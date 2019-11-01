 У мешканки Харківської області виявили дифтерію, - Центр громадського здоров'я МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні о 14:30 з Харківської області в Центр громадського здоров'я України надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксігенного штаму дифтерійної палички у хворої на ангіну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пацієнтка перебуває в стаціонарі і отримує лікування антибіотиками.

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"Сироватку не вводили в зв'язку з виділенням мікроорганізму, який не виробляє токсин", - додали в пресслужбі.

Крім того, епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання і роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.