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 Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики

Втім, передати заяву голові ВР Разумкову він збирається тільки якщо рішення про відставку з посади голови Комітету прийме фракція "Слуга народу".

Про це Богдан Яременко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту "Букви" від статтей 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету", - повідомив Яременко.

За словами політика, йому "через Давида Арахамія" передали, что три фракції ("Європейська солідарність", "БЮТ" і "Голос". - Ред.) вимагають, щоб він до 19 оголосив у Facebook про складання з себе повноважень.

Копію заяви він пообіцяв не пізніше 23:00 викласти на своїй сторінці в соцмережі, "бо зараз їм янтики в найкращому місці Києва".

"Написати напишу. Але, передам голові Верховної Ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії Слуга народу, яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)", - додав Яременко.

Необхідність залишити пост глави Комітету політик пов'язує з діяльністю фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Хочу привітати особисто Віктора Медведчука, Олега Волошина і решту .... партнерів з фракції ОПЗЖ, які змогли все це провернути, залишившись формально осторонь шантажу своїх колег з ПЄС, БЮТ і Голосу", - написав він.

"Також хочу привітати демократично обрану більшість в парламенті з чуйним і уважним ставленням до колег. З інших фракцій", - підсумував Яременко.

Читайте також: Три фракції просять Раду переглянути перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики. ВIДЕО

Раніше фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" порушили питання про доцільність перебування народного депутата Яременка на посаді глави комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Також читайте: Ківа, який торкав себе за геніталії в залі парламенту, звернувся в поліцію через секс-листування Яременка. ДОКУМЕНТ

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157389
 
   
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Унылый и озабоченный кабан Ярёменко не собирается покинуть Верховную Раду навсегда?
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И отправили Чубаку в анал. Без ваЗЕлина...
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