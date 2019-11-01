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Все про:обстріл (5664) Донбас (13493) операція Об'єднаних сил (1720)

 Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає

Від початку доби противник тричі відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і двічі - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ і крупнокаліберних кулеметів;

- неподалік від Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:

- поблизу Майорського - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік від Луганського - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів", - сказано в повідомленні штабу.

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"Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.

Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає 01
Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає 02Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157393
 
 
 Топ коментарі
 
Я можу дивитися на це нескінченно)

ЗЕлох і коридор ганьби в Тернополі

Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9342
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аха!! и ещё про ,,сильные руки" не в тему упомянул!!(все их видели !!если чё!! то рева готов повторить!!(провокацию для журналюг))(эт так навскидку!!) Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 5113 Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9107
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судячи про мармизі його та Шифера - таке що вони обісрались Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 7337Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 5526
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умиляет!!обстрелы есть!! и потерь никаких!!вот что значит!!разведение!!развод!!или разводилово??молодца!! ЗЁ!!так отводит!! что никто и ни чем не достанет!!(чай украина не самая маленькая!! а там смотриш и в европах раствориться можно)
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Я можу дивитися на це нескінченно)

ЗЕлох і коридор ганьби в Тернополі

Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9342
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ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ.
Гром-2 САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВАТЫ, оно обходит про и нивелирует шанса успешного нападения на украину. И первое что сделают чекисты когда зайдут в украину, это уничтожат этот проект как уничтожили сапсан через руцкого гражданина лебедева с воровством 200млнгривен по 8 и который получил за это орден от путина. Тоесть это говорит что зе завел чекистов в украину и сбу. И первое что они уничтожают это устраняют директора южмаша с.войта. Тоесть зе это путинский агент, и правильно говорила федына вражеский агент должен сдохнуть. Главная задачу путина уничтожить поставки такого грозного оружия в войска,которое способно обходить ПРО, что парашка не сможет нападать на украину, потому что выстрел грома на 100% может попасть куда ему укажут. Уничтожение и непоставленка в войска гром-2 и вильха-м или тянуть как кота за яйца с поставками - это первая задача путинского агента. И результат тут же на лицо. Другие косвенные моменты, это если арестович запоет запутински или околотогочтобывиднонебыло значит чк добралась до его яиц.Следующие признаки когда зомбоящик перестанет называть кацапов агрессором, а бгацкимнагодом и тд.
Тоесть коломойский, богдан и зеленский это агентура кремля. По поставкам гром-2 и вильх-м в всу вы узнаете на 100% что за дерьмо коломойский через зомбоящик быдлу 73% впарил и с кем коломойша торгуется и по чем продает украину.Директор войта уже уволен чекистами.Это говорит что зе -работает на кремль.
ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ. Уже по многим признакам это видно.
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А двое раненных ето уже не потери? Или раненный довезенный живым до госпиталя не записывается в потери?
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! смерть ворогам України!!!!
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