 Імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу інтеграцію нашої енергосистеми з європейською, - експерт

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі британському виданню Energyvoice, пише Обозреватель.
Він нагадав, що закупівля імпортованої електроенергії здійснюється у російського держмонополіста "Інтер РАО ЄЕС", глава ради директорів якого Ігор Сєчин перебуває під санкціями США через агресію РФ проти України. І цей факт буде негативно сприйнятий міжнародними партнерами України, аж до можливого скасування ними раніше введених санкцій проти РФ.
"Наразі Сєчин перебуває під міжнародними санкціями у зв'язку з анексією Криму та військовою агресією Росії в регіонах Донбасу. Таким чином, це рішення підриває євроатлантичну єдність щодо застосування цих санкцій і поставить під загрозу становище України з нашими пастками партнерами", – сказав Омельченко .
Він звернув увагу, що купівля електроенергії у Білорусі також призведе до ускладнення наших відносин із європейськими партнерами.
"Новий білоруський національний виробник електроенергії (АЕС) Островець, також, ймовірно, поставлятиме електроенергію в Україну. Багато країн ЄС, а саме Польща і Литва, категорично проти купівлі електроенергії, виробленої на цій АЕС, через погану екологічну ситуацію. Купівля електроенергії у Островця поставить під загрозу наші відносини із цими стратегічними партнерами", – пояснив Омельченко.
На думку експерта, імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу виконання зобов'язань України перед ЄС щодо синхронізації вітчизняної енергосистеми з європейською, оскільки у 2022 році ми повинні від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі та опрацювати рік в автономному режимі.
"Основною метою Енергетичної стратегії України на 2035 рік є синхронізація енергосистем України із сусідніми європейськими партнерами. Згідно з умовами угод України з ЄС, неможливо інтегрувати наші енергосистеми, тоді як комерційні поставки електроенергії продовжують імпортуватися з Росії та Білорусі. Рішення такого типу не тільки ставлять під загрозу нашу здатність досягти мети нашої енергетичної стратегії у практичному плані, а й підривають впевненість ЄС у нашій прихильності цього", – наголосив Єльченко.
Нагадаємо, раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Росії, ініційоване головою комітету Верховної Ради з енергетики Андрієм Герусом, призведе до скасування міжнародних санкцій проти Кремля. А також зазначив, що торгівля України з країною-агресором вже викликала негативну реакцію серед наших міжнародних партнерів.
Зі свого боку український дипломат Костянтин Єлісєєв наголосив, що імпорт електроенергії з РФ порушує євроінтеграційні зобов'язання України в частині інтеграції енергосистеми у єдину енергетичну систему ЄС, і назвав укладання контрактів на поставку електроенергії з Росії неприйнятним із юридичної точки зору.
йому його рашка подобається.
то "зачитайте", не соромтесь.
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4
https://www.youtube.com/watch?v=49dn__tZhkw
Зрада и капитуляция！ потом дефолт, бакс по сто мы все замерзнем и умрем
дамбаса ахмєта на олігарха коломойського і росєян.
мені видається, що хтось пиляє гілку, на якій плаштована його дупця
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции. На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения."
ми сполучаємося з ЄЕС лише через системи постійного струму, тобто синхронизація систем неможлива.
своей мало? или что за посмешище? чего мы еще не знаем ???
" ...Цитирую Timpul.md: «19 сентября Украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Эта же норма позволяет осуществлять транзит электроэнергии из этих стран. Эта правка была внесена украинским политиком, членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого обвинили в работе на Кремль и олигарха Коломойского. Коломойский начал первым импорт электроэнергии в Украину уже 1 октября, заключив соглашение с Интер РАО, которая является монопольным экспортером электроэнергии из РФ. Таким образом, Кремль гарантировал для Приднестровья дешевое электричество.» Ссылка в комментах.
Для Приднестровья, Карл! Такой же незаконной территории, как и ОРДЛО. То есть, руками Коломойского и Геруса мы укрепляем западный плацдарм возможной агрессии против Украины в случае обострения геополитической ситуации.
С другой стороны, если через Украину перекроется такой транзит, то и Приднестровье перестанет получать дешевый газ для своей основной электростанции, принадлежащей… та-дам!... Сечину - лучшему дружбану Путина. А значит останется без дешевой электроэнергии - без таких профитов Приднестровье долго не протянет.
Чувствуете «стратегический замысел» Зе-Ко-Ге? Укрепление не только восточного плацдарма Московии, но и западного. Ибо наспех протянутая «поправка Геруса» про открытие импорта за пару недель перед переговорами по газу - это вода... нет (обсценная лексика), водопад на мельницу Кремля и Газпрома...."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660135594390770&id=100011830050778
Я, токо шо, с Багамов -- там тоже негры Власть взяли... ...стакан сока 12 доллярив и кругом разруха. (хто его купит?) -- ...зато Воля! ....могу фотки показать -- не хуже Чернобыля...*)