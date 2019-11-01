 Війна змінила ставлення до армії в Україні, але політики досі не розуміють її суті, - Сироїд

"Це передалося українським політикам, тому що вони або уникали розмов про армію, або намагалися спекулювати на цій темі", - заявила співголова Львівського безпекового форуму, лідерка партії "Об'єднання Самопоміч" Оксана Сироїд під час панельної дискусії "Військове лідерство в контексті сучасних загроз".

За її словами, війна трохи змінила цю ситуацію – багато хто зараз більш активний і політики більше переймаються питаннями армії. "Але, все одно, політики все ще не розуміють самої суті армії і що конкретно повинна робити армія. Деякі політики вдають, що для того, щоб зрозуміти армію, потрібно мати якесь особливе елітне та ексклюзивне розуміння, а оскільки ми не належимо до лав Збройних Сил - ми не можемо мати це розуміння. Але це неправильне мислення. Політики і військові мають спілкуватися, щоб формувати взаємну довіру, щоб політики з одного боку розуміли проблеми армії, а з іншого - військові повинні навчитися відстоювати завдання, інтереси і потреби армії перед політиками", - зазначила Оксана Сироїд.

Підполковник британської армії (у відставці) Глен Грант наголосив, що в Україні мають відбутися зміни у процесі підготовки військових, оскільки радянська парадигма, радянський спосіб роботи не дозволяє молодим офіцерам розвиватись. "Весь освітній процес мусить змінитися Нам потрібна нова парадигма лідерства, нові підходи до навчання", - зазначив він.

Співголова Львівського безпекового форуму, генерал-лейтенант Збройних сил США (у відставці) Бен Годжес під час обговорення проблеми лідерства відзначив, що "радянська система культивувала не довіру, а щось зовсім інше – уникнення помилок, уникнення невдач".

Глен Грант вважає, що потрібно змінити систему освітнього процесу, який має дати генерувати довіру, і повинен дозволити людям помилятися. За його словами, потрібні нові підходи до навчання нових старших офіцерів, інші підходити що до того яким лідером має бути офіцер.

Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки та нові виклики" завершив сьогодні роботу в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Модераторами цьогорічного форуму були співголови Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд, лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" та Бен Годжес, генерал у відставці, ек-командувач ЗС США в Європі.

У межах Львівського безпекового форуму учасники обговорили вісім тем:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?

- Розуміння та заперечення загроз

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

- Відповідь на загрозу: військовий вимір

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді - Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому

- Медіа як критична інфраструктура

- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі взяли участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Експерти обговорювали те, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу.

У фокусі дискусій також були - формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Організатори форуму: ГО "Інститут Просвіти", Український католицький університет, КУ "Інститут міста" та Львівська міська рада. Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження. Інформаційні партнери: Український тиждень, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безпеки, Цензор.НЕТ, Громадське радіо Телевізійні партнери: Канал 24, Еспресо, Перший Західний Ексклюзивний радіопартнер - радіо "Перше".