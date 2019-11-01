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 Політика України
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Все про:Донбас (13493) Пристайко (232)

 Це є одним із логічних кроків, - Пристайко про вимогу розпустити "Л/ДНР"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав логічним кроком для виконання політичного блоку мінських угод розпуск терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"У принципі це (розпуск так званих "Л/ДНР ". - Ред.) абсолютно логічно, незважаючи на те, що коментується деякими засобами масової інформації та деякими іноземними лідерами. Це є абсолютно логічним кроком, якщо ви подивитеся на плани, які у нас є. Наприклад, план проведення місцевих виборів на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Очевидно, що з моменту проведення виборів жодної влади на місцях іншої, ніж та, яка була обрана, бути не може. Тому, можливо, це не дуже докладно обговорювалось раніше, але це є одним із логічних кроків, які мають бути зроблені, якщо ми йдемо вздовж усього цього плану", - заявив Пристайко.

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Нагадаємо, раніше речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливе, крім іншого, тільки за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157350
 
   
 Топ коментарі
 
Заодно розпустіть на атоми усіх зелених дегенератів!!!
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Заодно розпустіть на атоми усіх зелених дегенератів!!!
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Нет таких организаций, были только в СССР такие номерные знаки.
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Что значит распустить ? Т.е. ликвидировать ?
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ой, типа колорадских жуков кто-то жалеет? Залил кипятком да и вылил на дорогу)
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та нифига:
"распустить" с точки зрения колаборантов Зе-команды, значит провести выборы и узаконить паРашные террористические организации на территории Украины.

или зачем КГБ-та Дрыстайка поставили на эту должность?..
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По моему зеленое стадо идет поперек...а не вдоль...😀
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еще расформировать кацапские бандформирования в крыму
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И на границе о. Тузла поставить пропускной пункт(Керченский мост)
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это как???))
воши ану нах с головы пошли!!!!
********** - на выход!!!
паразитов только уничтожить можно
иначе загрызут
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Так и думал, что петики будут против.
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Як це по-українські, сразу все розламати, а потім плакать шо це не ми винуваті Это является одним из логических шагов, - Пристайко о требовании распустить "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6826
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"ні етаму фашисту рішать шо нам дєлать, ми самі ат ліца народа дамбаса ришим шо с нім здєлать: разпускать, папускать ілі апускать" - вірогідна відповідь з того боку.
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Владимир Цемах отметил, что узнал про крушение Боинга тогда же, когда и все остальные жители Донбасса. Это произошло или вечером, или на следующий день после трагедии, - сказал он в интервью агентству РИА «Новости». Также бывший боец самопровозглашенной республики добавил, что во время активной фазы конфликта отвечал за воздушную оборону в районе города Снежное. При этом, по словам Цемаха, там не хватало установок, которые бы сошли за ПВО. Зенитчик сказал, что большинство из них были сделаны из жести и труб, набитых песком, а предназначены эти конструкции были для того, чтобы своим видом пугать украинскую авиацию.
Помимо прочего, бывший военный рассказал о том, как его увезли в Киев, про условия содержания в столице и про допросы международной следственной группы.
Ранее международные специалисты пришли к выводу, что летом 2014-ого года Боинг был сбит из зенитно-ракетной установки БУК, которую привезли в зону боевых действий из России. Обвинения в причастности к этой операции предъявили четверым военным. Владимира Цемаха среди них нет.

https://echo.msk.ru/news/2530045-echo.html
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Владимира Цемаха среди них нет.
Я не я и зенитка не моя! За одно участие в отрядах против законной власти полагается наказание.
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Это министр иностранных дел, дипломат, который должен знать , шо в международных договорах нет и быть не может никаких "логически вытекающих", а должна быть продумана и обсуждена каждая буква и запятая. Т.е., раз в договоре не прописан роспуск "рэспублик", то его и быть не может. И еще вопрос...а шо насчет роспуска бандформирований - т.н. "1 и 2 корпусов"? Тоже "логически вытекающие"?
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шо в международных договорах нет и быть не может никаких "логически вытекающих", а должна быть продумана и обсуждена каждая буква

Особенно это видно по будапештскому меморандуму...
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Ну так. В Будапештском Меморандуме четко сказано, шо в случае его нарушения одной из сторон прописываются переговоры и консультации в международных организациях. И ничего больше.
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А так про эту - нет капитуляций визжать петяботи ?
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Для вас, зебобиков, это не капитуляция, а "воссоединение с братским народом".
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Я есть граждан Германи я плохо понимать тебе руски свинья! Ты есть руски свьнья агрессор ты будешь капитулировать !
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Ты есть обычная русская свинья. Иди хрюкать на срусь.сру
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Українських дипломатів не пустили на зустріч Данилюка та Єрмака з посадовцями Білого дому, - Чалий .
За словами Чалого, він описав подію в офіційному листуванні із зовнішньополітичним радником глави українського МЗС Вадима Пристайка. Однак, як припускає співрозмовник НВ, "інші люди" ознайомили з цим листом і самого президента Зеленського.
"Таким чином, я зафіксував із цього моменту, з 10 числа [липня, - Ред.], що дипломати фактично були відсторонені від підготовки візиту президента і від спілкування на найвищому рівні", - підкреслив Чалий.
Крім цього, дипломат також додав, що з 10 липня в офіційному спілкуванні між США і Україною почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", крім як через посольства країн.Так Пристайко все ж займається дипломатиєю чи капці Єрмаку підносить... поки той потелефону з кремливськими наближенними консультується
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Журналісти чи задаватиме ви йому питання щодо його обовязків під командуванням Єрмака?
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Ты там с Зеленским согласуй кому капитулировать будете ? ОРДЛО или Московии ?
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Ну так местные и выберут именно ту власть, которая сейчас там есть, и чего?
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Цьом-цьом с НАТО , заявление о репарациях от России , заявление о необходимости распустить эти две ДЫРЫ - кремлевского дипКоня помощница Манька просто взахлебе от опровержений и возмущений ... А отвод продолжается ...
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Розпустити? Та вони й так розпущені далі нікуди, берегів вже давно не бачать. Це є одним із логічних кроків, - Пристайко про вимогу розпустити "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 470
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В это время ЕС требует прекращать Кремль гумконвоить на Донбассе , в это время Трамп погряз в своих проблемах и не очень готов подставить плечо Пуйлу... В это время США нашли след России в протестах в Чили, в это время Пристайко не исключает разговоры и о газе на Нормандском саммите... чем еще надуют этот мыльный пузырь по названием НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
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где его откопали этого дрыпристайка, такую чушь несет, даже для зебика чересчур
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Нарешті Пристайко пристав до вимог патріотів. Хоч в чомусь.
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