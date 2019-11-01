 У разі відкритої агресії РФ НАТО не зможе безпосередньо допомагати Україні, але допоможе краще підготуватися до можливої атаки, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю.
"Якби Україна була членом НАТО, тоді б була задіяна стаття 5 про колективну оборону, і НАТО мало б усіма доступними засобами захищати Україну як одного із союзників. Власне, цього ми стратегічно прагнемо, коли говоримо про членство в НАТО. Але оскільки ми поки що не є членами НАТО, то йдеться лише про те, яку допомогу може надати Альянс для зміцнення сектору безпеки і оборони України. І в цьому плані у нас є абсолютне узгоджене бачення з нашими партнерами", - наголосив Кулеба.
Він нагадав, що НАТО з усіх міжнародних партнерів максимально рішуче і чітко кваліфікує дії РФ і в Криму, і на сході України, як агресію.
За його словами, під час візиту до офісу Північноатлантичної ради українська делегація презентувала 5 стратегічних напрямків, на яких Україна хоче зосередитись у подальшому співробітництві.
Як зазначив Кулеба, для України головне, аби НАТО допомогло їй якнайкраще підготуватись до можливої атаки.
"Мета зараз дуже проста – оскільки ви не можете, умовно кажучи, за нас воювати, то допоможіть нам якомога краще самим підготуватись до можливої атаки", - заявив він.
Навіть на експорт і Україну зброї заборона.
насчет "дружила" у меня сомнения. одних заробитчан вон сколько в рашу каждый год ездит. это их ЕС заставляет? а турЫсты? а спортсмены/актеры? дружила...
иою при порохе создали,
а твою при ком ?
Повішення - для тих, хто рзкаявся. Для решти - включимо фантазію. Циклон Б здасться вітамінами... Жиди, ви самі винні...
2 момент- это силы и средства самой Украины. Нравится это кому то или нет, но Украине прейдется воевать- либо за НАТО либо за РФ! А это несколько миллионов человек, прошедших войну и имеющих боевой опыт! НАТО рассматривает сейчас Украину как свой боевой авангард в Восточной Европе! Поэтому и прилетел Генсек НАТО ,чтобы четко получить отвед от новой власти- вы с нами или против нас! Естественно НАТО заинтересовано в наличии и усилении Украинской Армии. Они воевать не будут, не совсем так! Они будут воевать теми средствами, которых в Украине нет! Я уверен что в случае начала полномасштабных действий в Украине, НАТО может закрыть воздушное пространство для РФ, потому что у РФ реальное преимущество в авиации, и тогда самолеты будут тупо сбиваться и мы можем получить поддержку в воздухе. Либо противотанковых средств, и высокоточного оружия, вертолеты!
Европа будет "поддерживать" Украину гуманитарно ,осуждать, но не выступит ни
в какой форме против России. Крым вам пример или Грузия,
где Саркози сдал её.Учится надо у Израиля.
щоб з'явилося Генеральне Губернаторство Малоросія
у складі Великоросії