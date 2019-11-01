 Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, в тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", - сказано в повідомленні.
"У разі загрози - життю та здоров'ю, захоплення територій чи проникненню ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - додали в штабі.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.
Але 1 листопада стало відомо, що у зв'язку з обстрілами в Петрівському дата розведення сил там буде переглянута. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.
они на гору вылезли или туннель пробили в горе, чтобы отойти на километр ?
гугл-мап давно проверил - там гора.
а те, кто мог бы его отправить под трибунал, на 100 % его человеки.
вот у меня часто много лайков,
какую реальную выгоду я могу из этого получить ?
Сами, наверно, прикидываются порохоботами и получают вместо меня.
А соберёшь больше всех - фото будет на первом месте
А если чейчас увидят, то что произойдёт ?
Кстати заметил тенденцию: после Грозного, пуйло отжимает только лояльные к нему территории. Сейчас массово проходят вбросы про малоросов, эмитируя дискомфорт для русскоговорящего населения, короче подготавливают почву, возможно и планируют блицкриг. Но наши военные то это, надеюсь, понимают?..
ты в курсе, что для того, чтобы что-то окружить, надо иметь в разы больше ресурсов, чем имеет то, что окружают ?
это математика.
У лугандона нет в разы больше ресурсов, чем у остальной Украины.
Выразят озабоченность...
Хотела Украина санкций против Кацапии - Запад помогал санкциями.
Сейчас Украина хочет капитуляции - Запад помогает капитулировать.
вот, оказывается, ради чего отводят военных, которые там каждый метр кровью полили при освобождении.
Или по какой ещё причине ***** перестанет стрелять ?
речь идёт о капитуляции Украины, легализации паРашной армии внутри Украины и дальнейшей оккупации всей Украины с уникальными заводами и проч. няшками.
пипец, зебилоиды тупые или дураками прикидываются?
или школота клавиши научилась топтать?
Учись, дурилка, тебе даже книжки читать не надо, их тебе цитирует человек, который их читал
в новостях говорилось, что Порошенко брата своего убил и в 82 раза увеличил своё состояние.
в новостях шо хошь сказать можно.
А гугл-мап не врёт.
Ему сверху видно всё, ты так и знай.
по гуглу ещё неделю назад в месте вывода войск нихрена не было.
А ты даже рубайов не освоил.
Из какого это произведения Ницше?
PS прочитать и понять-малость разные вещи, не надо давить на меня своим типа "Супер-мега-надмозным интеллектом", "я и сам знаю под каким в живого человека х...м тыкать" : )
Никто не хотел воевать...
враньянеправды про количество обстрелов и их район... тяжело верится, что все тихо и гладко... опять же ОБСЕ... часто видит только то, что надо видеть... а не то что есть!
"Ольга" пи..анув і з"ї...ся )))
Навіть Арестович сказав -біда наших "опозиціонерів відведенню" у тому ,що ВОНИ ВЗАГАЛІ-ТО НІЧОГО НЕ ПРОПОНУЮТЬ
навіть з снайперської гвинтівки за 3 км вже точно не попадеш...