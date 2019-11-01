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 Політика України
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Все про:напад (672) посольство РФ (186) Рудьковський (18)

 Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році

Московський міський суд розгляне справу колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Рудьковського, який брав участь у нальоті на посольство Росії в Києві у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфаксу" в Генеральній прокуратурі РФ.

"Заступник генерального прокурора затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь у нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, вчинена з метою ускладнення міжнародних відносин)", - сказали в російському відомстві.

За даними слідства, в червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Верховної Ради України, "спільно з невстановленими особами з числа активістів української націоналістичної організації "Правий сектор", чию діяльність заборонено на території РФ, узяв участь у нападі на російське посольство, розташоване в Україні в м. Києві".

Читайте також: Слідком РФ завершив розслідування справи заарештованого екснардепа Рудьковського, якого звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві

При цьому, вважають у Генпрокуратурі РФ, метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Росії з Україною та іншими державами.

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за "напад" на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року його було заочно заарештовано.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 із 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь у посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Нагадаємо, Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв'язку України в 2006-2007 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157375
 
 
 Топ коментарі
 
Акелла промахнулся. Думал съездить в срашку и стать очередным узником свободы и перекрыть этим весь свой криминал, а получилось, что теперь украинцы спасибо кацапам скажут за посадку этого дебила.
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Бред...
Рудькивский и Правый сектор?
Рудькивский лет 20 чалился в Социалистической партии и в ходил в ее политсовет, то есть это типичный носитель комуняцкой идеологии... он скорее к Медведчуку примкнет чем к Правому сектору...
По ходу ФСБ готовит нам очередного "мученика", по типу Троянской Кобылы... чтобы потом проталкивать его в политику и во власть... они уже точно знают, что с каждым годом ориентированные на Москвию политики будут набирать все меньше голосов - так как их электорат в основном совковая вата - которая вымирает...
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Бред...
Рудькивский и Правый сектор?
Рудькивский лет 20 чалился в Социалистической партии и в ходил в ее политсовет, то есть это типичный носитель комуняцкой идеологии... он скорее к Медведчуку примкнет чем к Правому сектору...
По ходу ФСБ готовит нам очередного "мученика", по типу Троянской Кобылы... чтобы потом проталкивать его в политику и во власть... они уже точно знают, что с каждым годом ориентированные на Москвию политики будут набирать все меньше голосов - так как их электорат в основном совковая вата - которая вымирает...
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Є в мережі фото Рудьковського на правосекторівській "бойовій колісниці"...



скоро і януковичу справу пришиють... ))))
Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 2160
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всем бы рыгам такое, а то им вольготно сейчас живется
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а не страшно, пледик сохранил, памперсов подкупит и будет срать под себя на заседании суда
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Какая то муть... когда оно кацапское посольство штурмовало??? Заказал его мертвичук пуйлу чтоли... может и бизнес отжал
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Да чего переживать? Туда ему и дорога. На Колыму или в солнечный Магадан. Экс-нардепа ВР Рудьковского будут судить в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году - Цензор.НЕТ 5618
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Акелла промахнулся. Думал съездить в срашку и стать очередным узником свободы и перекрыть этим весь свой криминал, а получилось, что теперь украинцы спасибо кацапам скажут за посадку этого дебила.
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Не мытьём, так катаньем. Здесь на него управы не было, пусть хоть там сидит.
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Це славно що кацапи такі дуркуваті , бо тут його не посадили б .
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а себя судить за нападение на украину никак??
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та не в том суть руске язык как блеенье осла в ауле))
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какая разница где ему сидеть пусть там сидит .кацапы пусть его кормят ))
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А Ха Ха Ха Ха класс 👍👍👍👍 щас козломордые братушки посадят эту скотину на бутылку шоб был как они 🙋🙋🙋🙋
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а как написать чтоб не забанили - ну и ... с ним !
короче - ваще по фиг!
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Це тобі Микольцю не з "телками" в Париж літати за кошти українців - це тобі маацква дикий край там не "домовишся" там тобі такі милі твоїй душі кацапи дадуть просратись! Того тобі і треба!!!
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наших коррупционеров только за границей и могут посадить...
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пожизненное чуваку светит... по-жиз-ненное Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 6146 А он так любил расейских братушек
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мало кто знает, но Рудьковский один из самых крупных владельцев газодобывающих мощностей в Украине. "История ЧАО "Нефтегаздобыча" началась в 1999 году. Его основали нынешние народные депутаты - Петр Порошенко и Николай Рудьковский. В начале 2000-х Порошенко в структуре собственников сменил нынешний народный депутат Нестор Шуфрич" Прикроют на годик как агента Пороха, перепишет всю бодягу на какое нибудь обрезанного, зеленое существо, и отпустят.
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скоро бубочку судить будут... на красной площади Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 6302
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ЗЕшмаркля выменяет сейчас его на какого нибудь русишвайне убийцу!
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Нападал-нападал!!! Я видел, по полной ему!!! И еще видел, как ленка бандаренка камни в окна швыряла!! Пора бы и эту ССУЧКУ, в мацквабаде повязать!!! Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 3867
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Зеленый переворот закончится как 100 лет назад -1918-1933 новым Геноцидом украинцев. Скоро запретят флаг и герб Украины.
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Лавировали, лавировали и не выловировали.
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