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Все про:зброя (1424) Нацполіція (8427) стрілянина (1069) Харків (1540)

 Під час розслідування факту стрілянини 25 жовтня в Харкові виявлено ще одну схованку зі зброєю, - Нацполіція

На ділянці, розташованій в одному з районів Харківської області, правоохоронці знайшли ящик з патронами і гранатомет РПГ. Для вивчення всієї вилученої зброї призначено комплексну судову експертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Оперативні заходи щодо додаткового дослідження ділянок в садовому кооперативі, що перебувають у власності головного фігуранта кримінального провадження, проводили працівники апарату слідчого управління обласного главку поліції, Управління карного розшуку, слідчі Новобаварського відділу поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. На ділянці, розташованій в одному з районів Харківської області, правоохоронці знайшли ящик з патронами і гранатомет РПГ", - сказано в повідомленні.

На слід схованки зі зброєю правоохоронців вивів службовий собака.

Читайте також: Є дві версії стрілянини 25 жовтня в Харкові - з особистих мотивів або у зв'язку з комерційною чи кримінальною діяльністю, - начальник главку НП Сокуренко

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157336
 
 
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так бісів на сходці було п'ятеро, де інші???
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Тихо, тихо.. Можливо 5й це "слуга народу" (або мєнт).
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Похоже в Украине под каждым кустом тайник с оружием.
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Как всегда, шоб менты начали шевелить задницами, надо что б кого то завалили. Ну и шевеление продолжается не долго.
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