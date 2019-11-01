 Це є одним із логічних кроків, - Пристайко про вимогу розпустити "Л/ДНР"

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"У принципі це (розпуск так званих "Л/ДНР ". - Ред.) абсолютно логічно, незважаючи на те, що коментується деякими засобами масової інформації та деякими іноземними лідерами. Це є абсолютно логічним кроком, якщо ви подивитеся на плани, які у нас є. Наприклад, план проведення місцевих виборів на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Очевидно, що з моменту проведення виборів жодної влади на місцях іншої, ніж та, яка була обрана, бути не може. Тому, можливо, це не дуже докладно обговорювалось раніше, але це є одним із логічних кроків, які мають бути зроблені, якщо ми йдемо вздовж усього цього плану", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, раніше речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливе, крім іншого, тільки за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".
"распустить" с точки зрения колаборантов Зе-команды, значит провести выборы и узаконить паРашные террористические организации на территории Украины.
или зачем КГБ-та Дрыстайка поставили на эту должность?..
воши ану нах с головы пошли!!!!
********** - на выход!!!
паразитов только уничтожить можно
иначе загрызут
Помимо прочего, бывший военный рассказал о том, как его увезли в Киев, про условия содержания в столице и про допросы международной следственной группы.
Ранее международные специалисты пришли к выводу, что летом 2014-ого года Боинг был сбит из зенитно-ракетной установки БУК, которую привезли в зону боевых действий из России. Обвинения в причастности к этой операции предъявили четверым военным. Владимира Цемаха среди них нет.
https://echo.msk.ru/news/2530045-echo.html
Я не я и зенитка не моя! За одно участие в отрядах против законной власти полагается наказание.
Особенно это видно по будапештскому меморандуму...
За словами Чалого, він описав подію в офіційному листуванні із зовнішньополітичним радником глави українського МЗС Вадима Пристайка. Однак, як припускає співрозмовник НВ, "інші люди" ознайомили з цим листом і самого президента Зеленського.
"Таким чином, я зафіксував із цього моменту, з 10 числа [липня, - Ред.], що дипломати фактично були відсторонені від підготовки візиту президента і від спілкування на найвищому рівні", - підкреслив Чалий.
Крім цього, дипломат також додав, що з 10 липня в офіційному спілкуванні між США і Україною почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", крім як через посольства країн.Так Пристайко все ж займається дипломатиєю чи капці Єрмаку підносить... поки той потелефону з кремливськими наближенними консультується
пристайка, такую чушь несет, даже для зебика чересчур