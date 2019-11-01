 Імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу інтеграцію нашої енергосистеми з європейською, - експерт

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі британському виданню Energyvoice, пише Обозреватель.

Він нагадав, що закупівля імпортованої електроенергії здійснюється у російського держмонополіста "Інтер РАО ЄЕС", глава ради директорів якого Ігор Сєчин перебуває під санкціями США через агресію РФ проти України. І цей факт буде негативно сприйнятий міжнародними партнерами України, аж до можливого скасування ними раніше введених санкцій проти РФ.

"Наразі Сєчин перебуває під міжнародними санкціями у зв'язку з анексією Криму та військовою агресією Росії в регіонах Донбасу. Таким чином, це рішення підриває євроатлантичну єдність щодо застосування цих санкцій і поставить під загрозу становище України з нашими пастками партнерами", – сказав Омельченко .

Він звернув увагу, що купівля електроенергії у Білорусі також призведе до ускладнення наших відносин із європейськими партнерами.

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"Новий білоруський національний виробник електроенергії (АЕС) Островець, також, ймовірно, поставлятиме електроенергію в Україну. Багато країн ЄС, а саме Польща і Литва, категорично проти купівлі електроенергії, виробленої на цій АЕС, через погану екологічну ситуацію. Купівля електроенергії у Островця поставить під загрозу наші відносини із цими стратегічними партнерами", – пояснив Омельченко.

На думку експерта, імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу виконання зобов'язань України перед ЄС щодо синхронізації вітчизняної енергосистеми з європейською, оскільки у 2022 році ми повинні від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі та опрацювати рік в автономному режимі.

"Основною метою Енергетичної стратегії України на 2035 рік є синхронізація енергосистем України із сусідніми європейськими партнерами. Згідно з умовами угод України з ЄС, неможливо інтегрувати наші енергосистеми, тоді як комерційні поставки електроенергії продовжують імпортуватися з Росії та Білорусі. Рішення такого типу не тільки ставлять під загрозу нашу здатність досягти мети нашої енергетичної стратегії у практичному плані, а й підривають впевненість ЄС у нашій прихильності цього", – наголосив Єльченко.

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Нагадаємо, раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Росії, ініційоване головою комітету Верховної Ради з енергетики Андрієм Герусом, призведе до скасування міжнародних санкцій проти Кремля. А також зазначив, що торгівля України з країною-агресором вже викликала негативну реакцію серед наших міжнародних партнерів.

Зі свого боку український дипломат Костянтин Єлісєєв наголосив, що імпорт електроенергії з РФ порушує євроінтеграційні зобов'язання України в частині інтеграції енергосистеми у єдину енергетичну систему ЄС, і назвав укладання контрактів на поставку електроенергії з Росії неприйнятним із юридичної точки зору.