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Все про:журналістика (898) Портнов (138) захист персональних даних (5)

 Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Заступник голови АП Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. На думку редакції "Схем" і юристів, таким чином він прямо порушив українське законодавство одразу за декількома статтями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання", - говориться в повідомленні.

Редакція розцінює цю публікацію як прямий тиск на команду "Схем".

"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – заявляють "Схеми".

Юристи заявляють, що оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу.

Сам Портнов у своєму Telegram відреагував і написав таке: "Одіозне Радіо Свобода висловило занепокоєння, що вчора я оприлюднив дані їхнього автомобіля, який нахабно тижнями здійснював за мною незаконні оперативно-технічні заходи. Приношу одіозному ЗМІ свої вибачення за фото їхнього автомобіля і даних водія. Наступного разу ми зробимо його фото з відром на голові. Тисяча вибачень за недопрацювання".

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Портнов оприлюднив персональні дані водія Схем через підготовлюване про нього розслідування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157358
 
   
 Топ коментарі
 
зебильчики, а это уже тянет на уголовное дело или пока еще нет?
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Ну что, Рябошапка, вот тебе и "состав преступления". Или ведро на голову - это норма? А может уши активистов, которые Портнов обещал купить - это просто одно из наименований товаров в супермаркете?
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Портнову, Шарію, Бужанському і Дубінському не терпиться зачистити біндер. Антимайдан прийшов до владиПортнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании - Цензор.НЕТ 4241
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Портнову, Шарію, Бужанському і Дубінському не терпиться зачистити біндер. Антимайдан прийшов до владиПортнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании - Цензор.НЕТ 4241
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так это он деревья попилил, шоб экспертизу невозможно было сделать?
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В сети гневно восприняли заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, который сказал, что мир в Украине неизбежен, а против этого выступает лишь воинствующее меньшинство.
Так, в ответ на слова Сивохо в сети запустили флешмоб "Я - воинствующее меньшинство".
Десятки украинцев уже присоединились к акции и рассказали о том, какой вклад они внесли в войну на Донбассе. Многие из них потеряли близких на Донбассе в войне с российскими оккупантами.
"Вам нас не понять. Когда мы умирали - вы тусовались в телешоу и ездили в Россию. Воинов - всегда меньшинство. И пока они живы - жива их страна. И у вас ничего не получится. Мы - на страже. Мы спасали и спасаем Украину. А вас друзья - воины, волонтеры, и все, кто с нами - прошу. Сделайте репост и поддержите флешмоб. Выложите свое фото, или видео с хештегом", - написал украинский военный Глеб Бабич.
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"Десятки украинцев уже присоединились к акции..."
"дєсяткі...?" ну це конєшно ж не мєньшинство...
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Майдан начинался с нескольких десятков студентов. А ты в это время кОнешно ж бухал или слушал великое произведение игры хером на рояле.
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Благодаря Зе-билам, вся мерзота приползла обратно в Украину, и снова чувствует себя здесь королями жизни. Спасибо, вы сделали это вместе!
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Каждый божий день,начиная с 21 апреля, антиукраинская нечесть ведет себя более нагло и вызывающе.
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мелко как то для портянки ...водитель......
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Волали про жидів при владі? Отримали жидів при владi
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
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Судя по тому как эта быкующая, ватная мразь откровенно угрожает всем направо и налево, абсолютно не стесняясь, а в ответ абсолютно никакой реакции, вполне очевидно, что это животное имеет связи с новой властью.

С нетерпением жду публикации расследования журналистов "Схем".
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.Точка неповернення - ось що головне зараз. Україна впритул наблизилась до точки неповернення в якості суверенної держави. Визнання війни громадянською,репарації за Донбас,вода окупованому Криму,злив позову в Гаазі і,головне, нові газові угоди-після цього України не стане.
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Его ЗЕ трогать нельзя он попутчик зеленых каста недоторканих
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Портнов отрабатывает заказ коломойши - его никто не тронет.
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Га-га-га ! Думали,якщо прислужували Бєні,так вже в команді ?
Портнов генпрокурора чмирить на всю країну, погрожує особистому ворогу Бєні,після чого того збиває машина і горить будинок,і- НІЧОГО,а то шофер якийсь !
Це про недоторканність.Будь-який депутат,що виступає проти Бєні-доторканний.Бєня,Бодя і Портнов-недоторканні.

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Вы сразу посадите Портнова хоть за что-нибудь, а потом дружно гавкайте свою "ганьбу"
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Правоохранители США получили право доставлять Коломойского для их участия в заседаниях. Вы верите,что соколы Сабакова вломятся к Бене,чтобы предоставить его США по требованию прокуратуры?
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Запомните: Портнов, Бужанский, Дубинский - это три гандона, которые должны сидеть в тюрьме за призывы к изменению территориальной целостности государства, сепаратизм и госизмену. Тварь портнов (портянка) планировал работать в Генпрокуратуре! Банда януковича - предатели, сепаратисты и коллаборанты обещали шакалу портнову 200 млн. долл. если он поможет им разморозить/вернуть их миллиарды. Но Рябошапка принципиально дал ему подсрачник и не пустил ************ портянку на порог Генпрокуратуры! И вот сейчас вся эта помойная троица исходит на говно и бьется в конвульсиях. потому, что Генпрокурор отказался выполнять их приказы.
Портянка должна сидеть в тюрьме и сушить сухари.
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Рябошапка а ты открыл справу на Портнова за майдан? Так как попередники не сделали то что должны,к тому же повезло он сам приехал не надо в розшук подавать
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Вслід за Денисом Янтарем, премія Дарвіна відправляється водію Схем, чия боротьба з Порошенком призвела до того, що нова зелена влада встановила за ним стеження, оприлюднила його персональні дані і погрожує фізичною розправою

Сюди ж Стерненка можна додавати
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"Схемы" - это бизнес контора журнашлюх, которая кормится на заказных расследованиях: кто больше заплатил, тот и натравил эту компашку на своего оппонента.
А вы шо думали? Шо они кормятся чистым воздухом и все из себя такие справедливые?
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Гриша, Схеми - то є спільний проект Радіо Свобода і 1-го Національного. А Радіо Свобода - то не контора Рога і копита, Квартал 95, Офіс президента Офіс 95, а поважний ЗМІ.
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Ну да... "Поважнi" СМИ, которые раскручивают негатив на новую власть похлеще парашенковких каналов... совершенно не вгружаясь в суть проблем, но заливая всё вокруг себя своим жидким вонючим говном.
Если для тебя это поважнi СМИ, то для меня это очередная "цензоровская" помойка. Где разгоняют только негатив, но не даётся никаких рецептов, а аналитика льётся токо из галичанских ротов. Кацап-ТВ могут позавидовать этой подзаборной шняге.
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Ну а для тебе "поважні" - це Г + Г? Підсів на Сватів та Слугу урода?
Там да - негативу не розганяли. "Україна-повія" та інша хрєнь - то ж було весело. І ніякої "подзаборной шнягі".
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Я не смотрел, не смотрю и не буду смотреть "Сватов" или "Слуга народа". По той простой причине, шо мне такие фильмы/сериалы просто неинтересны.
Телевизор у меня в доме отключен уже четыре года, я получаю всю информацию из интернета.
Шо теперь мне предъявишь?
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Вы меня напрасно спамите. Щас разумные люди, которые заходят на эту порохоботскую помойку, в первую очередь обращают внимание на заспамленные комментарии, зная, шо там можно шо-то почитать. Это уже является отличительным знаком от всех порохоботских хоровых высеров.
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Та не переживай ти так. Розумні якщо і звертають увагу на заспамлені коментарі зебланів, то лише з цікавості: "Ну і шо там ті придурки були висрали?"
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"Портнов обнародовал персональные данные водителя Схем"
Діє як справжній юрЬІст. Такий самий, як і Зе.
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Тю-ю-ю.
Опубликуйте персональные данные Портнова. (анонимно) Вплоть до номеров счетов на Кайманах.
Включая фото и телефоны любовницы ...
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Эта шваль , дорвавшаяся до власти, решила построить в Украине фашистское государство, ГДЕ СВОБОДА ПРЕССЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
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В противостоянии схемы-портняжка - желаю победы обеим сторонам
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а где тот зебанутый Максим, который из штанов выпрыгивал, доказывая, что это Пороху не до смеха почему то)))))))))))
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Еще раз повторюсь- все жти чванливые политики нигде в мире не нужны, даже в раше. ОНИ ЗА 5 лет жизни зарубежом хорошо пообносились. И им , КРОВЬ ИЗ НОСА, надо добраться до бюджета феодального государства Украина и начать опять доить.
Потому они сейчас попытаются устрашать журналистов, чтобы закрыть им рты
гнать в шею всех , кто посягает на журналистов
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Рыголета портнов валит рейтинг зё аж гай шумит, но зё видимо думает, что 73% это слишком много и можно частью пожертвовать. Зё, очнись - осталось уже процентов 20, а на Новый Год ты будешь уже обращаться к 5.
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А уголовное дело на портнова откроют, или только на федину за два корявых слова на величайшего лидера всех времен и народов.
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Неужели в Украине нет ни одного козака? Неужели родные Небесной сотни и погибших воинов на Донбассе не могут отомстить этому упырю?
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У "юриста" Портнова к Овощу (Януковичу) и ко - вопросы есть или там все были белые и пушистые?...
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Які в нього можуть бути питання до Хряка Ростовського і ПРигів, якщо він - один з них?
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водитель схем за что боролся на то и напоролся. теперь наслаждайтесь как зебики вас щемят
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Ему и Шуфричу следует с профилактической целью набить пятаки.
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Водителей можно нанять много, так что это пук в лужу.
А за раскрытие персональных данных полагается штраф.
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