EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  1393  7
Матеріали за темою:
Все про:прикордонники (694) Правоохоронні органи (331) тероризм (2156)

 Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань. ФОТО

1 листопада 2019 року оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України, в результаті реалізації оперативної інформації в місті Краматорськ затримали громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої "Донецької народної республіки".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 36-річний українець, у червні 2014 року, вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в м.Краматорськ Донецької області. Зі слів затриманого, він перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби.

Поліцейськими внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності". Проводяться подальші слідчі дії. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої".

Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157354
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
задержали, примирились, сели в один поезд и поехали
 показати весь коментар
 
 
Ще є один для обміну. Формула обміну зміниться. Віддамо на одного більше.
 показати весь коментар
 
 
За такого чахлого не дадут . Надо жирных ловить .
 показати весь коментар
 
 
пора отдать братушкам, а то а-я-я-й нам ещё скажут...
 показати весь коментар
 
Ждем сообщения о терактах, которые он совершил.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору