 Це є одним із логічних кроків, - Пристайко про вимогу розпустити "Л/ДНР"

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"У принципі це (розпуск так званих "Л/ДНР ". - Ред.) абсолютно логічно, незважаючи на те, що коментується деякими засобами масової інформації та деякими іноземними лідерами. Це є абсолютно логічним кроком, якщо ви подивитеся на плани, які у нас є. Наприклад, план проведення місцевих виборів на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Очевидно, що з моменту проведення виборів жодної влади на місцях іншої, ніж та, яка була обрана, бути не може. Тому, можливо, це не дуже докладно обговорювалось раніше, але це є одним із логічних кроків, які мають бути зроблені, якщо ми йдемо вздовж усього цього плану", - заявив Пристайко.

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Нагадаємо, раніше речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ у Мінську заявила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливе, крім іншого, тільки за умови розпуску квазіугруповань "Л/ДНР".