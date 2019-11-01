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 Політика України
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 МЗС викликав посла Чехії через візит пропутінських кримських татар у Прагу, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії Радека Матулу через відвідання представниками прокремлівської кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" Праги.

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"31 жовтня до МЗС України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із відвіданням 30 жовтня керівником псевдотатарської проросійської громадської організації "Кирим бірлігі" прийняття з нагоди Національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій даної організації на власному сайті і мережі Facebook", - зауважила вона.

За словами Зеленко, посол Чехії в Україні наголосив, що ця інформація є фейковою і не відповідає дійсності.

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"Також дипломат підкреслив, що представники "Кирим біргілі" не були запрошені на офіційну частину прийняття та не мали жодного контакту з Президентом Чеської Республіки", - додала Зеленко. Вона також зауважила, що Матула запевнив українську сторону у незмінності позиції Чеської Республіки стосовно анексії Криму та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Читайте також: Візитом "пропутінських" кримських татар у Чехію зайнялися прокуратура і СБУ

30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.

Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157379
 
 
 Топ коментарі
 
Зелька погрожує помстою українцям, які від нього не у захваті.
Наскільки він дрібний...
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Послу Чехии будет сложно понять претензию . В Украине нет визового режима с рашей . Есть поезда между Украиной и россией .
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скасував, тому що від обурення такою зустріччю дуже сильно рознюхався... МЗС викликав посла Чехії через візит пропутінських кримських татар у Прагу, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6562
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А шо крикунов-то маловато ? Или за сколько уплочено, столько и пришло ?
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Та ну.. По тихому.. Он же не дворник в ЖЭКе.
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Послу Чехии будет сложно понять претензию . В Украине нет визового режима с рашей . Есть поезда между Украиной и россией .
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Да непонятно почему неперекрыты границы ??? Мы хотим в НАТО !!! Границу хотели закрыть еще при пете -- не закрыли . надеюсь хватит ума у новой власти ввести визовый режим с коздомордыми
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МИД вызывал посла Чехии из-за визита пропутинских крымских татар в Прагу

Одесская бубличная артель "Московская баранка" (с)
...в данном случае -- артель татарская...*)
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"пропутинских крымских татар"....... МЗС викликав посла Чехії через візит пропутінських кримських татар у Прагу, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3854 Интересно услышать по этому поводу мнение известного соевого поцреота..... МЗС викликав посла Чехії через візит пропутінських кримських татар у Прагу, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3854
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Зелька погрожує помстою українцям, які від нього не у захваті.
Наскільки він дрібний...
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