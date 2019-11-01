 Донецькі терористи поширили фейк про те, що ЗСУ обстріляли санітарну машину, яка нібито їхала до дитини в село Білу Кам'янку, де ніхто не живе вже 4 роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач твітера Necro Mancer.

Він зазначив: "Просто комбо від бакланів: тут тобі і немовля в трусиках, і санітарний автомобіль з величезним червоним хрестом на всі боки, і злісна бандитська ракета".

Користувач продовжив: "Поки я збирався уточнити у бакланів, в якому з цих окопів жила хвора дитина, на ЛА вже все без мене написали".

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