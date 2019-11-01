 МЗС викликав посла Чехії через візит пропутінських кримських татар у Прагу, - Зеленко

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"31 жовтня до МЗС України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із відвіданням 30 жовтня керівником псевдотатарської проросійської громадської організації "Кирим бірлігі" прийняття з нагоди Національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій даної організації на власному сайті і мережі Facebook", - зауважила вона.
За словами Зеленко, посол Чехії в Україні наголосив, що ця інформація є фейковою і не відповідає дійсності.
"Також дипломат підкреслив, що представники "Кирим біргілі" не були запрошені на офіційну частину прийняття та не мали жодного контакту з Президентом Чеської Республіки", - додала Зеленко. Вона також зауважила, що Матула запевнив українську сторону у незмінності позиції Чеської Республіки стосовно анексії Криму та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.
30 жовтня стало відомо, що представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.
Посольство України в Чехії назвало це запрошення провокацією.
Інформацію про візит делегації до Чехії перевіряє прокуратура Автономної Республіки Крим. СБУ встановлює особи членів делегації.
Одесская бубличная артель "Московская баранка" (с)
...в данном случае -- артель татарская...*)
Наскільки він дрібний...