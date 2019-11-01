 "Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Макаренко зазначив: "Навряд чи, йдучи на кадровий конкурс, Максим Нефьодов припускав, яке клопітне господарство йому дістанеться разом із перемогою.
Після лихоліть перебування у складі недобропам'ятного Мінсдоху, а потім вже майже почилої тієї таки недоброї пам'яті Фіскальної служби, митниця, як державний інститут, втратила практично все. Зруйнована інфраструктура і деморалізовані, демотивовані кадри - ось що дісталося новому керівнику.
З року в рік чиясь рука іноді грубо і брудно, а найчастіше усвідомлено і наполегливо вбивала митну систему країни. У суспільстві створювався образ "тотальної корупції на митниці". Реальна тотальна корупція на кордоні підмінялася образом отакого вселенського "зла" - людей у митних погонах. За цією ширмою дуже зручно ховалися всі реальні кінцеві бенефіціари контрабанди - часто змінювані керівники ДФС, владні політики, силовики всіх мастей.
Але, після декількох років майже безнадійної боротьби небагатьох "аматорів", уряд Гройсмана (колишньому Прем'єру за це довічний респект) прийняв рішення - повернути країні митницю.
І нарешті прийшов день нинішній, коли нової митниці ще немає, але "рулити" нею вже намагаються всі. І радять всі - від політиків вищого рангу з Печерських пагорбів до дівчат із косметичних салонів. Натовпи "експертів" штурмують інформаційний простір і кабінети головного офісу митниці. Підняла голову шантрапа, яка ще нещодавно нищила митницю, перетворюючи її в корупційну індустрію Януковича. Всі одразу кинулися "допомагати" Нефьодову. І за цією "допомогою", на мій погляд, ховається, як правило, одна ідея - власна користь. Хтось хоче бути красивим на телеекрані, хтось впливовим "на митниці". Занадто добре знаю багато і багатьох, щоб так говорити.
Сказати, що в усьому і завжди підтримую Главу Митної Служби, напевно, буде неправдою. Злюся на колишнє засилля силовиків і слабке протистояння всяким "Бастіонам" і "оперативно-військовим групам" у зонах митного контролю. Не розумію, до чого натовпи лжеекспертів, що кружляють навколо кабінету Глави ДМСУ. Обурююся повільним розгортанням нової штатної структури. Сумніваюся у вдалому підборі майбутніх "переможців" на посади заступників глави митниці. І, звичайно, переживаю за долі тисяч професійних і гідних митників, спостерігаючи, як нечисть потоком пре в штати "Нової митниці", а кадрові співбесіди проводять якісь юнаки та панянки з незрозумілою біографією і повноваженнями. Багато чого не розумію, не згоден, зробив би по-іншому. Але, не факт, що теж би не помилявся і не був би об'єктом докорів і образ. Така вже місія у будь-якого керівника будь-якого відомства. Не бути зручним для всіх.
Але, вважаю, що стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна. Мінімізація людського фактору під час вирішення питань митного контролю. Позбавлення від участі в ньому силовиків і впливу політичного лобі. Збереження професійних кадрів. Відновлення міжнародного співробітництва. Оновлення та вдосконалення нормативної бази. Налагодження комунікації по вертикалі Мінфін-Мінекономіки-Митна Служба. Відкритість для бізнесу та суспільства. Мені здається, це і багато іншого робиться наполегливо і поступально.
Часу у всіх нас не так багато і всі ми хочемо результату сьогодні і зараз. На мій погляд, головним індикатором правильного, ефективного вектора розвитку митної системи країни будуть найближчі кадрові рішення - призначення керівників митниць. Саме ці люди зроблять або не зроблять головну роботу - формування фундаменту системи - нових митниць.
Сподіваюся, Міністерство фінансів, керівництво ДМСУ зможуть і тут зберегти тренд на позитивні зміни.
Якщо країна хоче бути сильною, вона повинна мати сильну, сучасну, гідну митницю".
20 мин. ·
Припорахе такова небыло!!! )
Журналиста Евгения Плинского, который расследовал коррупционные схемы на таможне - с фактами, цифрами, названиями фирм-прокладок, явками, паролями, - не просто забанили, а «засуспендили», будто его аккаунта никогда не было в природе. Тупо завалили и ФБ, и Ютуб-канал фейковыми жалобами на нарушение авторских прав. Даже за тексты.
Я Евгению однажды при встрече сказал, что таможенная мафия - самая богатая преступная группировка, прикрывающаяся авторитетными людьми с безупречной репутацией и добром эти расследования не кончатся. Как минимум чем-то очень неприятным обязательно напакостят. В итоге имеем удаленные аккаунты на всех его страницах во всех соцсетях, где он был зарегистрирован. Разбаним, конечно же, но на это необходимо время.
Со слезами умиления прочитали слова Богдана о том, что Хорошковский консультирует Нефедова. По словам главы ОПУ, происходит это потому, что Хорошковский - величайший таможенник в мире, его опыт бесценен, и каждое его ненароком брошенное слово позволяет привлекать в бюджет Украины миллионы таможенных поступлений. Пока этого, правда, не видно - таможенные платежи падают на фоне роста импорта. Но это пока. Видимо, Хорошковский невнятно говорит, и Нефедову плохо слышно.
Об этом говорится в редакционной статье «ОРД».
- Зеленский устал, а Хорошковский помогает таможне. Главное из интервью с Богданом
На самом деле Хорошковский такой же великий таможенник, как и сбушник. Уже как-то забылось, как он в 2010 году разрешил деятельность ФСБ в Крыму, заявив, что полуострову «сепаратизм не угрожает». А его великими успехами было собрать вокруг себя опытных казнокрадов в погонах с часами на руках за 50 тыс долларов вроде Ивана Деревянко, выстроить тарифную сетку их работы, а самому кататься на горных лыжах и делать педикюр с укладкой.
Все «консультации» Хорошковского сводятся к тому, что он попросту расставляет своих людей на таможне, например, из недавнего - на Волынской. А допускают к этим процессам Хорошковского, потому что он, как и Коломойский, хорошо вложился в предвыборную кампанию Зеленского (не будем забывать, что Хорошковский вообще-то в не столь далёком прошлом был владельцем «Квартала-95»), и деньги надо как-то отдавать.
И поэтому Коломойскому подарили Центрэнерго, а Хорошковского постепенно запускают в таможенный курятник.
И падение платежей на фоне растущего импорта - это не только и не столько слабость Нефедова, как необходимость отдавать вложенные в кампанию Зеленского деньги Хорошковского и группы Калетника-Павлюка. И поэтому Нефедов и вынужден нести ахинею о том, что сканеры для таможни не нужны, а грузы надо просто взвешивать.
- За первые месяцы при Нефедове на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд грн - «Гроші»
По нашей информации, Нефедову дали сроку до 1 декабря, потом будут принимать кадровые решения, и весьма вероятно, что таможню возглавит человек Хорошковского, а, может быть, даже сама, как ласково называла Валерия Ивановича Юлия Тимошенко, «напомажена істота», и как называли Хорошковского в СБУ - Кен. Чего, в принципе, в интервью не исключает Богдан.
- Гончарук дал Нефедову и силовикам месяц на устранение контрабанды на таможне
И мы не можем не восхититься кадровой политикой президента. Друг ФСБ, партнер бизнесменов из ближайшего круга Путина - Абрамовича, Абрамова и Фролова. И к тому же эффективный менеджер. Правда, по-своему.
Например, собственником сразу трех своих бизнесов он стал после странной смерти их бывших владельцев - создателя «Украинских новостей» Михаила Коломийца, повесившегося в белорусском лесу, владельца «Интера» Игоря Плужникова, в бессознательном состоянии поставившего подпись под договором о продаже канала, и совладельца «Союза-Виктан» Виктора Удовенко, которого Хорошковский сначала спас из-под следствия, а затем Удовенко заболел и умер.
загрузка...
Если такого человека не вернуть во власть, то в деятельности президента будет какая-то недосказанность. Поэтому - ждем, господин президент, и аплодируем!
А телеграмм-канал "Шаурма Зеленского" пишет вот что. "Мы нашли, где хранит основные деньги друг Богдана Хорошковский. Это Кипр. Там зарегистрирована фирма Хорошковского «K.H. Management Limited», которая позволяет ему контролировать весь медиа-холдинг группы «Интер».
Но и это не всё, есть такая фирма как ООО "Бригантина-В". Адрес: 04073, Винницкая область, город Винница, улица Киевская, дом 29, корпус 13, квартира 16. Дата основания 30.07.2007. Код ЄДРПОУ 35321721. Директор: Раац Наталя Александровна. Уставной капитал 700 000 грн. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Известно, что именно через эту фирму Хорошковский отмывает деньги в Украине.
Конечным бенефициаром этой фирмы является Василиадис Христодоулос, Кипр, подставное лицо Хорошковского.
В Украине курирует «Бригантину-В» хмельницкий миллионер Грушецкий Богдан Августинович."
И вы всерьез верите, что мутный миллионер Хорошковский вот чисто ради Украины консультирует Нефедова?
- «Бред сивой кобылы». У Зеленского отрицают сотрудничество с Портновым и Хорошковским
Не смешите наши тапочки. Приехал в очередной раз помародерить Украину, а потом вернется в Москву или в Монако.
моет
зе ворьё