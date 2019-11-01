 У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

Виробництво легального спирту зменшилося в 4 рази за 10 років. Частка тіньового ринку зросла з 10% в 2007 році до 55% зараз. Рентабельність Укрспирту залишається близько 1% за винятком 2016 року. Поточна ситуація призводить до втрат у 10 млрд незібраного акцизу (через тіньовий ринок).





Читайте також: Мінекономіки оголосило конкурс на посаду глави "Укрспирту", - Милованов. ДОКУМЕНТ

"Також є погана кримінально-правова ситуація (по простому - бандити), і не розвивається галузь", - повідомив Милованов.

За словами міністра, президент Зеленський заявив, що статус-кво в галузі залишати не можна і потрібні радикальні зміни. У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація.

Читайте також: Приватизація "Укрспирту" може принести понад 5 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

Для цього президент Зеленський вніс як невідкладний законопроект №2300, який:

А. Скасовує монополію на спирт від початку 2020 року.

Б. Дозволяє будівництво нових спиртзаводів та приватизацію існуючих.

С. Створює систему ліцензування зі сторони держави.

Е. Обмежує імпорт до 2022 року.

На думку Милованова, ці кроки приведуть інвестиції в галузь, збільшать обсяг виробництва та кількість робочих місць, збільшать надходження в бюддет, та з часом дозволять наростити експорт спирту в інші країни.

Дивіться: 55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський. ВIДЕО



