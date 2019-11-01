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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1008) Харківщина (800) дифтерія (30)

 У мешканки Харківської області виявили дифтерію, - Центр громадського здоров'я МОЗ

У мешканки Харківської області виявили дифтерію.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні о 14:30 з Харківської області в Центр громадського здоров'я України надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксігенного штаму дифтерійної палички у хворої на ангіну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пацієнтка перебуває в стаціонарі і отримує лікування антибіотиками.

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"Сироватку не вводили в зв'язку з виділенням мікроорганізму, який не виробляє токсин", - додали в пресслужбі.

Крім того, епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання і роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157356
 
 
 Топ коментарі
 
даже в совке не спрашивали
а делали прививки
а теперь еще и кацап может подкинуть
шото слишком разброс большой по пациентам
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Ну дякувати одноглазнікам та решті вконтачених пейсбухов, з їхніми "яжемать" проти щеплень!
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Правильно сначала тупые мамаши отказываются прививать детей а потом получаем эпидемии
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даже в совке не спрашивали
а делали прививки
а теперь еще и кацап может подкинуть
шото слишком разброс большой по пациентам
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Насколько я знаю, диагностировать дифтерию может лишь лондонская лаборатория.. подправьте если кто знает..
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Лондонская лаборатория определяет лишь происхождение (генетику) штамма болезни (чтоб узнать местная или завезенная).

А диагностировать может по-идее может любая городская или областная лаборатория (на антитела)
(но...не претендую на истину)
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Ну дякувати одноглазнікам та решті вконтачених пейсбухов, з їхніми "яжемать" проти щеплень!
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Это точно.Там оракулов хватает,знатоков ипучих.
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******.Итить растудыть,а я ще не перепривился.Ну все.В понедельник "железно".Главное,что бы вакцина была.
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