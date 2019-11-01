 Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання", - говориться в повідомленні.
Редакція розцінює цю публікацію як прямий тиск на команду "Схем".
"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – заявляють "Схеми".
Юристи заявляють, що оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу.
Сам Портнов у своєму Telegram відреагував і написав таке: "Одіозне Радіо Свобода висловило занепокоєння, що вчора я оприлюднив дані їхнього автомобіля, який нахабно тижнями здійснював за мною незаконні оперативно-технічні заходи. Приношу одіозному ЗМІ свої вибачення за фото їхнього автомобіля і даних водія. Наступного разу ми зробимо його фото з відром на голові. Тисяча вибачень за недопрацювання".
Так, в ответ на слова Сивохо в сети запустили флешмоб "Я - воинствующее меньшинство".
Десятки украинцев уже присоединились к акции и рассказали о том, какой вклад они внесли в войну на Донбассе. Многие из них потеряли близких на Донбассе в войне с российскими оккупантами.
"Вам нас не понять. Когда мы умирали - вы тусовались в телешоу и ездили в Россию. Воинов - всегда меньшинство. И пока они живы - жива их страна. И у вас ничего не получится. Мы - на страже. Мы спасали и спасаем Украину. А вас друзья - воины, волонтеры, и все, кто с нами - прошу. Сделайте репост и поддержите флешмоб. Выложите свое фото, или видео с хештегом", - написал украинский военный Глеб Бабич.
"дєсяткі...?" ну це конєшно ж не мєньшинство...
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
С нетерпением жду публикации расследования журналистов "Схем".
Портнов генпрокурора чмирить на всю країну, погрожує особистому ворогу Бєні,після чого того збиває машина і горить будинок,і- НІЧОГО,а то шофер якийсь !
Це про недоторканність.Будь-який депутат,що виступає проти Бєні-доторканний.Бєня,Бодя і Портнов-недоторканні.
Портянка должна сидеть в тюрьме и сушить сухари.
Сюди ж Стерненка можна додавати
А вы шо думали? Шо они кормятся чистым воздухом и все из себя такие справедливые?
контора Рога і копита, Квартал 95, Офіс президентаОфіс 95, а поважний ЗМІ.
Если для тебя это поважнi СМИ, то для меня это очередная "цензоровская" помойка. Где разгоняют только негатив, но не даётся никаких рецептов, а аналитика льётся токо из галичанских ротов. Кацап-ТВ могут позавидовать этой подзаборной шняге.
Там да - негативу не розганяли. "Україна-повія" та інша хрєнь - то ж було весело. І ніякої "подзаборной шнягі".
Телевизор у меня в доме отключен уже четыре года, я получаю всю информацию из интернета.
Шо теперь мне предъявишь?
Діє як справжній юрЬІст. Такий самий, як і Зе.
Опубликуйте персональные данные Портнова. (анонимно) Вплоть до номеров счетов на Кайманах.
Включая фото и телефоны любовницы ...
Потому они сейчас попытаются устрашать журналистов, чтобы закрыть им рты
гнать в шею всех , кто посягает на журналистов
А за раскрытие персональных данных полагается штраф.