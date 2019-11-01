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Все про:митниця (600) Нефьодов (104) Макаренко Анатолій (19)

 "Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко позитивно оцінив напрямок реформ глави Митної служби України Максима Нефьодова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Макаренко зазначив: "Навряд чи, йдучи на кадровий конкурс, Максим Нефьодов припускав, яке клопітне господарство йому дістанеться разом із перемогою.

Після лихоліть перебування у складі недобропам'ятного Мінсдоху, а потім вже майже почилої тієї таки недоброї пам'яті Фіскальної служби, митниця, як державний інститут, втратила практично все. Зруйнована інфраструктура і деморалізовані, демотивовані кадри - ось що дісталося новому керівнику.

З року в рік чиясь рука іноді грубо і брудно, а найчастіше усвідомлено і наполегливо вбивала митну систему країни. У суспільстві створювався образ "тотальної корупції на митниці". Реальна тотальна корупція на кордоні підмінялася образом отакого вселенського "зла" - людей у митних погонах. За цією ширмою дуже зручно ховалися всі реальні кінцеві бенефіціари контрабанди - часто змінювані керівники ДФС, владні політики, силовики всіх мастей.

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Але, після декількох років майже безнадійної боротьби небагатьох "аматорів", уряд Гройсмана (колишньому Прем'єру за це довічний респект) прийняв рішення - повернути країні митницю.

І нарешті прийшов день нинішній, коли нової митниці ще немає, але "рулити" нею вже намагаються всі. І радять всі - від політиків вищого рангу з Печерських пагорбів до дівчат із косметичних салонів. Натовпи "експертів" штурмують інформаційний простір і кабінети головного офісу митниці. Підняла голову шантрапа, яка ще нещодавно нищила митницю, перетворюючи її в корупційну індустрію Януковича. Всі одразу кинулися "допомагати" Нефьодову. І за цією "допомогою", на мій погляд, ховається, як правило, одна ідея - власна користь. Хтось хоче бути красивим на телеекрані, хтось впливовим "на митниці". Занадто добре знаю багато і багатьох, щоб так говорити.

Сказати, що в усьому і завжди підтримую Главу Митної Служби, напевно, буде неправдою. Злюся на колишнє засилля силовиків і слабке протистояння всяким "Бастіонам" і "оперативно-військовим групам" у зонах митного контролю. Не розумію, до чого натовпи лжеекспертів, що кружляють навколо кабінету Глави ДМСУ. Обурююся повільним розгортанням нової штатної структури. Сумніваюся у вдалому підборі майбутніх "переможців" на посади заступників глави митниці. І, звичайно, переживаю за долі тисяч професійних і гідних митників, спостерігаючи, як нечисть потоком пре в штати "Нової митниці", а кадрові співбесіди проводять якісь юнаки та панянки з незрозумілою біографією і повноваженнями. Багато чого не розумію, не згоден, зробив би по-іншому. Але, не факт, що теж би не помилявся і не був би об'єктом докорів і образ. Така вже місія у будь-якого керівника будь-якого відомства. Не бути зручним для всіх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані, - Нефьодов

Але, вважаю, що стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна. Мінімізація людського фактору під час вирішення питань митного контролю. Позбавлення від участі в ньому силовиків і впливу політичного лобі. Збереження професійних кадрів. Відновлення міжнародного співробітництва. Оновлення та вдосконалення нормативної бази. Налагодження комунікації по вертикалі Мінфін-Мінекономіки-Митна Служба. Відкритість для бізнесу та суспільства. Мені здається, це і багато іншого робиться наполегливо і поступально.

Часу у всіх нас не так багато і всі ми хочемо результату сьогодні і зараз. На мій погляд, головним індикатором правильного, ефективного вектора розвитку митної системи країни будуть найближчі кадрові рішення - призначення керівників митниць. Саме ці люди зроблять або не зроблять головну роботу - формування фундаменту системи - нових митниць.

Сподіваюся, Міністерство фінансів, керівництво ДМСУ зможуть і тут зберегти тренд на позитивні зміни.

Якщо країна хоче бути сильною, вона повинна мати сильну, сучасну, гідну митницю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157361
 
 
 Топ коментарі
 
Возвращение блудного Кена, или Почему «напомажену істоту» снова запускают в таможенный курятник Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

Со слезами умиления прочитали слова Богдана о том, что Хорошковский консультирует Нефедова. По словам главы ОПУ, происходит это потому, что Хорошковский - величайший таможенник в мире, его опыт бесценен, и каждое его ненароком брошенное слово позволяет привлекать в бюджет Украины миллионы таможенных поступлений. Пока этого, правда, не видно - таможенные платежи падают на фоне роста импорта. Но это пока. Видимо, Хорошковский невнятно говорит, и Нефедову плохо слышно.
Об этом говорится в редакционной статье «ОРД».
- Зеленский устал, а Хорошковский помогает таможне. Главное из интервью с Богданом
На самом деле Хорошковский такой же великий таможенник, как и сбушник. Уже как-то забылось, как он в 2010 году разрешил деятельность ФСБ в Крыму, заявив, что полуострову «сепаратизм не угрожает». А его великими успехами было собрать вокруг себя опытных казнокрадов в погонах с часами на руках за 50 тыс долларов вроде Ивана Деревянко, выстроить тарифную сетку их работы, а самому кататься на горных лыжах и делать педикюр с укладкой.
Все «консультации» Хорошковского сводятся к тому, что он попросту расставляет своих людей на таможне, например, из недавнего - на Волынской. А допускают к этим процессам Хорошковского, потому что он, как и Коломойский, хорошо вложился в предвыборную кампанию Зеленского (не будем забывать, что Хорошковский вообще-то в не столь далёком прошлом был владельцем «Квартала-95»), и деньги надо как-то отдавать.
И поэтому Коломойскому подарили Центрэнерго, а Хорошковского постепенно запускают в таможенный курятник.
И падение платежей на фоне растущего импорта - это не только и не столько слабость Нефедова, как необходимость отдавать вложенные в кампанию Зеленского деньги Хорошковского и группы Калетника-Павлюка. И поэтому Нефедов и вынужден нести ахинею о том, что сканеры для таможни не нужны, а грузы надо просто взвешивать.
- За первые месяцы при Нефедове на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд грн - «Гроші»
По нашей информации, Нефедову дали сроку до 1 декабря, потом будут принимать кадровые решения, и весьма вероятно, что таможню возглавит человек Хорошковского, а, может быть, даже сама, как ласково называла Валерия Ивановича Юлия Тимошенко, «напомажена істота», и как называли Хорошковского в СБУ - Кен. Чего, в принципе, в интервью не исключает Богдан.
- Гончарук дал Нефедову и силовикам месяц на устранение контрабанды на таможне
И мы не можем не восхититься кадровой политикой президента. Друг ФСБ, партнер бизнесменов из ближайшего круга Путина - Абрамовича, Абрамова и Фролова. И к тому же эффективный менеджер. Правда, по-своему.
Например, собственником сразу трех своих бизнесов он стал после странной смерти их бывших владельцев - создателя «Украинских новостей» Михаила Коломийца, повесившегося в белорусском лесу, владельца «Интера» Игоря Плужникова, в бессознательном состоянии поставившего подпись под договором о продаже канала, и совладельца «Союза-Виктан» Виктора Удовенко, которого Хорошковский сначала спас из-под следствия, а затем Удовенко заболел и умер.
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Если такого человека не вернуть во власть, то в деятельности президента будет какая-то недосказанность. Поэтому - ждем, господин президент, и аплодируем!
А телеграмм-канал "Шаурма Зеленского" пишет вот что. "Мы нашли, где хранит основные деньги друг Богдана Хорошковский. Это Кипр. Там зарегистрирована фирма Хорошковского «K.H. Management Limited», которая позволяет ему контролировать весь медиа-холдинг группы «Интер».
Но и это не всё, есть такая фирма как ООО "Бригантина-В". Адрес: 04073, Винницкая область, город Винница, улица Киевская, дом 29, корпус 13, квартира 16. Дата основания 30.07.2007. Код ЄДРПОУ 35321721. Директор: Раац Наталя Александровна. Уставной капитал 700 000 грн. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Известно, что именно через эту фирму Хорошковский отмывает деньги в Украине.
Конечным бенефициаром этой фирмы является Василиадис Христодоулос, Кипр, подставное лицо Хорошковского.
В Украине курирует «Бригантину-В» хмельницкий миллионер Грушецкий Богдан Августинович."
И вы всерьез верите, что мутный миллионер Хорошковский вот чисто ради Украины консультирует Нефедова?
- «Бред сивой кобылы». У Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым и Хорошковским
Не смешите наши тапочки. Приехал в очередной раз помародерить Украину, а потом вернется в Москву или в Монако.
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Не надо трогать таможню . Бесполезная и опасная затея . Это Ватикан в Италии .
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
20 мин. ·

Припорахе такова небыло!!! )
Журналиста Евгения Плинского, который расследовал коррупционные схемы на таможне - с фактами, цифрами, названиями фирм-прокладок, явками, паролями, - не просто забанили, а «засуспендили», будто его аккаунта никогда не было в природе. Тупо завалили и ФБ, и Ютуб-канал фейковыми жалобами на нарушение авторских прав. Даже за тексты.
Я Евгению однажды при встрече сказал, что таможенная мафия - самая богатая преступная группировка, прикрывающаяся авторитетными людьми с безупречной репутацией и добром эти расследования не кончатся. Как минимум чем-то очень неприятным обязательно напакостят. В итоге имеем удаленные аккаунты на всех его страницах во всех соцсетях, где он был зарегистрирован. Разбаним, конечно же, но на это необходимо время.
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Возвращение блудного Кена, или Почему «напомажену істоту» снова запускают в таможенный курятник Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

Со слезами умиления прочитали слова Богдана о том, что Хорошковский консультирует Нефедова. По словам главы ОПУ, происходит это потому, что Хорошковский - величайший таможенник в мире, его опыт бесценен, и каждое его ненароком брошенное слово позволяет привлекать в бюджет Украины миллионы таможенных поступлений. Пока этого, правда, не видно - таможенные платежи падают на фоне роста импорта. Но это пока. Видимо, Хорошковский невнятно говорит, и Нефедову плохо слышно.
Об этом говорится в редакционной статье «ОРД».
- Зеленский устал, а Хорошковский помогает таможне. Главное из интервью с Богданом
На самом деле Хорошковский такой же великий таможенник, как и сбушник. Уже как-то забылось, как он в 2010 году разрешил деятельность ФСБ в Крыму, заявив, что полуострову «сепаратизм не угрожает». А его великими успехами было собрать вокруг себя опытных казнокрадов в погонах с часами на руках за 50 тыс долларов вроде Ивана Деревянко, выстроить тарифную сетку их работы, а самому кататься на горных лыжах и делать педикюр с укладкой.
Все «консультации» Хорошковского сводятся к тому, что он попросту расставляет своих людей на таможне, например, из недавнего - на Волынской. А допускают к этим процессам Хорошковского, потому что он, как и Коломойский, хорошо вложился в предвыборную кампанию Зеленского (не будем забывать, что Хорошковский вообще-то в не столь далёком прошлом был владельцем «Квартала-95»), и деньги надо как-то отдавать.
И поэтому Коломойскому подарили Центрэнерго, а Хорошковского постепенно запускают в таможенный курятник.
И падение платежей на фоне растущего импорта - это не только и не столько слабость Нефедова, как необходимость отдавать вложенные в кампанию Зеленского деньги Хорошковского и группы Калетника-Павлюка. И поэтому Нефедов и вынужден нести ахинею о том, что сканеры для таможни не нужны, а грузы надо просто взвешивать.
- За первые месяцы при Нефедове на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд грн - «Гроші»
По нашей информации, Нефедову дали сроку до 1 декабря, потом будут принимать кадровые решения, и весьма вероятно, что таможню возглавит человек Хорошковского, а, может быть, даже сама, как ласково называла Валерия Ивановича Юлия Тимошенко, «напомажена істота», и как называли Хорошковского в СБУ - Кен. Чего, в принципе, в интервью не исключает Богдан.
- Гончарук дал Нефедову и силовикам месяц на устранение контрабанды на таможне
И мы не можем не восхититься кадровой политикой президента. Друг ФСБ, партнер бизнесменов из ближайшего круга Путина - Абрамовича, Абрамова и Фролова. И к тому же эффективный менеджер. Правда, по-своему.
Например, собственником сразу трех своих бизнесов он стал после странной смерти их бывших владельцев - создателя «Украинских новостей» Михаила Коломийца, повесившегося в белорусском лесу, владельца «Интера» Игоря Плужникова, в бессознательном состоянии поставившего подпись под договором о продаже канала, и совладельца «Союза-Виктан» Виктора Удовенко, которого Хорошковский сначала спас из-под следствия, а затем Удовенко заболел и умер.
загрузка...
Если такого человека не вернуть во власть, то в деятельности президента будет какая-то недосказанность. Поэтому - ждем, господин президент, и аплодируем!
А телеграмм-канал "Шаурма Зеленского" пишет вот что. "Мы нашли, где хранит основные деньги друг Богдана Хорошковский. Это Кипр. Там зарегистрирована фирма Хорошковского «K.H. Management Limited», которая позволяет ему контролировать весь медиа-холдинг группы «Интер».
Но и это не всё, есть такая фирма как ООО "Бригантина-В". Адрес: 04073, Винницкая область, город Винница, улица Киевская, дом 29, корпус 13, квартира 16. Дата основания 30.07.2007. Код ЄДРПОУ 35321721. Директор: Раац Наталя Александровна. Уставной капитал 700 000 грн. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Известно, что именно через эту фирму Хорошковский отмывает деньги в Украине.
Конечным бенефициаром этой фирмы является Василиадис Христодоулос, Кипр, подставное лицо Хорошковского.
В Украине курирует «Бригантину-В» хмельницкий миллионер Грушецкий Богдан Августинович."
И вы всерьез верите, что мутный миллионер Хорошковский вот чисто ради Украины консультирует Нефедова?
- «Бред сивой кобылы». У Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым и Хорошковским
Не смешите наши тапочки. Приехал в очередной раз помародерить Украину, а потом вернется в Москву или в Монако.
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Не надо трогать таможню . Бесполезная и опасная затея . Это Ватикан в Италии .
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это по которой уже почти 20 лярдов недобора платежей при увеличении потока импорта? Охренительная стратегия.
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Любой кто был у власти априори казнокрад, коррупционер, мздоимец, взяточник... и если такая особь одобряет реформы неотаможенника то значит там - в этой реформе, дыр шоб воровать как у ёжика иголок. Всё ж просто.
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Думает из помойки вытащат и должность дадут.
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