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 Політика України
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 Річна національна програма "Україна-НАТО" буде максимально наближена до ПДЧ: ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляє, що Річна національна програма Україна – НАТО буде максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ухвалення Річної національної програми на 2020 рік. На початку грудня я буду у Брюсселі презентувати її союзникам. Це документ нової якості, він був повністю підготовлений за методологією, яка використовується в самому НАТО. Ми не женемося в ньому за кількістю заходів, ми надзвичайно важливу увагу приділяємо їхній якості", - зауважив віце-прем'єр.

За словами Кулеби, Річна національна програма Україна – НАТО на 2019 рік передбачає близько 600 заходів, а програма на 2020 рік – більш як 1,1 тис. заходів.

"Ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку", - додав він.

"РНП-2020 буде максимально і за змістом, і за формою наближена до ПДЧ, які отримували інші країни та проходили на шляху до членства в НАТО", - наголосив віце-прем’єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157353
 
 
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В цьому році ми посадимо 500 га буряків. Нехай він подавиться! (анекдот про довгоносика).
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Близько,дуже близько ПДЧ .Не мороч голову .Заявку в НАТО на ПДЧ подали?
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Не пойдет,Кулеба.Цицерон Пэця сказав ПДЧ,значит ПДЧ.
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Він ідіот?
Не відрізняє неформальної домовленості від від юридично-зобов'язуючого документу?!
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