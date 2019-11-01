 Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що 36-річний українець, у червні 2014 року, вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах в м.Краматорськ Донецької області. Зі слів затриманого, він перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби.

Поліцейськими внесені дані до ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності". Проводяться подальші слідчі дії. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої".

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