "рикошетом"...

Рахунки Бєні заарештовані...
Порошенком займаються наші силовики..
"Команда Бариги" на місцях помаленьку "перетрахивается".. )
Ахмєта мочить Бєня..

Тобто ВСЕ йде нормально..
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СОгласен , это прям как баба Юля всплывает на каждых выборах, и сливая их заплывает обратно.
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Петя нашим воинам оружие запирал по ящикам, что бы не стреляли. Зеля просто отводит. Два сапога пара. Обосранные полководцы.
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Порося -- агент Пуйла. Этот друг Медведчука, делает всё на пользу кремлю. Пять лет делил нас на разных украинцев, по мове, вире, компасу, выбору. В общем делал всё то, что так выгодно рашке в её желании оторвать от Украины как можно больше и судя по провокациям, это юг страны. Боты целыми днями строчат про малоросов, про Зелебобиков, про бурную нетерпимость по малейшим отличиям, а вот теперь, он пытается сорвать прекращение войны. Но слава богу, результатов эта деятельность не приносит, у нас уже иммунитет к порохоботам.
Порося должен сидеть! Слава Украине!
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П'ятничне алкозагострення у бариги триває........ Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 7278
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Это так же как у ЗЕнаркомана ежедневная кокаиновая ломка??
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Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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Тут отдельные ЗЕбилы говорили шо Порошенко увеличил состояние аж в 86 раз, шо он украл 100 миллиардов, это при том шо весь полностью бюджет 30 ярдов. Но если ненавистного баригу мародёра мудрый 73% Зебилонарит оторвал от корыта, то по идее сейчас без барыги бабла должно стать немерянно. Не пойму где это бабло и кто сейчас ворует????
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народ не плюйте тут один на одного..... погугліть чого, як, куди і хто (підписав умови розведення) домовився про розведення військ в 2016 році
+ чого з того часу не було обміну полоненими і зустрічей "нормандської четвірки"......

16:01 07/10/2016
Маріупольський напрямок
Сьогодні вранці, об 11 годині, успішно відбулося розведення сил і засобів українських військ та загонів противника в районі Богданівки та Петрівського. Сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь обладнані позиції. https://youtu.be/nwI21tMs_uk
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Следующим в наручниках в ВР может оказатся он, а ему по херу смотрю.
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Какие наручники, ЗЕбилы его на Ростов выгнали ещё аж 21 апреля, забыл что ли??
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Его уже никто не выпустит с Украины, это падло уже обречено. Скоро тюрьма его дом родной будет.
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Так же скоро как комуняки обещали светлое будущее, или ещё скорее? Уточни как скоро, бо пока вы только в муку пердите.
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Две недели назад (16.10.2019 г.) мы сообщали о перебросе на Донбасс 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ. Они даже успели поучаствовать в обстреле наших позиций, и наконец министерство обороны их заметило... Про танки в Миллерово (РФ) не забывайте.(с)
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И каждый уже десять лет учит роли
О которых лет десять как стоит забыть...
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Порошенко сам в 16 году подписался на формулу Штайнмайера. Он что, не читал что подписует.
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Брешешь нагло. Порошенко даже Минск не подписывал, а уж Штангенциркуле и подавно вообще никто не подписывал. Зачем так брехать лахтинец или дезертир судя по флажку..
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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и что?? Где какие подписи . Покажи шо подписывал Порошенко? ЗЕбилобот
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Порка наши Воины защищают каждый метр земли на Донбассе, Слуги народа и их подельники в ВР эту землю хотят продать.
Если земля будет принадлежать не народу, а нескольким олигархам, так зачем Воинам защищать то, что принадлежит олигархам.
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Еще одно говно вылезло. Что за страна. Как какая то ужасная игра. Запихиваешь одного подонка в коробку с другой стороны вылазит другая голова. Когда там Петя достроишь палаточный городок для военнослужащих, ато уже 6-й год пошел. Вокруг Киева уже микрораены как грибы выросли а ты все бараки для военных не можешь построить. Я уже молчу как ты Петя продавал окупантам електроенергию 2 года в крым по ценам в 2 раза ниже чем украинцам.
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Та ясен пень. Это ж надо , сколько " головной боли " доставил кацапам ,, теперь только турма .. Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі - Цензор.НЕТ 7219 .
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Снова по команде фас воздух портят порохоботские пердачки.
Ждем и примкнувший к ним лахтинский наряд нулёвочек.
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Хорошо хоть ты свалил за пАребрик...меньше воздуха испортишь в Украине.
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меньше пива с селедкой жри, глядишь и воздух портить перестанешь, и Порошенко перестанет в штаны тебе срать.
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Боширов , прогуляйся , посмотри на шпили в Солсбери .
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а в сторонке пропагандист скромно трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.А за пять лет можно было и ежу научиться комменты писать. 18.10.2019 17:51

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Та нэма за що дякуваты , дороги друзи . Не пэрэймайтэся . Поки я президэнт , вас в ций краини нихто не тронэ . Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі - Цензор.НЕТ 8001 .
Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі - Цензор.НЕТ 9240.
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Концепция мира слуг народа Коломойского. Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".Война не затихла.Концепция оказалось ложной.Концепцию надо изменить.
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Война затихает,но Порохососы нет,им нужна война,но они на войну не пойдут ,им нужен бардак и Пеца
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было бы что менять. Нет у них никакой концепции.
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мне Петюня напоминает того пацана, из советского фильма, который по санаторию ездил на велосипеде, и денег шибал, говорил, шо он с предыдущего заезда, и теперь ему не за что уехать....но мы то с вами хорошо знаем, шо Пете есть за что уехать....
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Да, был раньше в Украине Президент. А теперь - резидент (различных антиукраинских сил).
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бл..., да заберите наконец корочку "пердизента" у хрюши, везде свой пятак сует
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Пеца околачивается во Львове,он задумал что то сепарское на случай его ареста,думает что за него встанет весь запад Украины
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Не тільки ганьба кричали сьогодні в Тернополі.Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі - Цензор.НЕТ 1630
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Чим ближче 1 січня 2020, тим більше рве скриньку нашого любого "абигроші". Але формат стає все більш примітивним. Схоже і сам не вірить в свій порятунок. Нікому не потрібна драна панчоха: ні Меркелям, ні Макронам, ні азіатським країнам (Рашкам і т.д.)
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