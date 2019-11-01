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Все про:Кременчуг (44) обшук (803) СБУ (4836) паливо (229)

 Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ ліквідували механізм неврахованого виробництва та реалізації підакцизних товарів - дизельного пального і бензину, який реалізовували у восьми областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Співробітники главку К СБУ ліквідували злочинний механізм неврахованого виробництва та реалізації підакцизних товарів - дизельного пального і бензину в Черкаській області.

На виробничих потужностях ТОВ "Альтернатив енерджі сорсес компані" і ТОВ "Енергетична альтернатива-7", де офіційно виробляють паливо, виготовлялися невраховані бензин і дизельне пальне. Після чого паливо переправлялася на складські приміщення в місті Кременчук, а звідти, без оплати акцизних зборів прямувало на АЗС у 8 областях.

1 листопада було проведено три обшуки в м. Мерефа Харківської області і м. Сагайдак і Кременчук Полтавської області на заводах, де вироблялося паливо і в офісних приміщеннях.

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Були вилучені документи і чорнові записи про нелегальну діяльність.

За попередніми підрахунками в 2019 році ділки реалізували близько 20 тисяч тонн пального, в результаті чого, тільки як несплачені акцизи, державі було завдано збитків у розмірі 5 млн євро.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури.

Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 01
Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 02
Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 03
Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 04
Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 05
Співробітники СБУ ліквідували механізм виробництва і реалізації неврахованого палива на Полтавщині і Харківщині, який завдав збитків 5 млн євро 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157387
 
 
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«Мені говорили, що не можна об'єднати зелене й мокре.
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© Микола Вересень
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To 18:00 on November 1st, the foreign invaders of Ukraine from Muscovy attacked Starohnativka, Novohnativka, Mayorsk (near the civilian "safe crossing" for vehicles) and Luhanske (in the Svitlodarsk Bulge).
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Which year, remind me... please make it clear as someone will shit them' pants you bet...
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Бугагагагааа... указать точки, где из бутылок и канистр бензином барыжат на Салтовке? Причем, как на рабочем месте, не меняя его, изо дня в день. Грешен, купил у них на пару гиней дешевле для бензопилы и косы. И шо, Рюкзаковцы не знают? И про сигареты с лотков безакцизные тоже? Чушь не мелите, левоохоронцы
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