 Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, - Порошенко на зустрічі з воїнами у львівському шпиталі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко відвідав захисників, що проходять реабілітацію. Героїчна цілодобова праця колективу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону відома всій Україні. Я не раз чув на фронті слова подяки лікарям. Не так давно до наших спеціалістів приєдналися канадські медики, щоб консультувати тих, хто проводить операції найскладнішим пацієнтам з фронту.
Щасливий сьогодні провідати наших захисників. Радий, що вони сповнені сил та оптимізму. Це, як кажуть лікарі, – запорука скорішого одужання. Говорили з хлопцями про розведення військ. Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, яку наші бійці захищають ціною життя та здоров'я.
Низько вклоняюся воїнам, що зберегли Україну. Та щиро вдячний українським лікарям, які піклуються про наших Героїв".
Чтобы иметь право на равных с ними разговаривать зе должен доказать это еще большими самопожертвованиями.
Если какая-то шафка из его партии дураков будет что-то по судам тягать или подписи собирать, то они должныответить так же, как люди стояли на майдане и на востоке.То есть часть из должна сдохнуть, чтобы иметь право на равных разговаривать, они тоже должны пройти огонь и воду.Но они сссыкливые, дрыщи, оно даже отдать приказ не может к наступлению. В подушку плачет и мамочку слушает, которая просит его закончить войну с самым большим террористом в мире и который украл у кацапов более 10 трлн$,скупая всех президентов по миру.Сравните какой разброс между обосраными дрыщами партии дураков и самой отбитой в мире нацией, которая противостоит самому кровавому сатане мира и убийце, причем воины успешно в тапочках выстояли без армии, и после 5 лет парашка совмесно с санкциями уже копытцами шатается. Где другие в ес(германия, франция) и азии уже давно подчинились и забились под шконки.И эти твари что-то будут указывать и кого-то учить?Когда все защищали, они подпевали агрессору и обсирали эту нацию, ожидая прихода агрессора.С расчетом чтобы парашники их с говнокварталом пускали в парашку после президенства. За это ожидание они все вообще должны быть зачищены под ноль.Но им дали даже в президенты. Может это была ошибка?Ублюдка н.тищенка, который что-то там обещал поймать и в трусах на передовую под 120 мины пусть посрет дня так 3-4. Если ***** не закроет, то убить его нах.
Сильный президент нужен только путину, чтобы загнуть украину в рог.Потому что конституцию и демократию он переподчинил полностью под себя и ходит трясет своим гавном "согласно конституции", то есть согласно велению *****.Согласно конституции садит за лайк и перепост.Констиционщик лживый.
Сєрьйозно?
«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда.»
Хорошая картинка, но ее быстро сносят. Это точки трансграничных обстрелов с территории России в 2014 году. Начало "гражданской войны". Масштаб дает понимание дистанции, на которую летит российское оружие.
Можно и дальше, но такое оружие ******* дорого стоит, и его в России немного, как все, у чего "анало говнет". Типа девяносто единиц тактических ракет - это хорошо, но мало. Столько один-два американских фрегата УРО томагавков отбрасывают за один залп. А у раков - это вообще на всю страну столько на арсеналах. Мультики они могут рисовать, но благодаря нашим союзникам ГШ знает - сколько у них там чего и где.
Соответственно, насыпать надо из чего-то дешевого, у чего говнет анал есть даже у эфиопов, папуасов и прочих "луганских шахтеров".
А для этого оккупантам надо передвинуть фронт вглубь нашей страны, чтобы подкатить свой ржавый хлам еще ближе. Год за годом, в день по метру наши воины отодвигали периметр, чтобы сделать нервные, двигательные и жизненно важные узлы Нени недосягаемыми для обстрела агрессора. Шестьсот метров за полгода в Песках - это спокойствие Селидово, в Широкино - спокойный сон Мариуполя. Одна посадка - гектар окруженный лесом - бралась как сталинград.
Вошка это все подарил агрессору. А ****, он теперь богатый. Вчера он на корпоративах зарабатывал, а сегодня осознал, что цар. Кемска волость? - Та бери *****! Танцуют все! Требую продолжения банкета!
Раки с удовольствием дотянут свои стволы и трубы к следующему пределу поражения. Ну и потом естественно будет - а этонемы, а докаж, а ихтамнет. Вошка будет сокрушаться, вытирая с носа кокаин, а с ********* чорную икру по 56 гривен за килограм.
Так вот, для окончательного понимания ситуации, наш говнокомандующий кавээнщик, любимец российской публики, уклонист и оффшорщик с бизнесом в России, просто приказал войскам, попавшим под его командование, стать к стенке под расстрел. И не шевелиться, пока не попадут. А если промахнутся, то ждать пока враги перезарядят и стрельнут еще раз.
Поэтому я желаю всем, кто за него голосовал, такой же участи. Армия - часть народа. Если армию избивают враги по капризу зеленой ботвы - зеленая ботва обязана разделить ее участь. И не ******* при этом, что дом сгорел, работы нет, жрать нечего и семью снарядом накрыло.
Не надо звонить в скорую, полицию и пожарным. Звоните в КВН.(с)
ВР направила листа в Конгресс США по Азову.
Не підписалися під зверненням ПЕС та ОПЗЖ ,совпадєніє,а ви й надалі підігруйте кремлівським агентам
Как прізивал Путін.
Совпадєніє?
Чим так Аваков "проштрафився" перед Держдепом"... ))
Рахунки Бєні заарештовані...
Порошенком займаються наші силовики..
"Команда Бариги" на місцях помаленьку "перетрахивается".. )
Ахмєта мочить Бєня..
Тобто ВСЕ йде нормально..
Порося должен сидеть! Слава Украине!
+ чого з того часу не було обміну полоненими і зустрічей "нормандської четвірки"......
16:01 07/10/2016
Маріупольський напрямок
Сьогодні вранці, об 11 годині, успішно відбулося розведення сил і засобів українських військ та загонів противника в районі Богданівки та Петрівського. Сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь обладнані позиції. https://youtu.be/nwI21tMs_uk
О которых лет десять как стоит забыть...
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
Если земля будет принадлежать не народу, а нескольким олигархам, так зачем Воинам защищать то, что принадлежит олигархам.
Ждем и примкнувший к ним лахтинский наряд нулёвочек.
пiдсракуемупiдскакуемо
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