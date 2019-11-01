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 Політика України
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 У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба

Україна не може розраховувати на пряму підтримку НАТО у разі відкритої агресії РФ, однак Альянс робить все можливе, аби якнайшвидше підготувати Україну до вірогідної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Якби Україна була членом НАТО, тоді б була задіяна стаття 5 про колективну оборону, і НАТО мало б усіма доступними засобами захищати Україну як одного із союзників. Власне, цього ми стратегічно прагнемо, коли говоримо про членство в НАТО. Але оскільки ми поки що не є членами НАТО, то йдеться лише про те, яку допомогу може надати Альянс для зміцнення сектору безпеки і оборони України. І в цьому плані у нас є абсолютне узгоджене бачення з нашими партнерами", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що НАТО з усіх міжнародних партнерів максимально рішуче і чітко кваліфікує дії РФ і в Криму, і на сході України, як агресію.

За його словами, під час візиту до офісу Північноатлантичної ради українська делегація презентувала 5 стратегічних напрямків, на яких Україна хоче зосередитись у подальшому співробітництві.

Як зазначив Кулеба, для України головне, аби НАТО допомогло їй якнайкраще підготуватись до можливої атаки.

"Мета зараз дуже проста – оскільки ви не можете, умовно кажучи, за нас воювати, то допоможіть нам якомога краще самим підготуватись до можливої атаки", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157349
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. сейчас не открытая , а закрытая агрессия ? Хороши гаранты . В случае открытой агрессии РФ НАТО не сможет напрямую помогать Украине, но поможет лучше подготовиться к возможной атаке, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4356
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ЕС и НАТО - дерьмопартнеры. Строят СП-2, приостанавливают военную помощь, банды украинцев у них круче руцькой мафии и опаснее миллионов "беженцев" с Востока. А про такую страну, как Мадьярщина, тоже члена ЕС и НАТО и разговора нет
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Зеленим гнидам недовго жити. І політично, і фізично.
Повішення - для тих, хто рзкаявся. Для решти - включимо фантазію. Циклон Б здасться вітамінами... Жиди, ви самі винні...
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Ми не грузини. Тому нам відкриють 5 нових трастів загальною сумою в кілька мільйрнів баксів.
Навіть на експорт і Україну зброї заборона.
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Т.е. сейчас не открытая , а закрытая агрессия ? Хороши гаранты .
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а что, "просто перестать стрелять" и "договориться где-то посередине" уже не рабртает? как же так? Зеленский обещал!
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Та нафиг Нате нужна эта Украина? 40 млн спиногрызов.
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значит ЗЕ РВАНЕТ НА СВОЮ ВИЛЛУ ВСТРАНУ НАТО ИТАЛИЮ. Эта украинцы будут погибать от раши ? Им бежать некуда
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100 пудов, так и будет. президент обязан сохранить себя для следующего сезона Квартала и Сватов.
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стратегически, надо стремится иметь возможность нанести противнику невосполнимые потери, как Польша например..
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ЕС и НАТО - дерьмопартнеры. Строят СП-2, приостанавливают военную помощь, банды украинцев у них круче руцькой мафии и опаснее миллионов "беженцев" с Востока. А про такую страну, как Мадьярщина, тоже члена ЕС и НАТО и разговора нет
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лучше иметь плохих партнеров, чем хороших врагов.
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Да нет. Лучше явный враг, чем друзья- предатели. С твоей парашей Украина уже дружила
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сходи к окулисту. ты триколоры попутал У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5649
насчет "дружила" у меня сомнения. одних заробитчан вон сколько в рашу каждый год ездит. это их ЕС заставляет? а турЫсты? а спортсмены/актеры? дружила... У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1341
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вот шо оно несет - вы идиот - и такие у нас дипломаты - просто даже не зебил ,а хуже - у меня просто слов без матов нет
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Сейчас открытые агрессии не в моде, гибридные агрессии, чужими руками жар загребают, дали местным оружие, своих людей поставили контролировать и назвали это гражданской войной. А случай чего, агрессоры говорят, а мы тут не причем.
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Наша армия самая сильная в Европе,не так ли Порохососы?Пеца самый акуеннй полководец
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ваша лугандонская армия на Лондон уже сходила ?
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так твоя лугандонская - это и есть филиал расейской.

иою при порохе создали,

а твою при ком ?
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Зеленим гнидам недовго жити. І політично, і фізично.
Повішення - для тих, хто рзкаявся. Для решти - включимо фантазію. Циклон Б здасться вітамінами... Жиди, ви самі винні...
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Вот непонятно было. Драться с рыфляндцами придется нам самим. У нас плюс - много людей имеющих боевой опыт, плюс наша территория, наша агентура, доверенные лица. Подготовленные ДРГ (как МВД, СБУ так и ВС). Захватить можно немного, но количество звиздюлей и потери кацапья, будут только радовать. При открытой агрессии никто не запретит применять тактическое оружие.
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Яка в хріна тактична зброя. Декілька експериментальних Нептунів? На шостий рік війни крім віїнів нічого не приготовлене.
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Василий, иногда в условиях города и в здании, Петр Михайлович (ПМ) и Тарас Тарасович (ТТ) - намного эффективней АКМ, АК-74, и АК-74у. АПС и АПБС - вообще песня.
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Хорош в уши лить, форсируй лучше полноправное членство
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А еще лучше перенести штаб-квартиру в Киев, ген секретарем, поставить украинца, и чтобы все взносы шли в Украину.
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и шо будет? вы живете в мире фантазий о каком-то "общаке" НАТО, куда все делают взносы. проснитесь!
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Все члены НАТО патят взносы, не менее 2 процентов ВВП
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Навеяло музыкой....В фильме 5-й элемент есть такой эпизод, когда в разгар боя в отеле главный герой (Брюс Виллис) просит ****** подать ему пистолет, но тот понимая, что это напрямую связано с риском бросает герою бильярдный шарик😀😀😀😀
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Очередная глупость! Совершенно очевидно, что конфликт между Кассапией и НАТО- лишь вопрос времени. Вообще, НАТО с точки зрения сил и средств- это четыре государства- США , Британия Германия и Польша. Франция не входит в НАТО- она ассоциированный член. Она может занять нейтралитет в будущем конфликте.
2 момент- это силы и средства самой Украины. Нравится это кому то или нет, но Украине прейдется воевать- либо за НАТО либо за РФ! А это несколько миллионов человек, прошедших войну и имеющих боевой опыт! НАТО рассматривает сейчас Украину как свой боевой авангард в Восточной Европе! Поэтому и прилетел Генсек НАТО ,чтобы четко получить отвед от новой власти- вы с нами или против нас! Естественно НАТО заинтересовано в наличии и усилении Украинской Армии. Они воевать не будут, не совсем так! Они будут воевать теми средствами, которых в Украине нет! Я уверен что в случае начала полномасштабных действий в Украине, НАТО может закрыть воздушное пространство для РФ, потому что у РФ реальное преимущество в авиации, и тогда самолеты будут тупо сбиваться и мы можем получить поддержку в воздухе. Либо противотанковых средств, и высокоточного оружия, вертолеты!
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Україна захищає свою незалежність і територіальну цілісність від Кацапстану.
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Ну а кто вам лекарь? Скажите! Кто виноват в том что вы не учили историю и не понимали что живете рядом с Ордой! Кто в этом виноват, что вы разбазирили свою армию и распродали все что реально имеет ценность! Кто в этом виноват , что вы плохо учились в школе и не смогли выявить причинно- следственные связи и долгосрочные зависимости и тренды! Московия 400 лет проводила экспансию в Украине! И не устала воевать! 400 лет!!!! Не будем далеко ходить, 1920 год наступление Красной Армии на Польшу и Варшаву! Но вам было всем похер! Понимаете, свой мир нужно уметь защищать! Когда вас бьет амбал на улице, с постоянной периодичность, лучшее средство- это научиться драться, и дать ********! Тогда вас зауважают, не будут трогать, и вы сможете спокойно гулять по улицам своего города! А можно, как говорил мой тренер по единоборствам, расслабиться и получить удовольствие! Выбирайте!
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это - расплата за годы "братства". НАТО тут не при чем.
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Война РФ и США не возможна. Последняя, удачная операция США, была в Ираке, после этого облом в Ливии, фиаско с переворотами в Египте и Турции, глупая джигитовка перед КНДР, и Венесуэлой, ну и пролет в Сирии. Я читал американского военного эксперта, он сказал, что достаточно уничтожить 7 объектов в США, и все базы станут курицей без головы. Противовоздушная оборона США, показала свою "эффективность" в Аравии.
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бу-га-га! такое название, как Дейр-эз-Зор ни о чем не говорит?
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Говорит. Это сирийский Ленинград, 3 года в осаде. Освобожден сирийской армией, при поддержке ВКС.. А чего ты спрашиваешь, погуглить не можешь?
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ну да північний потік лиш закінчать а там шо хоч можна чекати . підарасам європейськи при любім розкладі комфортно буде .
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у тебя хоть вазелин есть? чтобы им комфортно было? У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5598
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вот поэтому Украину не очень-то ждут в НАТО.
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Да, за нас никто воевать не будет..не исключаю, что при очень плохом развитии событий можем получить ещё и удар в спину от отдельных членов блока..типа Венгрии..
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..а потом 128 бригада войдет в Будапешт ..))
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Дякую, кеп! Добре що попередив, а то я так сподівався...
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Украина для Европы- буферная зона в случае конфликта с Россией.
Европа будет "поддерживать" Украину гуманитарно ,осуждать, но не выступит ни

в какой форме против России. Крым вам пример или Грузия,
где Саркози сдал её.Учится надо у Израиля.
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Відкриття нових магазинів рошен по 2-3 на кожній станції метро - це така підготовка?
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нападу не буде зеленківці самі все роблять для того
щоб з'явилося Генеральне Губернаторство Малоросія
у складі Великоросії
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