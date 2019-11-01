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 Політика України, Економіка
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 Імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу інтеграцію нашої енергосистеми з європейською, - експерт

Через імпорт електроенергії з РФ ми не зможемо інтегрувати вітчизняну енергосистему з європейською, а також є високий ризик втратити єдність Заходу у питанні санкцій проти Кремля.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі британському виданню Energyvoice, пише Обозреватель.

Він нагадав, що закупівля імпортованої електроенергії здійснюється у російського держмонополіста "Інтер РАО ЄЕС", глава ради директорів якого Ігор Сєчин перебуває під санкціями США через агресію РФ проти України. І цей факт буде негативно сприйнятий міжнародними партнерами України, аж до можливого скасування ними раніше введених санкцій проти РФ.

"Наразі Сєчин перебуває під міжнародними санкціями у зв'язку з анексією Криму та військовою агресією Росії в регіонах Донбасу. Таким чином, це рішення підриває євроатлантичну єдність щодо застосування цих санкцій і поставить під загрозу становище України з нашими пастками партнерами", – сказав Омельченко .

Він звернув увагу, що купівля електроенергії у Білорусі також призведе до ускладнення наших відносин із європейськими партнерами.

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"Новий білоруський національний виробник електроенергії (АЕС) Островець, також, ймовірно, поставлятиме електроенергію в Україну. Багато країн ЄС, а саме Польща і Литва, категорично проти купівлі електроенергії, виробленої на цій АЕС, через погану екологічну ситуацію. Купівля електроенергії у Островця поставить під загрозу наші відносини із цими стратегічними партнерами", – пояснив Омельченко.

На думку експерта, імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу виконання зобов'язань України перед ЄС щодо синхронізації вітчизняної енергосистеми з європейською, оскільки у 2022 році ми повинні від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі та опрацювати рік в автономному режимі.

"Основною метою Енергетичної стратегії України на 2035 рік є синхронізація енергосистем України із сусідніми європейськими партнерами. Згідно з умовами угод України з ЄС, неможливо інтегрувати наші енергосистеми, тоді як комерційні поставки електроенергії продовжують імпортуватися з Росії та Білорусі. Рішення такого типу не тільки ставлять під загрозу нашу здатність досягти мети нашої енергетичної стратегії у практичному плані, а й підривають впевненість ЄС у нашій прихильності цього", – наголосив Єльченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Нагадаємо, раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Росії, ініційоване головою комітету Верховної Ради з енергетики Андрієм Герусом, призведе до скасування міжнародних санкцій проти Кремля. А також зазначив, що торгівля України з країною-агресором вже викликала негативну реакцію серед наших міжнародних партнерів.

Зі свого боку український дипломат Костянтин Єлісєєв наголосив, що імпорт електроенергії з РФ порушує євроінтеграційні зобов'язання України в частині інтеграції енергосистеми у єдину енергетичну систему ЄС, і назвав укладання контрактів на поставку електроенергії з Росії неприйнятним із юридичної точки зору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157369
 
 
 Топ коментарі
 
зато он очень выгоден зеленым чмошникам
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Зеленая плесень работает только на олигархат в ущерб интересов Украины и народа.
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ЗеДебилы, как там на счёт торговли на крови этим "президентом"? Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 4137
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4

Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 7823
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зато он очень выгоден зеленым чмошникам
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Да что вы, как дети малые. Папа Беня сказал "Мне очень нужно" и куклы сразу взяли к исполнению. Кто там задумывается о последствиях, если сам папа сказал?
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Зеленая плесень работает только на олигархат в ущерб интересов Украины и народа.
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Кто вообще дал разрешение на покупку єпектроенергии ??? Блин где СБУ и прокуратура -- явно статья 111 Измена Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 7815
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Текст не читал, но заголовок с технической точки зрения жуткий бред.
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для ватана може і брєд.
йому його рашка подобається.
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"Новый белорусский национальный производитель электроэнергии (АЭС) Островец, также, вероятно, будет поставлять электроэнергию в Украину. Многие страны ЕС, а именно Польша и Литва, категорически против покупки электроэнергии, произведенной на этой АЭС, из-за плохой экологической ситуации. Покупка электроэнергии у Островца поставит под угрозу наши отношения с этими стратегическими партнерами", - пояснил Омельченко.Источник: https://censor.net.ua/n3157369
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Ваш пост тоже бредятина. АЭС ещё не заработала, всё на уровне "вероятно и может быть", но Вы с Омельченко уже обеспокоены и местами озабочены.
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Откуда ж я знаю почему вы так обеспокоены? Сами и поясните.
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ви же знаєте певну інформацію по цій справі.
то "зачитайте", не соромтесь.
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Откуда ж я знаю почему вы так обеспокоены? Сами и поясните.
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Речь идет не о технической, а о юридической и политической точках зрения.
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С юридической и политической пусть СП-2 сначала рассмотрят.
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ЗеДебилы, как там на счёт торговли на крови этим "президентом"?
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4


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Центр Разумкова . Ужасное совпадение . Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 1458
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Импорт электричества ставит под угрозу друга Парашенка Ахметку,он не сможет поднять тарифы
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Так кто-же теперь "барыга" и наживается на крови, раз импорт энергии из Раши вырос в несколько раз и она вся идет только на папины заводики?
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импорт электричества привел к тому, что с января будут сокращения работников тепловых электростанций.
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и какой вывод из этого факта я должен сделать?
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однозначный！
Зрада и капитуляция！ потом дефолт, бакс по сто мы все замерзнем и умрем
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я вижу, что ты умный. как ты думаешь, на сколько вырастет цена э\э после того как в украине порежут на металл энергоблоки за ненадобностью, и рашка вхреначит цену, какую захочет?
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висновок один - зелене стадо хоче змінити монополісти.
дамбаса ахмєта на олігарха коломойського і росєян.
мені видається, що хтось пиляє гілку, на якій плаштована його дупця
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Так Ахметов- украинский олигарх, а покупают электричество у российского олигарха
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о, та ты тупое, а лезешь такие темы обсуждать. Приходи, когда узнаешь, сейчас пшло отсюда.
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А для чего тогда папа Беня получил право на монопольный импорт угля из Раши и даже в три раза увеличил его импорт только за август-сентябрь? И что такое ЦентрЭнерго, куда Беня поставляет уголек через свою прокладку втридорога? И как он умудрился фактически прихватить официально государственную компанию и получает с нее энергию ниже себестоимости?
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Все хотят грошей,и бедный и богатый только мудрый здоровья
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"Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции. На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения."
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А зачем пэдро с ахметом заграницу продают эленергию дешевле, чем украинцам? Если таким образом им рога обламают, то я не против
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брєд повний! в України немає сполучень з енергосистемою ЄЕС, крім мікро Буршинського енергоострова.
ми сполучаємося з ЄЕС лише через системи постійного струму, тобто синхронизація систем неможлива.
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Украина всегда была экспортёром электроэнергии , - за счёт атомных электростанций . Экспортировали даже в Беларусь ! . Непонятно , шо может поменяться , шоб шото изменилось ... .
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Да у нас реально єлектроенергии валом и должна стоить она копейки -- только хитромудрые позаключали договора и подняли цену !!! Куда смотрит антимонопольный комитет непонятно !!!
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Пусть Ахметов умерит свои аппетиты и снизит цену на свою электроэнергию до рыночного уровня, вот и весь рецепт.
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А экспорт в ЕС природного газа через "Северный поток-2" не ставит угрозу газотранспортной системе ЕС?Я уже запутался.Там можно,тут нельзя,там ставит -тут не ставит.Одно понял.Как много у нас "экспертов".И всех надо кормить.Желательно красной рыбой и черной икрой.
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а можно большими буквами написать? А НА ХЕРА??? на хера ваще покупать????
своей мало? или что за посмешище? чего мы еще не знаем ???
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Некоторое время назад это называлось ТОРГОВЛЯНАКРОВИ, сейчас пэромога молодой команды
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Свою ел.енергію продаємо за кордон,а кацапську купуємо.А кажуть,що в 42 лохів не буває. Імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу інтеграцію нашої енергосистеми з європейською, - експерт - Цензор.НЕТ 5428
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Не тільки.Є ще один ньюанс.

" ...Цитирую Timpul.md: «19 сентября Украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Эта же норма позволяет осуществлять транзит электроэнергии из этих стран. Эта правка была внесена украинским политиком, членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого обвинили в работе на Кремль и олигарха Коломойского. Коломойский начал первым импорт электроэнергии в Украину уже 1 октября, заключив соглашение с Интер РАО, которая является монопольным экспортером электроэнергии из РФ. Таким образом, Кремль гарантировал для Приднестровья дешевое электричество.» Ссылка в комментах.
Для Приднестровья, Карл! Такой же незаконной территории, как и ОРДЛО. То есть, руками Коломойского и Геруса мы укрепляем западный плацдарм возможной агрессии против Украины в случае обострения геополитической ситуации.
С другой стороны, если через Украину перекроется такой транзит, то и Приднестровье перестанет получать дешевый газ для своей основной электростанции, принадлежащей… та-дам!... Сечину - лучшему дружбану Путина. А значит останется без дешевой электроэнергии - без таких профитов Приднестровье долго не протянет.
Чувствуете «стратегический замысел» Зе-Ко-Ге? Укрепление не только восточного плацдарма Московии, но и западного. Ибо наспех протянутая «поправка Геруса» про открытие импорта за пару недель перед переговорами по газу - это вода... нет (обсценная лексика), водопад на мельницу Кремля и Газпрома...."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660135594390770&id=100011830050778
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Украинцы -- вы дурные! ...вам до Польши, как Албании до Гренландии...
Я, токо шо, с Багамов -- там тоже негры Власть взяли... ...стакан сока 12 доллярив и кругом разруха. (хто его купит?) -- ...зато Воля! ....могу фотки показать -- не хуже Чернобыля...*)
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