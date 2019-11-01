 Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, в тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", - сказано в повідомленні.

"У разі загрози - життю та здоров'ю, захоплення територій чи проникненню ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - додали в штабі.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Але 1 листопада стало відомо, що у зв'язку з обстрілами в Петрівському дата розведення сил там буде переглянута. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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