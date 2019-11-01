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 Політика України, Економіка
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Все про:спирт (142) Укрспирт (40) Милованов Тимофій (46)

 У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Правила виробництва спирту в Україні будуть кардинально змінені, оскільки зараз більше половини галузі перебуває в тіні і не платить податки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Виробництво легального спирту зменшилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% в 2007 році до 55% зараз. Рентабельність Укрспирту залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок).

У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 01
У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 02

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У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 03

"Також є погана кримінально-правова ситуація (по простому - бандити), і не розвивається галузь", - повідомив Милованов.

За словами міністра, президент Зеленський заявив, що статус-кво в галузі залишати не можна і потрібні радикальні зміни. У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація.

У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 04

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Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроект №2300, який:

А. Скасовує монополію на спирт від початку 2020 року.

Б. Дозволяє будівництво нових спиртзаводів та приватизацію існуючих.

С. Створює систему ліцензування зі сторони держави.

Е. Обмежує імпорт до 2022 року.

На думку Милованова, ці кроки приведуть інвестиції в галузь, збільшать обсяг виробництва та кількість робочих місць, збільшать надходження в бюддет, та з часом дозволять наростити експорт спирту в інші країни.

Дивіться: 55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський. ВIДЕО

У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 05
У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157373
 
 
 Топ коментарі
 
Они сами не знают что это такое . В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов - Цензор.НЕТ 6913
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Короче , денег у "слуг" нет . Пытаются доить тощую корову за наш счёт . Даже номерные знаки на авто подорожали в два раза .
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Цікаво скільки спиртзаводів опиниться у Коломойського а скільки за поребріком через підставні фірми ?
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"Дебилы"(по определению Кало,мойского) пришли управлять государством В их представлении управлять страной, это продать все что у государства есть, включая землю, а что не получится продать, отдать в концессию. И тогда начнется деЖИДализация-- на пляже красного моря, через смартфон, наблюдать, что происходит с подопытными баранами в лаборатории с назавнием Украина.
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Короче , денег у "слуг" нет . Пытаются доить тощую корову за наш счёт . Даже номерные знаки на авто подорожали в два раза .
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страна в кредитах, доить нужно кого-то
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А на частный самогонный аппарат тоже нужна будет лицензия?
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Будь-який самогонний апарат прибутковий, на фіга продавать прибуткові підприємства ?!
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Цікаво, мило вані в. Питання в чому те мило. Заздалегідь вибачаюсь.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Може молодим тридцятилітнім паничам це ще не так очевидно, але коли ви щось обираєте, ви від чогось відмовляєтесь, навіть якщо ці речі не здаються вам взаємовиключними, просто тому, що в добі 24 години, а спати ви зможете лише на одному ліжку, скільки б їх у вас не було.
В хвацькі 90-ті, в часи великого хапка, ви пішли в бізнес зі свого науково-дослідного інституту, в той час як колеги щось продовжували досліджувати, клепати на коліні, отримувати зарплату консервами по бартеру, захищалися, шукали західні гранти на дослідження тощо, - будете хай тричі з грошима, але без реноме вченого, навіть якщо купите собі дисертацію, бо що-що, а корпоративна солідарність у вчених ще залишилась. Але часто навіть на ці формальності вам часу не вистачить - просто розповідатимете на п'янках і в фейсбуці, які неймовірні відкриття в вашому обличчі втратила наука, а справжні кандидати й доктори посміюватимуться за спиною, якщо їм потрібні ваші гроші, і жорстко тролитимуть, якщо гроші в них є. Бо свій вибір ви в 90-ті зробили.
Те саме з літературою. Ну ось дістав вас айті і коди, хочеться гуманізму й видавничої справи - готуйтесь до вдесятеро менших заробітків і прибутків. В нас зо два десятки професійних письменників на країну і доходи в них, чесно кажучи, - як в поганенького сеніор розробника, і навіть флагмани ринку на кшталт Шкляра і Кідрука не зрівняються з поганеньким стартапом, який викупив Гугль. При цьому ж ніхто не гарантує, що ти напишеш хоч щось путнє, варте цих жертв.
Звісно, у видавництвах, періодичних виданнях, книгарнях та навколо знаходяться підробітки й решті літераторів і філологів, комусь треба і Гройсману промови писати, не всім бути Забужками. Але загальний рівень зарплат з айті непорівнюваний. Але як не дивно, є люди, які роблять цей вибір на користь книговидання чи літератури. І навіть є такі, що роблять це свідомо, вже побувши айтішниками від пуза, бо це коло спілкування дає щось більше, ніж спілкування з роботами все того ж Гугля. І те, і те суміщати майже неможливо в силу різних причин, пов'язаних з особливостями мислення та наявністю вільного часу. Тобто - теж вибір, навіть якщо таким не здається.
Молодим людям, яких товариство досі вважало порядними, теж здається, що піти в "уряд технократів недержавного зразка, в зелену раду трускавецьким кнопкодавом - то так, не смертельно. Або просто перевзутися в повітрі й починати топити за бубочку в блозі, - то так, непомітно. А воно теж вибір. І вже нікому не цікаво, яка в тебе борода й чи підкочені джинси. І з Автомайдану чомусь вигнали. А блогери почитають, скажуть " і цей зашкварився", наче їхня думка когось цікавить. Але потім комусь буде соромно. І це буде не іспанський сором, цей мучить нас за вас вже. Ми ж все бачимо. Але нічого, ми українці, ми треновані.
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решили быдло споить что бы мозгов вообще не было до следующих выборов
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Вот же гниды,а вякали с пеной у рта,что главные враги украинской экономики это фопы.
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Митрофанов - 5-6 заводов оставь для биэтанола...Для ЗСУ..
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ну...самогонку еще не забыли как гнать? опять же винцо дображивает...
главное, чтоб алканафты не перешли на стекломой и боярышник...а то совсем как раха будет
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имеете что-то против возобновляемых источников топлива? или нефти у вас куры не клюют..?
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я про алкоголь... при чем самодельный... классический)))... (но рецепты у каждого свои))))
про нефть это в другой раз...
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милованов, конечно, дебил. Но, вот те, кто его поставил - подонки и ворье. Спирт - монополия государства. И демонополизировать в данном случае - преступление перед страной и бюджетом.
Ахметова слабо демонополизировать?
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Зебилы, це шо значыть, водяра подешевеет? Пояснить...
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демонополизация, вместо того чтобы на спирте 100% зарабатывало государство, теперь дадут лицензии прихлебателям которые будут на этом зарабатывать
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украинцы вам пи%да команда кловунов такими реформами ушатает страну
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так ...не навести лад у галузі а "ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ" ...ворье ...коли ви голожопі вже нажретеся ?
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У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов.
а ще оптимізація,деолігархізація ,декриміналізація і діджиталізація У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов - Цензор.НЕТ 1641
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тфу, тфу, тфу через левое плечо шоб не сглазить ....
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Речь идет о регламентации, о нумерации, о субординации, о пролонгации, о реляции, о демонополизации, о приватизации, о детенизации и о на себе таскации.

Поглядим, как летают все эти документации!
(с) перефразированно из "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты"
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если спиртовая отрасль убыточна
директора к стенке без суда и следствия
во все времена спирт монополька государства
и самое доходное производство
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Зная зебилов у власти, можно предполагать, что водка теперь резко подорожает, а по качеству ещё больше спаскудится...
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В галузі спірта,народ демонополізується на самогон.
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лучше иметь 37% производства всех товаров и услуг в Украине в госсобственности и иметь эффективный менеджмент, чем их не иметь..
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Ай, маладцы! Развалите еще и эту отрасль, зебилы У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов - Цензор.НЕТ 1107
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В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов.

-- то капэць... -- и останутся русские магазины за Бугром без водки!
...в понедельник побегу скупаться прозапас...
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в переводе на простой обывательский язык:
все разграбить, все продать и свалить с баблом ... можно и на Мальдивы,
а вы там е.б. /итесь дальше как хотите.
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Невже нарешті сосницького попруть з Укрспирту? У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов - Цензор.НЕТ 8409
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...теперь пойло в частных руках добьет народ...итак от паленки, заполонившей прилавки, падеж неслыханный, а будет кырдык, и войны не нужно... У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов - Цензор.НЕТ 9194...
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