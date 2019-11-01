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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ОДА (691) Чернігівщина (372) Прокопенко Андрій (1)

 Новим головою Чернігівської ОДА призначено політтехнолога Прокопенка. ФОТО

Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації став киянин, 37-річний політтехнолог Андрій Прокопенко.

Активу області його представив у п’ятницю, 1 листопада, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новим головою Чернігівської ОДА призначено політтехнолога Прокопенка 01

"За дорученням Президента хочу представити вам нового голову облдержадміністрації Прокопенка Андрія Леонідовича. Впевнений, що він докладе максимум зусиль для вирішення поставлених завдань", - сказав Трофімов.

Указ про призначення Прокопенка Зеленський підписав 31 жовтня.

Новим головою Чернігівської ОДА призначено політтехнолога Прокопенка 02

Прокопенко у своїй короткій промові пріоритетами назвав, зокрема, створення робочих місць та розвиток людського капіталу. "Необхідно зупинити відтік людей, бо без них економічне зростання неможливе", - зазначив він.

Новим головою Чернігівської ОДА призначено політтехнолога Прокопенка 03

Трофімов до числа ключових завдань відніс боротьбу з корупцією, завершення реформи децентралізації та залучення інвестицій в область.

За інформацією Укрінформу, Прокопенко закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом філософських наук.

У 2012-2013 роках працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР. У 2011 та 2013 роках займався місцевими виборами в Російській Федерації.

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У 2015 році політтехнолог очолив компанію "Прокопенко та партнери", яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях. У тому ж році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7 скликання за списком партії "Наш край", однак 2016 року склав повноваження.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

Згідно з декларацією, датованою жовтнем 2019 року, у власності родини Прокопенків - три квартири у Києві та Бучі Київської області та два автомобілі 2013 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157396
 
 
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Повезло жителям - этот лапшу будет профессионально вешать
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так вся эта шобла изначально заточена исключительно под навешивание лапши
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А почему не секс-идеолог-извращенец Яременко?! Не по-европейски как-то...
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Нєє, у нього важливіша місія - блуде готувати законопроект про легалізацію проституції!
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по простому профессиональный нае...щик
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Пару месяцев тому один зебил меня здесь спросил.
- Нас 73%, ты всех нас считаешь идиотами?
Я прямо ответил.
- Да, я считаю вас всех идиотами.
Прошло пару месяцев и я хочу вам повторить.
- Да, я считаю вас всех идиотами! (с)
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