 У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
Виробництво легального спирту зменшилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% в 2007 році до 55% зараз. Рентабельність Укрспирту залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок).
"Також є погана кримінально-правова ситуація (по простому - бандити), і не розвивається галузь", - повідомив Милованов.
За словами міністра, президент Зеленський заявив, що статус-кво в галузі залишати не можна і потрібні радикальні зміни. У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація.
Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроект №2300, який:
А. Скасовує монополію на спирт від початку 2020 року.
Б. Дозволяє будівництво нових спиртзаводів та приватизацію існуючих.
С. Створює систему ліцензування зі сторони держави.
Е. Обмежує імпорт до 2022 року.
На думку Милованова, ці кроки приведуть інвестиції в галузь, збільшать обсяг виробництва та кількість робочих місць, збільшать надходження в бюддет, та з часом дозволять наростити експорт спирту в інші країни.
3 ч. ·
Може молодим тридцятилітнім паничам це ще не так очевидно, але коли ви щось обираєте, ви від чогось відмовляєтесь, навіть якщо ці речі не здаються вам взаємовиключними, просто тому, що в добі 24 години, а спати ви зможете лише на одному ліжку, скільки б їх у вас не було.
В хвацькі 90-ті, в часи великого хапка, ви пішли в бізнес зі свого науково-дослідного інституту, в той час як колеги щось продовжували досліджувати, клепати на коліні, отримувати зарплату консервами по бартеру, захищалися, шукали західні гранти на дослідження тощо, - будете хай тричі з грошима, але без реноме вченого, навіть якщо купите собі дисертацію, бо що-що, а корпоративна солідарність у вчених ще залишилась. Але часто навіть на ці формальності вам часу не вистачить - просто розповідатимете на п'янках і в фейсбуці, які неймовірні відкриття в вашому обличчі втратила наука, а справжні кандидати й доктори посміюватимуться за спиною, якщо їм потрібні ваші гроші, і жорстко тролитимуть, якщо гроші в них є. Бо свій вибір ви в 90-ті зробили.
Те саме з літературою. Ну ось дістав вас айті і коди, хочеться гуманізму й видавничої справи - готуйтесь до вдесятеро менших заробітків і прибутків. В нас зо два десятки професійних письменників на країну і доходи в них, чесно кажучи, - як в поганенького сеніор розробника, і навіть флагмани ринку на кшталт Шкляра і Кідрука не зрівняються з поганеньким стартапом, який викупив Гугль. При цьому ж ніхто не гарантує, що ти напишеш хоч щось путнє, варте цих жертв.
Звісно, у видавництвах, періодичних виданнях, книгарнях та навколо знаходяться підробітки й решті літераторів і філологів, комусь треба і Гройсману промови писати, не всім бути Забужками. Але загальний рівень зарплат з айті непорівнюваний. Але як не дивно, є люди, які роблять цей вибір на користь книговидання чи літератури. І навіть є такі, що роблять це свідомо, вже побувши айтішниками від пуза, бо це коло спілкування дає щось більше, ніж спілкування з роботами все того ж Гугля. І те, і те суміщати майже неможливо в силу різних причин, пов'язаних з особливостями мислення та наявністю вільного часу. Тобто - теж вибір, навіть якщо таким не здається.
Молодим людям, яких товариство досі вважало порядними, теж здається, що піти в "уряд технократів недержавного зразка, в зелену раду трускавецьким кнопкодавом - то так, не смертельно. Або просто перевзутися в повітрі й починати топити за бубочку в блозі, - то так, непомітно. А воно теж вибір. І вже нікому не цікаво, яка в тебе борода й чи підкочені джинси. І з Автомайдану чомусь вигнали. А блогери почитають, скажуть " і цей зашкварився", наче їхня думка когось цікавить. Але потім комусь буде соромно. І це буде не іспанський сором, цей мучить нас за вас вже. Ми ж все бачимо. Але нічого, ми українці, ми треновані.
главное, чтоб алканафты не перешли на стекломой и боярышник...а то совсем как раха будет
про нефть это в другой раз...
Ахметова слабо демонополизировать?
а ще оптимізація,деолігархізація ,декриміналізація і діджиталізація
Поглядим, как летают все эти документации!
(с) перефразированно из "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты"
директора к стенке без суда и следствия
во все времена спирт монополька государства
и самое доходное производство
-- то капэць... -- и останутся русские магазины за Бугром без водки!
...в понедельник побегу скупаться прозапас...
все разграбить, все продать и свалить с баблом ... можно и на Мальдивы,
а вы там е.б. /итесь дальше как хотите.