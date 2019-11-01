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Все про:Євросоюз (2666) Матті Маасікас (2)

 Євросоюз і далі підтримуватиме Україну в процесі реформ, - голова представництва ЄС Маасікас

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас запевнив, що Брюссель і далі підтримуватиме Україну в процесі впровадження реформ.

"Дозвольте мені запевнити вас, що ЄС продовжуватиме підтримку України, щоб всі ваші амбіційні реформи і зусилля нарешті принесли відчутні результати українцям і наблизили Україну до ЄС", - сказав він, виступаючи на конференції "П'ять років боротьби з корупцією: цінності та практики" в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломат пояснив, що це буде непросто, однак висловив упевненість в тому, що Україна зі своїм величезним потенціалом досягне успіхів. "Успіх України - це й успіх Європи", - підкреслив Маасікас.

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Що стосується зміни керівництва в інституціях ЄС, він запевнив, що Україна залишиться в центрі уваги Брюсселя, додавши, що кілька хороших друзів України, наприклад, заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович і єврокомісар з питань фінансових послуг Валдіс Домбровскіс, продовжують роботу на своїх посадах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157341
 
 
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Третій рік обіцяють 500 лямів євро позичити. Звісно під проценти. Але поки що Україна виконала лише 11 вимог з 12. Оце і вся допомога. Звісно. крім тра, ля, ля.
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И где эти ушлепки увидели реформы,все коррупционеры на свободе,все схемы под руководстом схематозницы-порохоботки из минфина в работе,из изменений только усиление давления на малый бизнес.
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