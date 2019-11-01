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 Політика України, Суспільство
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Все про:безпека (337) Сироїд (167)

 Війна змінила ставлення до армії в Україні, але політики досі не розуміють її суті, - Сироїд

З часів здобуття Україною незалежності про українську армію забули, її покинули.

"Це передалося українським політикам, тому що вони або уникали розмов про армію, або намагалися спекулювати на цій темі", - заявила співголова Львівського безпекового форуму, лідерка партії "Об'єднання Самопоміч" Оксана Сироїд під час панельної дискусії "Військове лідерство в контексті сучасних загроз".

За її словами, війна трохи змінила цю ситуацію – багато хто зараз більш активний і політики більше переймаються питаннями армії. "Але, все одно, політики все ще не розуміють самої суті армії і що конкретно повинна робити армія. Деякі політики вдають, що для того, щоб зрозуміти армію, потрібно мати якесь особливе елітне та ексклюзивне розуміння, а оскільки ми не належимо до лав Збройних Сил - ми не можемо мати це розуміння. Але це неправильне мислення. Політики і військові мають спілкуватися, щоб формувати взаємну довіру, щоб політики з одного боку розуміли проблеми армії, а з іншого - військові повинні навчитися відстоювати завдання, інтереси і потреби армії перед політиками", - зазначила Оксана Сироїд.

Підполковник британської армії (у відставці) Глен Грант наголосив, що в Україні мають відбутися зміни у процесі підготовки військових, оскільки радянська парадигма, радянський спосіб роботи не дозволяє молодим офіцерам розвиватись. "Весь освітній процес мусить змінитися Нам потрібна нова парадигма лідерства, нові підходи до навчання", - зазначив він.

Співголова Львівського безпекового форуму, генерал-лейтенант Збройних сил США (у відставці) Бен Годжес під час обговорення проблеми лідерства відзначив, що "радянська система культивувала не довіру, а щось зовсім інше – уникнення помилок, уникнення невдач".

Глен Грант вважає, що потрібно змінити систему освітнього процесу, який має дати генерувати довіру, і повинен дозволити людям помилятися. За його словами, потрібні нові підходи до навчання нових старших офіцерів, інші підходити що до того яким лідером має бути офіцер.

Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки та нові виклики" завершив сьогодні роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Модераторами цьогорічного форуму були співголови Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд, лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" та Бен Годжес, генерал у відставці, ек-командувач ЗС США в Європі.

У межах Львівського безпекового форуму учасники обговорили вісім тем:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?

- Розуміння та заперечення загроз

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

- Відповідь на загрозу: військовий вимір

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді - Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому

- Медіа як критична інфраструктура

- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі взяли участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Експерти обговорювали те, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу.

У фокусі дискусій також були - формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Організатори форуму: ГО "Інститут Просвіти", Український католицький університет, КУ "Інститут міста" та Львівська міська рада. Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження. Інформаційні партнери: Український тиждень, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безпеки, Цензор.НЕТ, Громадське радіо Телевізійні партнери: Канал 24, Еспресо, Перший Західний Ексклюзивний радіопартнер - радіо "Перше".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157342
 
 
 Топ коментарі
 
Как я пониаю, зебилов натренировали говорить несколько слов, без понимания смысла?
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Военные и волонтеры восстали против Сивохо Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

В сети распространяется флешмоб против советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, которому «надоела политика воинствующего меньшинства».
Об этом передает сегодня Gazeta.ua.
Акцию запустил военный ВСУ Глеб Бабич.
«Это я, господин Сивохо. Воинствующее меньшинство«, - написал Бабич.
Он опубликовал свое фото, сделанное возле блокпоста на дебальцевом кресте в ноябре 2014-го.
«Это тот самый год, когда вы так искренне выступали на антимайдане. А позже одурманенное «мирное большинство» кричало «Россия, приди!», и им вторили в других городах, и били до крови людей, которые стояли на коленях и были привязаны к столбам.
А кто-то умирал на Майдане.
А потом мирные «пацифисты Донбасса» под руководством и прикрытием России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) взяли в руки оружие и вместе с «братьями» начали нас убивать и рвать страну на части.
И тогда мы, «воинствующее меньшинство», пошли отбиваться от России и тех, кого она связала кровью за их собственную глупость«, - написал Бабич.
Он напомнил Сивохо, что тогда именно «воинствующая меньшинство» - рабочие, фермеры, айтишники, учителя, бухгалтеры, врачи, бизнесмены - шли добровольцами на фронт и становились волонтерами.
«Можете называть нас «воинствующим меньшинством». Вам нас не понять. Когда мы умирали, вы тусовались в телешоу и ездили в Россию», - резюмировал военный.
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Флешмоб поддержали многие побратимы и волонтеры.
На днях советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил, что «воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику».
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К власти пришли люди , считающие простых украинцев и солдат ЧЕРТЯМИ . Что от них ожидать ? Стандартов НАТО?
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люди! люди, б#ядь, до сих пор не понимают ее сути!!!
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свинарчуки
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Как я пониаю, зебилов натренировали говорить несколько слов, без понимания смысла?
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павлов 2.0:
лампочка загорелась->гав-гав->получи пайку.
лампочка загорелась->не гав-гав->получи сапогом в ухо.
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гав-гав на Порошенка - Свати або Квартал-95.
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гав-гав на федыну->сваты или квартал
гав-гав "почему опять сваты и квартал где пайка?"->сапогом в ухо
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Тактической перчаткой в шнобак. Ботинками на выбор (пару ребер в самый раз), не чихнуть..., а икотка нападет - шедевр!
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тактического у них ничего нет они за мир
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Военные и волонтеры восстали против Сивохо Ноябрь 1, 2019Без рубрикиКомментарии

В сети распространяется флешмоб против советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, которому «надоела политика воинствующего меньшинства».
Об этом передает сегодня Gazeta.ua.
Акцию запустил военный ВСУ Глеб Бабич.
«Это я, господин Сивохо. Воинствующее меньшинство«, - написал Бабич.
Он опубликовал свое фото, сделанное возле блокпоста на дебальцевом кресте в ноябре 2014-го.
«Это тот самый год, когда вы так искренне выступали на антимайдане. А позже одурманенное «мирное большинство» кричало «Россия, приди!», и им вторили в других городах, и били до крови людей, которые стояли на коленях и были привязаны к столбам.
А кто-то умирал на Майдане.
А потом мирные «пацифисты Донбасса» под руководством и прикрытием России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) взяли в руки оружие и вместе с «братьями» начали нас убивать и рвать страну на части.
И тогда мы, «воинствующее меньшинство», пошли отбиваться от России и тех, кого она связала кровью за их собственную глупость«, - написал Бабич.
Он напомнил Сивохо, что тогда именно «воинствующая меньшинство» - рабочие, фермеры, айтишники, учителя, бухгалтеры, врачи, бизнесмены - шли добровольцами на фронт и становились волонтерами.
«Можете называть нас «воинствующим меньшинством». Вам нас не понять. Когда мы умирали, вы тусовались в телешоу и ездили в Россию», - резюмировал военный.
загрузка...

Флешмоб поддержали многие побратимы и волонтеры.
На днях советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил, что «воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику».
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К власти пришли люди , считающие простых украинцев и солдат ЧЕРТЯМИ . Что от них ожидать ? Стандартов НАТО?
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Эти Цуки покупают себе виллы в странах НАТО, но простым украинцам оказывается НАТО , как защита от врйны , НЕ НУЖНО по мнению ЖТИХ же любителей европейской жизни
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Война уже,Пеца ведал что АТО,
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как???
такие как ты с диванов епошат кацапа на раз два))
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нивкоем случае))
ты заслуженный герой дивана
мы не претендуем))
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каким образом??
сдатся и отстроить донбасс???
так не пукай в муку
езжай на стройку в донецк
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Це ти тільки що, велічайшего бубочку, обізвав переляканим уклоністом, в якому військові не вбачають верховного головнокомандувача? Война изменила отношение к армии в Украине, но политики до сих пор не понимают ее сути, - Сыроид - Цензор.НЕТ 9871
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То ти ще й тупеньке. Не розієш і того, що сам пишеш. Бідненьке
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Они то все понимают. А вот ты...Говорить прямо не умеешь.
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Сам понимаешь, не заявляйся без подарка, луГАНДОНец!
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Госдеп: «Российские тролли через соцсети разжигают ситуацию и усугубляют разногласия в Чили».

В ЧИЛИ! Вдумайтесь! Найдите Чили на карте. Теперь вы понимаете, что ВЕСЬ гной на Пороха - все бигусы, гордоны, зеленские, богданы, лещенки и прочая мразь - вся финансируется КРЕМЛЕМ!
(C)
@IvanSim
🤔
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А здесь их вообще, как тараканов на коммунальной кухне.
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А що Чилі шукати - Південна Америка. протяжна країна на західному узбережжі. багато гір. пустелі.
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Этот барыга уже и в Чили наследил? Что Панамы ему не хватило?
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Главное что армия не стоит Кривом Рогу, потому все праздно чувствуют себя и только шуткуют на 23 ефравля. Война изменила отношение к армии в Украине, но политики до сих пор не понимают ее сути, - Сыроид - Цензор.НЕТ 9629
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Кто покинул, Кравчук? Да это самый лучший полководец в мире!
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коли їш багато сирого в голові каша.. закон бутерброда
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Ну да изменила,благодаря Пеце все бегут в армию,даже отпрыскок Пеца «воевал»
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В жовтні до війська передано маже 400 реактивних вогнеметів
https://mil.in.ua/uk/news/v-zhovtni-do-vijska-peredano-mazhe-400-reaktyvnyh-vognemetiv/
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В грудні минулого року теж передали 618. Фактично аналог Шмеля. Але за 2 роки розгорнути лінію виробництва дорого коштує.
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производства Рошен ? нет ? О это военный тайна - наверно !
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абы шо то ляпнуть . а перейти по ссылке Заратустра не велит ? Війна змінила ставлення до армії в Україні, але політики досі не розуміють її суті, - Сироїд - Цензор.НЕТ 4672
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Вы знать сколько и каких петя купить завод - за 5 лет?
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а вы знать что такое государственный концерн " Укроборонпром " ?
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Ясно военный заводы нужно больше денег !
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Во бред: суть, муть, доверие, развитие и тд. Для государства армия ценна когда вооружена оружием. А не карьерным ростом, доверием и прочей болтовнёй. Она должна защитить страну и уж ни как не дипломатическим путём, а оружием.
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Ксюша
пока солдафон Гелетей-Швейк
не сидит
ничего не поменялось
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"Війна змінила ставлення до армії в Україні, але політики досі не розуміють її суті, …"
100%
Які головні цілі проголошували новопризначені міністри і інші високопосадовці? Ні один не сказав, що головне завдання для української влади, це зміцнення і розвиток армії (підкреслюю, АРМІЇ, а не силових структур в цілому), ВПК, закупівля озброєння та бойової техніки, якої вкрай не достатньо, за кордоном і ...
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Сироїд розуміє значення армії, а Порошенко не розумів і досі не розуміє? Самопоміч завжди не вміла ціни собі скласти.
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