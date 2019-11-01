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Все про:операція Об'єднаних сил (1720) Золоте (124) розведення сил (37)

 Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Етап розведення сил і засобів на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершено. Розведення проведено з обох сторін, його зафіксували представники ОБСЄ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, в тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", - сказано в повідомленні.

"У разі загрози - життю та здоров'ю, захоплення територій чи проникненню ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - додали в штабі.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Але 1 листопада стало відомо, що у зв'язку з обстрілами в Петрівському дата розведення сил там буде переглянута. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157395
 
   
 Топ коментарі
 
"Разведение проведено с обеих сторон, его зафиксировали представители ОБСЕ." - Ти й першого абзацу не дочитав, а вже комент лупашиш?
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І що, кацапи відвели війська?
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а по версии гугл-мап там через 500 метров от линии гора находится.

они на гору вылезли или туннель пробили в горе, чтобы отойти на километр ?
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Сходи проверь, узнаешь.
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ты дебил ?

гугл-мап давно проверил - там гора.
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Если после этого враг оккупирует полосу разграничения, Лох должен пойти под трибунал.. в штрафбат, освобождать территорию обратно под контроль Украины
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Лох никому ничего не должен,

а те, кто мог бы его отправить под трибунал, на 100 % его человеки.
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3,5 км від Золотого у кацапів відбулась ротація точно..І 82 мм міномети там теж є..
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"Разведение проведено с обеих сторон, его зафиксировали представители ОБСЕ." - Ти й першого абзацу не дочитав, а вже комент лупашиш?
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Потому что первые комменты больше лайков дают, поэтому надо комментить, чтобы опередить других
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а зачем много лайков ?

вот у меня часто много лайков,

какую реальную выгоду я могу из этого получить ?
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вам шо, премию за это не платят ?
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от меня ЗЕбилы скрывают тайный пункт выплат и расценки.

Сами, наверно, прикидываются порохоботами и получают вместо меня.
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На доску почёта порохоботов могут повесить Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5627
А соберёшь больше всех - фото будет на первом месте
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тебе про это старшие товарищи с Лубянки рассказали ?
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Якщо ні, то це вже їх проблеми, головне, що ми виконали всі домовленості. Західні партнери все бачать.
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а три кацапских танковых бригады возле Дебальцево они не видели ?

А если чейчас увидят, то что произойдёт ?
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хз, я не в курсе про танковые бригады. С таким соседом нужно быть готовыми ко всему.
Кстати заметил тенденцию: после Грозного, пуйло отжимает только лояльные к нему территории. Сейчас массово проходят вбросы про малоросов, эмитируя дискомфорт для русскоговорящего населения, короче подготавливают почву, возможно и планируют блицкриг. Но наши военные то это, надеюсь, понимают?..
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хз, я не в курсе про танковые бригады.

ты в курсе, что для того, чтобы что-то окружить, надо иметь в разы больше ресурсов, чем имеет то, что окружают ?

это математика.

У лугандона нет в разы больше ресурсов, чем у остальной Украины.
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А если чейчас увидят, то что произойдёт ?

Выразят озабоченность...
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Запад всегда помогает Украине в том, что хочет Украина.

Хотела Украина санкций против Кацапии - Запад помогал санкциями.

Сейчас Украина хочет капитуляции - Запад помогает капитулировать.
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захидни ,,партнери"и как крым брали и тоже бачили!!и как на его возвращении сказалось?по факту о нём никак уже и не упоминается!!так как ,,разведение"(очередное и понятно кого!!явно не кацапов) так что и проблема какраз и в очередной раз ,,не їх проблема"а очередная проблема украины!!(не путать правительство украины и народ украины) Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5421 Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5598
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Если это опытное разведение закончится в итоге хорошо, то это Билецкому просто гоплык, он может убираться обратно к Авакову и сосать соску.
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а я и не знал, что на кону капитуляции судьба билецкого.

вот, оказывается, ради чего отводят военных, которые там каждый метр кровью полили при освобождении.
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Ни в коем случае. Это всего лишь следствие, а не причина. Специальное пояснение для детей природы (если кто-либо не понял из читающих этот самый диалог): если войска отводятся и в течении какого-то времени пупин не нападает, рашка не вводит, то это просто йоц всей оставшейся полит.карьере Билецкого. Он становится в глазах общества тем пастухом, который кричал "Волки!Волки" (кто читал сказочку конечно).
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ты считаешь, что целью ***** при вторжении в Украину был именно отвод войск ВСУ на 1 километр от существующей линии разграничения ?

Или по какой ещё причине ***** перестанет стрелять ?
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нафиг путену какие-то сараи в Золотом или 2 км пустырей?
речь идёт о капитуляции Украины, легализации паРашной армии внутри Украины и дальнейшей оккупации всей Украины с уникальными заводами и проч. няшками.
пипец, зебилоиды тупые или дураками прикидываются?
или школота клавиши научилась топтать?
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В чисто поле отвели...ни окопов...ни блиндажей...в палатки на мороз...
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Я немножко понимаю логику порохоботов, кажется вы хотите какать. В интернете.
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Ты ...зебобик ...уже высрался...без всяких "кажется"...
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А ты, порохнявый, уже был попьердолен ещё полгода назад. У тебя что, ещё болит?
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- Вы нестерпимо скучны, - сказал он. - Удивляюсь, как этого ещё не заметил ваш полковник.(с)
Учись, дурилка, тебе даже книжки читать не надо, их тебе цитирует человек, который их читал Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4999
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так в поле отвели или на выстроенные пункты ?
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новости - вещь субъективная.

в новостях говорилось, что Порошенко брата своего убил и в 82 раза увеличил своё состояние.

в новостях шо хошь сказать можно.

А гугл-мап не врёт.

Ему сверху видно всё, ты так и знай.
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Що, внатуре? Та#Ти#Шо! Ну, прочитай статейку про Киллдозер и дай мне с помощью этого самого гугля-мэпса точные координаты заводика, расфигаченного местным терминатором. Смогёшь? Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9864
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ты мне свои шутки в стиле квартала не лепи.

по гуглу ещё неделю назад в месте вывода войск нихрена не было.
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Люди читающие книги всегда будут управлять людми смотрящими телевзор
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О, да. А вы много читали?Если не секрет конечно (просто интересуюсь, поскольку сам частенько люблю применять данное выражение). Я-почти всё из школьной программы, Рубаи только не освоил, не было их.
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я всего Ницше прочитал в 20 лет после прочтения Гегеля, Кафки, Шопенгауэра, Канта и всей школьной программы.

А ты даже рубайов не освоил.
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Начальство следует любить, даже если оно-хромое с)
Из какого это произведения Ницше?
PS прочитать и понять-малость разные вещи, не надо давить на меня своим типа "Супер-мега-надмозным интеллектом", "я и сам знаю под каким в живого человека х...м тыкать" : )
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"Я-почти всё из школьной программы... " - так ты очень умный - ещё пару лет учиться а уже перечитал все книжки по программе...
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Та то не він. То йому Порох повні штані наклав.
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В чисто поле отвели...ни окопов...ни блиндажей...в палатки на мороз...

Никто не хотел воевать...
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Ну що. Ставимо на те коли "та сторона" займе Золоте.
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Всех с праздником, дорогие товарищи! Мир, труд, май!
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А где Билецкий с 10 000 обещанными добровольцами? Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9827
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после вранья неправды про количество обстрелов и их район... тяжело верится, что все тихо и гладко... опять же ОБСЕ... часто видит только то, что надо видеть... а не то что есть!
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правильно сомневаетесь, верификация -это от лат.слова в переводе проверка, подтверждение.Каким образом можно проконтролировать вооружение- ответ: пересчетом и переписью ( своего рода инвентаризация) каждого номера на ед. оружия, учитывая, что молодые рэспублики сами оружие не производят, а получают, позволили ли орки переписать номера и т.о. сделать достоянием "гуманитарную" помощь запоребрика ?
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Зелені святкують. Українська армія відступила. Все, як бубочка хотів
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щось невидно у Києві якихось протестів більше 100 чоловік.. Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9490

Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5052
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100 чоловік, які прийшли підтримати зЕ? Ну і ..? Мені нахріна ця інформація?
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Вот глупые порохобы,никак не поймут,что для того,чтобы получить конроль на границе с рашкой,Украине нужно отвести свои войска в сторону Днепра.
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аха!! а если к Тисе(самая западная река самая крупня притока дуная)то ещё лучше !! Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2098 Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2259
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Це не розведення військових, це розведення народу України.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И ПРЕДАТЕЛЬ!
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типовий виперд з Лахті.. )
"Ольга" пи..анув і з"ї...ся )))
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Разведение или отделение? На сколько отвели российсо-террористические войска?
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рашистские подельники куйла из ОБСЕ доложили рашисту.что"его зеленые не украинские служивые" задание выполнили и отвели украинские войска, с украинской территории...
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альтернатива яка була ?

Навіть Арестович сказав -біда наших "опозиціонерів відведенню" у тому ,що ВОНИ ВЗАГАЛІ-ТО НІЧОГО НЕ ПРОПОНУЮТЬ
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а жить где в поле ? или опять копать окопы в ручную лопатами будут ?
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Какой сюрприз вас ждет до конца года? https://www.youtube.com/watch?v=1tFQmW-3a6k&feature=youtu.be
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якщо між позиціями(припустимо) 1км ,і відведення по 1 км вобидві сторони,то це добре для збереження життів наших бійців..

навіть з снайперської гвинтівки за 3 км вже точно не попадеш...
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тільки зебіли та вата віре у те, що кацапи зробили та зроблють... рогатим довіряти, себе не поважати!!!!
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А что этот Денис, ни шагу назад?! Или бла-бла-бла и в кусты?
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